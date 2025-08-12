Нельзя допускать, чтобы насилие смещало границы. Война в Украине должна закончиться справедливо, - Вадефуль

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль выступил против территориальных уступок Украины для завершения агрессии РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом Вадефуль написал в Х.

"Нельзя допускать, чтобы насилие смещало границы. Там, где речь идет о нашей безопасности, мы должны иметь право голоса", - говорится в заметке.

Вадефуль подчеркнул, что Берлин поддерживает Киев и цель президента США Дональда Трампа прекратить эту войну.

"Результатом должен стать справедливый и прочный мир", - подчеркнул он.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с диктатором России Владимиром Путиным на Аляске 15 августа будет "предварительной".

