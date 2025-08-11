Саратовский нефтеперерабатывающий завод прекратил прием нефти после атаки украинских дронов, - Bloomberg

Саратовский нефтеперерабатывающий завод, который принадлежит ПАО "Роснефть", прекратил принимать нефть после атаки украинских беспилотников в воскресенье, 10 августа.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источник, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что завод в Саратове стал третьим российским НПЗ, который пострадал от ударов беспилотников в этом месяце.

Саратовский нефтеперерабатывающий завод, расположенный в Поволжье, имеет мощность переработки около 140 000 баррелей сырой нефти в день.

Длительная остановка этого НПЗ может повлиять на внутренние поставки бензина, поскольку спрос на топливо демонстрирует сезонный импульс роста, пишет Bloomberg.

Ранее сообщалось, что 10 августа, ночью Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли удар по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу.

