Генсек Ради Європи Берсе найближчими днями відвідає Київ, де зустрінеться із Зеленським

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе найближчими днями планує здійснити візит до Києва та провести зустріч із Володимиром Зеленським.

Зазначається, що він приїде до Києва напередодні Дня незалежності.

"Найближчими днями я зустрінуся з президентом Зеленським у Києві напередодні Дня незалежності України, щоб просунути та зміцнити нашу співпрацю в межах Плану дій, що визначає відновлення України у сфері демократії, прав людини та верховенства права", - йдеться в заяві.

Також він прокоментував перемовини Трампа та Путіна, які плануються на 15 серпня.

"Коли в п’ятницю очі всього світу будуть спрямовані на мирні переговори на Алясці, перед нами постане єдине питання: чи буде мир в Україні побудований на основі справедливості, чи буде сформований шляхом поступок агресії?" - наголосив він.

За словами Берсе, "зусилля президента Трампа зупинити вбивства, не вдаючись до поступок агресору, заслуговують на схвалення".

"Позиція Ради Європи чітка: мир має бути сталим і справедливим – і він має бути досягнутий за участі України. Як сказав президент Зеленський, будь-яка угода без Києва виллється в "мертве рішення", - підсумував генсек Ради Європи.

