Не можна допускати, щоб насильство зміщувало кордони. Війна в Україні повинна закінчитися справедливо, - Вадефуль

Йоганн Вадефуль про справедливе завершення війни

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль виступив проти територіальних поступок України для завершення агресії РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це Вадефуль написав у Х.

"Не можна допускати, щоб насильство зміщувало кордони. Там, де йдеться про нашу безпеку, ми повинні мати право голосу", - йдеться в дописі.

Вадефуль наголосив, що  Берлін підтримує Київ і мету президента США Дональда Трампа припинити цю війну.

"Результатом має стати справедливий і міцний мир", - підкреслив він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що його зустріч з диктатором Росії Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня буде "попередньою".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Аляска з Україною": жителі штату вийдуть на мітинг проти візиту Путіна

Трамп Дональд (6722) війна в Україні (5657) Вадефуль Йоганн (50)


Беззубим пердьожом драпа з )(уйлом не зупинити. Чхати вони хотіли на ці заяви. Все вирішується на полі бою в Україні.
12.08.2025 08:05 Відповісти
Спочатку посади шредера і шмеркель.
12.08.2025 08:17 Відповісти
... і такий економічний тиск з санкціями, який запустить незворотний лавиноподібний механізм повного руйнування російської економіки (і не треба боятися натовпу біженців, бо існують способи нікого звідти не випустити - варто лише сказати, що гуманітарні підходи не поширюються на тих, хто руйнує світовий порядок).
12.08.2025 08:18 Відповісти
Ше 2014 р почалося загарбання України - світ проковтнув - путлєр поліз далі
12.08.2025 08:06 Відповісти
А ці козли виявляли тільки стурбованість...а тепер зайорзали сраками
12.08.2025 08:07 Відповісти
Через що США, Великобританія, ЄС та інші вводили санкції? Через напад Росії та захоплення нею українських територій. Причина санкцій зникла? Аж ніяк ні! Тоді який може бути обмін територій? Насправді Трамп мав би розмовляти з Путлером наступним чином: "Не припиниш негайно бойові дії в повному обсязі, ми введемо такі санкції, що в тебе по суті не стане країни десь до початку наступного року, а тебе самого (можливо з родиною і найближчим оточенням) повісять на Червоній площі самі росіяни (як колись Саддама). Припиниш стріляти і бомбити, то нових санкцій не буде і тобі, може, пощастить здохнути до того, як Росія розвалиться років через 5-6, щоб ти цього не побачив. Ну а відійдеш до кордонів 1991-го року, виплатиш компенсації, тоді санкції знімуть та повернуть те, що залишиться від активів. Все, пішов геть думати і вирішувати", - ось так розмовляють з міжнародними злочинцями справжні світові лідери, а не сцикливі самозакохані клоуни.
12.08.2025 08:12 Відповісти
 
 