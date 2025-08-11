Китай внимательно следит за усилиями Трампа относительно завершения войны в Украине, - Грем

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Китай внимательно следит за дипломатическими усилиями президента США Дональда Трампа по прекращению войны РФ против Украины.

Об этом он сказал в интервью NBC, передает Politico, информирует Цензор.НЕТ.

Грэм считает, что от того, как именно завершится война в Украине, будут зависеть действия Китая в отношении Тайваня.

"Если все закончится так, что Путин получит чрезмерное вознаграждение, то Тайвань исчезнет", - заявил сенатор.

По словам Грэма, потенциальное мирное соглашение должно сделать невозможным повторное нападение РФ на Украину.

Читайте также: Трамп уйдет, если Путин будет настаивать на плохой сделке, - сенатор Грэм

"Как будет выглядеть выгодное соглашение? Обеспечить, чтобы 2022 год не повторился. Во времена Байдена и Обамы Россия напала на Украину. Цель президента Трампа - положить этому конец навсегда. Как это может выглядеть? Будут обмены территориями, но только после того, как Украина получит гарантии безопасности", - сказал республиканец.

Он добавил, что Китай, который является основным покупателем российской нефти, беспокоит Трампа.

Грэм подчеркнул, что американский лидер стремится положить конец войне РФ против Украины таким образом, чтобы не побудить Китай захватить Тайвань.

Читайте также: Украина не выгонит всех россиян, а РФ не пойдет на Киев. Будут "обмены территориями", - Грэм