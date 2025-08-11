Медведчук сплачує за технічне обслуговування яхти, яку АРМА "продає" четвертий рік, - Ткач

Віктор Медведчук або пов'язані з ним особи сплачують за технічне обслуговування яхти Royal Romance, яку оцінено у 130 мільйонів євро і яку з 2022-ого року і донині Україна "продає".

Два місяці тому у червні 2025 року АРМА опублікувала заяву:

"Агентство з розшуку та менеджменту активів повідомляє про заплановане переміщення арештованої яхти "Royal Romance", що належить підсанкційній особі — Віктору Медведчуку, для проходження обов’язкового технічного обслуговування.

У найближчий час судно буде переведено до порту м. Трогір (Хорватія) під охороною катера поліції та катера приватної охоронної компанії. Після завершення технічного огляду яхту буде повернуто на місце дислокації — військово-морську базу у місті Спліт".

Як зазначає Ткач, яхту Медведчука, очевидно, весь цей час (а це більше трьох років) потрібно було обслуговувати. Вона не може просто стояти в порту накрита брезентом. Її постійно потрібно підтримувати в належному стані. А обслуговування судна такого класу може коштувати мільйони євро на рік. Хто це все оплачує? І оскільки АРМА офіційно і публічно повідомило про технічне обслуговування ми звернулись до АРМИ із питаннями. З отриманої відповіді можна зробити висновки, що Україна і Хорватія не сплачують за обслуговування яхти.

Журналіст робить висновок, що якщо не платить Україна за начебто націоналізовану Україною яхту кума Путіна, не платить Хорватія, де всі ці роки і перебуває яхта, то це означає що Медведчук може продовжувати сплачувати за обслуговування своєї яхти і зараз, розраховуючи на її повернення.

У відповідь на запит українського посольства у Хорватії, яке редакції УП надіслала АРМА, Міністерство закордонних та європейських справ республіки Хорватія повідомляє:

"Республіка Хорватія не сплачує відповідні портові збори та не несе витрати, оскільки відповідний режим санкцій передбачає відхилення, згідно з яким власнику замороженого майна дозволяється сплачувати збори за обслуговування та інші пов’язані збори".

А це означає що Віктор Медведчук або пов'язані з ним особи і сьогодні сплачують за обслуговування яхти Royal Romance, вважає Ткач.

Журналіст нагадує, що протягом останнього року представники української влади активно адвокатують питання використання заморожених у Європі і США російських активів в наших державних інтересах. Тому цілком логічно нарешті продати яхту кума Путіна і повернути Україні 130 мільйонів євро.

