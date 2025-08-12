Не можна допускати, щоб насильство зміщувало кордони. Війна в Україні повинна закінчитися справедливо, - Вадефуль
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль виступив проти територіальних поступок України для завершення агресії РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це Вадефуль написав у Х.
"Не можна допускати, щоб насильство зміщувало кордони. Там, де йдеться про нашу безпеку, ми повинні мати право голосу", - йдеться в дописі.
Вадефуль наголосив, що Берлін підтримує Київ і мету президента США Дональда Трампа припинити цю війну.
"Результатом має стати справедливий і міцний мир", - підкреслив він.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що його зустріч з диктатором Росії Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня буде "попередньою".
