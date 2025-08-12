Уряд РФ готує термінову нараду з представниками найбільших нафтових компаній через ситуацію на паливному ринку

Уряд готує термінову нараду з представниками найбільших нафтових компаній у зв'язку з ситуацією на паливному ринку, де ціни злетіли майже на 50% з початку року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією.

Нарада за участю віцепрем'єра Олександра Новака, який курирує енергетику, відбудеться в четвер, 14 серпня.

За словами співрозмовників агентства, будуть обговорюватися заходи, щоб не допустити зростання роздрібних цін на бензин вище рівня інфляції. За даними Росстату, зараз цінники на АЗС на 11% перевищують торішні, тоді як загальний індекс споживчих цін зростає на 8,2%.

Як кажуть джерела, може бути підвищений норматив продажу палива на біржі, де ціни на бензин Аі-95 встановили історичні рекорди п'ять днів поспіль. У понеділок тонна "Преміум-95" коштувала 80154 рубля, а в п'ятницю - 80206 рублів. З початку серпня ціни зросли на 7%, з початку літа - на 32%, а з початку року - на 47%.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Доходи другого за величиною банку в Росії різко впали, менеджмент занепокоєний ситуацією, – Bloomberg

Бензин Аі-92 подорожчав на 34% з кінця грудня, до 69390 рублів за тонну - найвищого рівня з осені 2023 року.

Бензин дорожчає, оскільки запасів товару на незалежному ринку майже немає, сказав "Комерсанту" джерело в галузі. За його словами, котирування вже знаходяться на рівнях, які генерують незалежним АЗС збиток в кілька рублів на літр від продажу закупленого на біржі бензину.

Крім того, ключовим фактором зростання котирувань стали інциденти на НПЗ, каже керуючий партнер трейдера "Пролеум" Максим Дьяченко. З початку серпня п'ять великих нафтопереробних заводів потрапили під нальоти дронів, а три з них повністю або частково зупинили виробництво.

2 серпня зупинився Новокуйбишевський НПЗ і близько половини потужностей зупинив Рязанський НПЗ — найбільший завод "Роснефти", що постачає паливо столичному регіону. 9 серпня припинив прийом сирої нафти Саратовський НПЗ, який також отримав пошкодження через наліт БПЛА.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Саратовський нафтопереробний завод припинив приймання нафти після атаки українських дронів, - Bloomberg