Генсек Совета Европы Берсе в ближайшие дни посетит Киев, где встретится с Зеленским

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе в ближайшие дни планирует осуществить визит в Киев и провести встречу с Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Отмечается, что он приедет в Киев накануне Дня независимости.

"В ближайшие дни я встречусь с президентом Зеленским в Киеве накануне Дня независимости Украины, чтобы продвинуть и укрепить наше сотрудничество в рамках Плана действий, определяющего восстановление Украины в сфере демократии, прав человека и верховенства права", - говорится в заявлении.

Также он прокомментировал переговоры Трампа и Путина, которые планируются на 15 августа.

"Когда в пятницу глаза всего мира будут направлены на мирные переговоры на Аляске, перед нами встанет единственный вопрос: будет ли мир в Украине построен на основе справедливости, или будет сформирован путем уступок агрессии?" - подчеркнул он.

По словам Берсе, "усилия президента Трампа остановить убийства, не прибегая к уступкам агрессору, заслуживают одобрения".

"Позиция Совета Европы четкая: мир должен быть устойчивым и справедливым - и он должен быть достигнут при участии Украины. Как сказал президент Зеленский, любое соглашение без Киева выльется в "мертвое решение", - подытожил генсек Совета Европы.

