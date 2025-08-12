Нельзя допускать, чтобы насилие смещало границы. Война в Украине должна закончиться справедливо, - Вадефуль
Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль выступил против территориальных уступок Украины для завершения агрессии РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом Вадефуль написал в Х.
"Нельзя допускать, чтобы насилие смещало границы. Там, где речь идет о нашей безопасности, мы должны иметь право голоса", - говорится в заметке.
Вадефуль подчеркнул, что Берлин поддерживает Киев и цель президента США Дональда Трампа прекратить эту войну.
"Результатом должен стать справедливый и прочный мир", - подчеркнул он.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с диктатором России Владимиром Путиным на Аляске 15 августа будет "предварительной".
Топ комментарии
+6 Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий12.08.2025 08:06 Ответить Ссылка
+5 Сергій #603079
показать весь комментарий12.08.2025 08:12 Ответить Ссылка
+4 gemixx11
показать весь комментарий12.08.2025 08:07 Ответить Ссылка
Так може віправите військових для допомоги Україні і завоюєте це "право голосу"?