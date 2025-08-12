РУС
Новости Встреча Трампа и Путина
Нельзя допускать, чтобы насилие смещало границы. Война в Украине должна закончиться справедливо, - Вадефуль

Йоганн Вадефуль о справедливом завершении войны

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль выступил против территориальных уступок Украины для завершения агрессии РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом Вадефуль написал в Х.

"Нельзя допускать, чтобы насилие смещало границы. Там, где речь идет о нашей безопасности, мы должны иметь право голоса", - говорится в заметке.

Вадефуль подчеркнул, что Берлин поддерживает Киев и цель президента США Дональда Трампа прекратить эту войну.

"Результатом должен стать справедливый и прочный мир", - подчеркнул он.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с диктатором России Владимиром Путиным на Аляске 15 августа будет "предварительной".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Аляска с Украиной": жители штата выйдут на митинг против визита Путина

Трамп Дональд (6211) война в Украине (5618) Вадефуль Иоганн (49)


Топ комментарии
+6
+5
Через що США, Великобританія, ЄС та інші вводили санкції? Через напад Росії та захоплення нею українських територій. Причина санкцій зникла? Аж ніяк ні! Тоді який може бути обмін територій? Насправді Трамп мав би розмовляти з Путлером наступним чином: "Не припиниш негайно бойові дії в повному обсязі, ми введемо такі санкції, що в тебе по суті не стане країни десь до початку наступного року, а тебе самого (можливо з родиною і найближчим оточенням) повісять на Червоній площі самі росіяни (як колись Саддама). Припиниш стріляти і бомбити, то нових санкцій не буде і тобі, може, пощастить здохнути до того, як Росія розвалиться років через 5-6, щоб ти цього не побачив. Ну а відійдеш до кордонів 1991-го року, виплатиш компенсації, тоді санкції знімуть та повернуть те, що залишиться від активів. Все, пішов геть думати і вирішувати", - ось так розмовляють з міжнародними злочинцями справжні світові лідери, а не сцикливі самозакохані клоуни.
12.08.2025 08:12 Ответить
+4
Беззубим пердьожом драпа з )(уйлом не зупинити. Чхати вони хотіли на ці заяви. Все вирішується на полі бою в Україні.
12.08.2025 08:05 Ответить
Спочатку посади шредера і шмеркель.
12.08.2025 08:17 Ответить
... і такий економічний тиск з санкціями, який запустить незворотний лавиноподібний механізм повного руйнування російської економіки (і не треба боятися натовпу біженців, бо існують способи нікого звідти не випустити - варто лише сказати, що гуманітарні підходи не поширюються на тих, хто руйнує світовий порядок).
12.08.2025 08:18 Ответить
Через що США, Великобританія, ЄС та інші вводили санкції? Через напад Росії та захоплення нею українських територій. Причина санкцій зникла? Аж ніяк ні! Тоді який може бути обмін територій? Насправді Трамп мав би розмовляти з Путлером наступним чином: "Не припиниш негайно бойові дії в повному обсязі, ми введемо такі санкції, що в тебе по суті не стане країни десь до початку наступного року, а тебе самого (можливо з родиною і найближчим оточенням) повісять на Червоній площі самі росіяни (як колись Саддама). Припиниш стріляти і бомбити, то нових санкцій не буде і тобі, може, пощастить здохнути до того, як Росія розвалиться років через 5-6, щоб ти цього не побачив. Ну а відійдеш до кордонів 1991-го року, виплатиш компенсації, тоді санкції знімуть та повернуть те, що залишиться від активів. Все, пішов геть думати і вирішувати", - ось так розмовляють з міжнародними злочинцями справжні світові лідери, а не сцикливі самозакохані клоуни.
12.08.2025 08:12 Ответить
Там, де йдеться про нашу безпеку, ми повинні мати право голосу

Так може віправите військових для допомоги Україні і завоюєте це "право голосу"?
12.08.2025 08:24 Ответить
Жертви мають право голосу перед сніданком у людожера ..Звучить як право на останнє побажання .
12.08.2025 08:33 Ответить
12.08.2025 09:40 Ответить
О какой справедливости речь? Чтобы восстановить справедливость, необходимо болота в крови утопить. Все остальное словоблудие, называемое популизмом
12.08.2025 11:06 Ответить
 
 