Саратовський нафтопереробний завод припинив приймання нафти після атаки українських дронів, - Bloomberg

Саратовський нафтопереробний завод, який належить ПАТ "Роснєфть", припинив приймати нафту після атаки українських безпілотників у неділю, 10 серпня.

Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на джерело, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що завод у Саратові став третім російським НПЗ, який постраждав від ударів безпілотників цього місяця.

Саратовський нафтопереробний завод, розташований у Поволжі, має потужність переробки близько 140 000 барелів сирої нафти на день.

Тривала зупинка цього НПЗ може вплинути на внутрішні постачання бензину, оскільки попит на паливо демонструє сезонний імпульс зростання, пише Bloomberg.

Раніше повідомлялося, що 10 серпня, вночі Сили безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали удару по Саратовському нафтопереробному заводу.

Дивіться також: Дрони атакували Республіку Комі в РФ: лунали вибухи, під прицілом, попередньо, був НПЗ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж