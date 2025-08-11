УКР
Китай уважно стежить за зусиллями Трампа щодо завершення війни в Україні, - Грем

грем

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що Китай уважно стежить за дипломатичними зусиллями президента США Дональда Трампа щодо припинення війни РФ проти України.

Про це він сказав в інтерв'ю NBC, передає Politico.

Грем вважає, що від того, як саме завершиться війна в Україні залежатимуть дії Китаю щодо Тайваню.

"Якщо все закінчиться так, що Путін отримає надмірну винагороду, то Тайвань зникне", - заявив сенатор.

За словами Грема, потенційна мирна угода має унеможливити повторний напад РФ на Україну.

"Який матиме вигляд вигідна угода? Забезпечити, щоб 2022 рік не повторився. За часів Байдена та Обами Росія напала на Україну. Мета президента Трампа – покласти цьому край назавжди. Який це може мати вигляд? Будуть обміни територіями, але тільки після того, як Україна отримає гарантії безпеки", - сказав республіканець.

Він додав, що Китай, який є основним покупцем російської нафти, непокоїть Трампа.

Грем наголосив, що американський лідер прагне покласти край війні РФ проти України таким чином, щоб не спонукати Китай захопити Тайвань.

+9
Як Трампон здасть Україну, так само здасть і Тайвань...
11.08.2025 18:05 Відповісти
+7
Ага. І ви вже вкотре обісралися.

Вже півроку, як "пекельні санкції" сцитеся ввести.
11.08.2025 18:21 Відповісти
+4
Стежить шоб цей "старатєль" не надірвався . Бо де ще такого дебіла знайти (гусари, я сам знаю - де , але його віддавати нізя, йому ще Україну рятувати і відбудовувати).
11.08.2025 18:19 Відповісти
"Ну що ти плять верзеш ?"

Китай знає пшикові "вітри" донні

.
11.08.2025 18:05 Відповісти
оголошений 50 денний ультиматум Трамп завершить з вовокою в наметі на Алтаї Валдаї чи ще в якійсь захйлятній тусні
11.08.2025 18:42 Відповісти
Як Трампон здасть Україну, так само здасть і Тайвань...
11.08.2025 18:05 Відповісти
Китай стежить за клоуном)
11.08.2025 18:06 Відповісти
Китай -це "гієни" війни !!!
11.08.2025 18:14 Відповісти
Китай уважно стежить за зусиллями Трампа щодо завершення війни в Україні

Через їхні закислі очі важкувато!
11.08.2025 18:15 Відповісти
А хто сказав, що Трампа чеше Тайвань?
11.08.2025 18:17 Відповісти
Стежить шоб цей "старатєль" не надірвався . Бо де ще такого дебіла знайти (гусари, я сам знаю - де , але його віддавати нізя, йому ще Україну рятувати і відбудовувати).
11.08.2025 18:19 Відповісти
Ага. І ви вже вкотре обісралися.

Вже півроку, як "пекельні санкції" сцитеся ввести.
11.08.2025 18:21 Відповісти
Оооо обісранець грем знов шось вещує.
Кальсони виправ, сам обтік, обсох і знов шось говорить.
11.08.2025 18:34 Відповісти
>> то Тайвань зникне.

Після таких слів тайваньці просто повинні озброюватися до зубів, і оголосити у себе режим, близький до воєнного стану. Так, коммі_китайці їх можуть задавити кількістю, але тайваньці мають зробити так, щоб пару десятків мільйоні ворогів там і полягло.
11.08.2025 18:36 Відповісти
Пам'ятаєте, як професор Преображенський (в "Собаче серце") демонстрував шарікова на медичній кафедрі? Щось це дуже нагадує, як весь світ спостерігає за Трампом та його дегенеративними діями. Рівень маразма, дебилізма та тупості зашкалює - просто новий Шаріков.
11.08.2025 18:46 Відповісти
За Трампом уважно спостерігають психіатри, та готують дисертації про психічні розлади та деменцію у президента США.
11.08.2025 19:36 Відповісти
Ржуть, аж за животики тримаються.
11.08.2025 19:49 Відповісти
"Будуть обміни територіями, але тільки після того, як Україна отримає гарантії безпеки" Джерело: https://censor.net/ua/n3568133

І які ж СВОЇ (відповідно до міжнародно визнаних кордонів) території московія запропонує для обміну? Бо здача без бою українських територій взамін інших українських територій, що є окупованими - це не обмін, а "перекладання готівки з однієї кишені в іншу".

А гарантії безпеки з тих десятків "безпекових угод", які понаписувало найвеличніше де? Ці "гарантії" будуть такими саме чи крутіше - як в "Будапештському меморандумі"?
11.08.2025 20:02 Відповісти
 
 