Медведчук платит за техническое обслуживание яхты, которую АРМА "продает" четвертый год, - Ткач

Виктор Медведчук или связанные с ним лица платят за техническое обслуживание яхты Royal Romance, которая оценена в 130 миллионов евро и которую с 2022-го года и по сей день Украина "продает".

Об этом пишет журналист УП Михаил Ткач, информирует Цензор.НЕТ.

Два месяца назад в июне 2025 года АРМА опубликовала заявление:

"Агентство по розыску и менеджменту активов сообщает о запланированном перемещении арестованной яхты Royal Romance, принадлежащей подсанкционному лицу - Виктору Медведчуку, для прохождения обязательного технического обслуживания.

В ближайшее время судно будет переведено в порт г. Трогир (Хорватия) под охраной катера полиции и катера частной охранной компании. После завершения технического осмотра яхту вернут на место дислокации - военно-морскую базу в городе Сплит".

Как отмечает Ткач, яхту Медведчука, очевидно, все это время (а это более трех лет) нужно было обслуживать. Она не может просто стоять в порту накрытая брезентом. Ее постоянно нужно поддерживать в надлежащем состоянии. А обслуживание судна такого класса может стоить миллионы евро в год. Кто это все оплачивает? И, поскольку АРМА официально и публично сообщило о техническом обслуживании, мы обратились к АРМА с вопросами. Из полученного ответа можно сделать выводы, что Украина и Хорватия не платят за обслуживание яхты.

Журналист делает вывод, что если не платит Украина за якобы национализированную Украиной яхту кума Путина, не платит Хорватия, где все эти годы и находится яхта, то это означает, что Медведчук может продолжать платить за обслуживание своей яхты и сейчас, рассчитывая на ее возвращение.

В ответ на запрос украинского посольства в Хорватии, который редакции УП прислала АРМА, Министерство иностранных и европейских дел республики Хорватия сообщает:

"Республика Хорватия не платит соответствующие портовые сборы и не несет расходы, поскольку соответствующий режим санкций предусматривает отклонение, согласно которому владельцу замороженного имущества разрешается платить сборы за обслуживание и другие связанные сборы".

А это означает, что Виктор Медведчук или связанные с ним лица и сегодня платят за обслуживание яхты Royal Romance, считает Ткач.

Журналист напоминает, что в течение последнего года представители украинской власти активно адвокатируют вопрос использования замороженных в Европе и США российских активов в наших государственных интересах. Поэтому вполне логично наконец продать яхту кума Путина и вернуть Украине 130 миллионов евро.

