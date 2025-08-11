Китай уважно стежить за зусиллями Трампа щодо завершення війни в Україні, - Грем

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що Китай уважно стежить за дипломатичними зусиллями президента США Дональда Трампа щодо припинення війни РФ проти України.

Про це він сказав в інтерв'ю NBC, передає Politico, інформує Цензор.НЕТ.

Грем вважає, що від того, як саме завершиться війна в Україні залежатимуть дії Китаю щодо Тайваню.

"Якщо все закінчиться так, що Путін отримає надмірну винагороду, то Тайвань зникне", - заявив сенатор.

За словами Грема, потенційна мирна угода має унеможливити повторний напад РФ на Україну.

"Який матиме вигляд вигідна угода? Забезпечити, щоб 2022 рік не повторився. За часів Байдена та Обами Росія напала на Україну. Мета президента Трампа – покласти цьому край назавжди. Який це може мати вигляд? Будуть обміни територіями, але тільки після того, як Україна отримає гарантії безпеки", - сказав республіканець.

Він додав, що Китай, який є основним покупцем російської нафти, непокоїть Трампа.

Грем наголосив, що американський лідер прагне покласти край війні РФ проти України таким чином, щоб не спонукати Китай захопити Тайвань.

