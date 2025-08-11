УКР
Саратовський нафтопереробний завод припинив приймання нафти після атаки українських дронів, - Bloomberg

Після атаки БпЛА Саратовський НПЗ призупинив роботу

Саратовський нафтопереробний завод, який належить ПАТ "Роснєфть", припинив приймати нафту після атаки українських безпілотників у неділю, 10 серпня.

Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на джерело, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що завод у Саратові став третім російським НПЗ, який постраждав від ударів безпілотників цього місяця.

Саратовський нафтопереробний завод, розташований у Поволжі, має потужність переробки близько 140 000 барелів сирої нафти на день.

Тривала зупинка цього НПЗ може вплинути на внутрішні постачання бензину, оскільки попит на паливо демонструє сезонний імпульс зростання, пише Bloomberg.

Раніше повідомлялося, що 10 серпня, вночі Сили безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали удару по Саратовському нафтопереробному заводу.

Знищення кацапських НПЗ - потужна міна уповільненої дії зі смертельним ефектом для економіки і логістики балалайні. Це найдешевший і найефективніший спосіб паралізувати та розвалити ×уйлостан.
Треба добити...
то й добре що припинив
