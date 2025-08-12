Правительство РФ готовит экстренное совещание с представителями крупнейших нефтяных компаний из-за ситуации на топливном рынке

Правительство готовит срочное совещание с представителями крупнейших нефтяных компаний в связи с ситуацией на топливном рынке, где цены взлетели почти на 50% с начала года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Совещание с участием вице-премьера Александра Новака, курирующего энергетику, состоится в четверг, 14 августа.

По словам собеседников агентства, будут обсуждаться меры, чтобы не допустить роста розничных цен на бензин выше уровня инфляции. По данным Росстата, сейчас ценники на АЗС на 11% превышают прошлогодние, тогда как общий индекс потребительских цен растет на 8,2%.

Как говорят источники, может быть повышен норматив продажи топлива на бирже, где цены на бензин Аи-95 установили исторические рекорды пять дней подряд. В понедельник тонна "Премиум-95" стоила 80154 рубля, а в пятницу - 80206 рублей. С начала августа цены выросли на 7%, с начала лета - на 32%, а с начала года - на 47%.

Бензин Аи-92 подорожал на 34% с конца декабря, до 69390 рублей за тонну - самого высокого уровня с осени 2023 года.

Бензин дорожает, поскольку запасов товара на независимом рынке почти нет, сказал "Коммерсанту" источник в отрасли. По его словам, котировки уже находятся на уровнях, которые генерируют независимым АЗС убыток в несколько рублей на литр от продажи закупленного на бирже бензина.

Кроме того, ключевым фактором роста котировок стали инциденты на НПЗ, говорит управляющий партнер трейдера "Пролеум" Максим Дьяченко. С начала августа пять крупных нефтеперерабатывающих заводов попали под налеты дронов, а три из них полностью или частично остановили производство.

2 августа остановился Новокуйбышевский НПЗ и около половины мощностей остановил Рязанский НПЗ - крупнейший завод "Роснефти", поставляющий топливо столичному региону. 9 августа прекратил прием сырой нефти Саратовский НПЗ, который также получил повреждения из-за налета БПЛА.

