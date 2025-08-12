Войска РФ нанесли удар управляемой авиационной бомбой ФАБ-250 по Константиновке: 2 человека погибли

Вражеский авиаудар по Константиновке унес жизни двух гражданских жителей и повредил жилые дома.

Об этом сообщил в фейсбуке начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, сегодня, 12 августа, в результате вражеского авиаудара управляемой авиационной бомбой ФАБ-250 погибли двое мирных жителей. Люди получили ранения, несовместимые с жизнью, находясь в собственных домах.

Взрывной волной и обломками повреждены восемь фасадов частных домов. В месте попадания наблюдаются значительные разрушения.

"Призываем жителей громады соблюдать меры безопасности и, по возможности, эвакуироваться в более безопасные регионы страны", - обращается глава города к его жителям.