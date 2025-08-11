Генсек Совета Европы Берсе в ближайшие дни посетит Киев, где встретится с Зеленским
Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе в ближайшие дни планирует осуществить визит в Киев и провести встречу с Владимиром Зеленским.
Отмечается, что он приедет в Киев накануне Дня независимости.
"В ближайшие дни я встречусь с президентом Зеленским в Киеве накануне Дня независимости Украины, чтобы продвинуть и укрепить наше сотрудничество в рамках Плана действий, определяющего восстановление Украины в сфере демократии, прав человека и верховенства права", - говорится в заявлении.
Также он прокомментировал переговоры Трампа и Путина, которые планируются на 15 августа.
"Когда в пятницу глаза всего мира будут направлены на мирные переговоры на Аляске, перед нами встанет единственный вопрос: будет ли мир в Украине построен на основе справедливости, или будет сформирован путем уступок агрессии?" - подчеркнул он.
По словам Берсе, "усилия президента Трампа остановить убийства, не прибегая к уступкам агрессору, заслуживают одобрения".
"Позиция Совета Европы четкая: мир должен быть устойчивым и справедливым - и он должен быть достигнут при участии Украины. Как сказал президент Зеленский, любое соглашение без Киева выльется в "мертвое решение", - подытожил генсек Совета Европы.
