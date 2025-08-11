РУС
Китай внимательно следит за усилиями Трампа относительно завершения войны в Украине, - Грем

грем

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Китай внимательно следит за дипломатическими усилиями президента США Дональда Трампа по прекращению войны РФ против Украины.

Об этом он сказал в интервью NBC, передает Politico, информирует Цензор.НЕТ.

Грэм считает, что от того, как именно завершится война в Украине, будут зависеть действия Китая в отношении Тайваня.

"Если все закончится так, что Путин получит чрезмерное вознаграждение, то Тайвань исчезнет", - заявил сенатор.

По словам Грэма, потенциальное мирное соглашение должно сделать невозможным повторное нападение РФ на Украину.

"Как будет выглядеть выгодное соглашение? Обеспечить, чтобы 2022 год не повторился. Во времена Байдена и Обамы Россия напала на Украину. Цель президента Трампа - положить этому конец навсегда. Как это может выглядеть? Будут обмены территориями, но только после того, как Украина получит гарантии безопасности", - сказал республиканец.

Он добавил, что Китай, который является основным покупателем российской нефти, беспокоит Трампа.

Грэм подчеркнул, что американский лидер стремится положить конец войне РФ против Украины таким образом, чтобы не побудить Китай захватить Тайвань.

Китай (3120) США (27688) Трамп Дональд (6211) Линдси Грэм (108)


Як Трампон здасть Україну, так само здасть і Тайвань...
"Ну що ти плять верзеш ?"

Китай знає пшикові "вітри" донні

.
Китай стежить за клоуном)
"Ну що ти плять верзеш ?"

Китай знає пшикові "вітри" донні

.
оголошений 50 денний ультиматум Трамп завершить з вовокою в наметі на Алтаї Валдаї чи ще в якійсь захйлятній тусні
Китай стежить за клоуном)
Китай -це "гієни" війни !!!
Китай уважно стежить за зусиллями Трампа щодо завершення війни в Україні

Через їхні закислі очі важкувато!
А хто сказав, що Трампа чеше Тайвань?
Стежить шоб цей "старатєль" не надірвався . Бо де ще такого дебіла знайти (гусари, я сам знаю - де , але його віддавати нізя, йому ще Україну рятувати і відбудовувати).
Ага. І ви вже вкотре обісралися.

Вже півроку, як "пекельні санкції" сцитеся ввести.
Оооо обісранець грем знов шось вещує.
Кальсони виправ, сам обтік, обсох і знов шось говорить.
>> то Тайвань зникне.

Після таких слів тайваньці просто повинні озброюватися до зубів, і оголосити у себе режим, близький до воєнного стану. Так, коммі_китайці їх можуть задавити кількістю, але тайваньці мають зробити так, щоб пару десятків мільйоні ворогів там і полягло.
