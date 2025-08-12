РУС
Новости Удары по Константиновке
Войска РФ нанесли удар управляемой авиационной бомбой ФАБ-250 по Константиновке: 2 человека погибли

Константиновка после обстрела

Вражеский авиаудар по Константиновке унес жизни двух гражданских жителей и повредил жилые дома.

Об этом сообщил в фейсбуке начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, сегодня, 12 августа, в результате вражеского авиаудара управляемой авиационной бомбой ФАБ-250 погибли двое мирных жителей. Люди получили ранения, несовместимые с жизнью, находясь в собственных домах.

Взрывной волной и обломками повреждены восемь фасадов частных домов. В месте попадания наблюдаются значительные разрушения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Фактически, весь город под огневым контролем РФ", - репортаж из прифронтовой Константиновки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Призываем жителей громады соблюдать меры безопасности и, по возможности, эвакуироваться в более безопасные регионы страны", - обращается глава города к его жителям.

бомба (376) обстрел (28974) Донецкая область (10450) Краматорский район (568) Константиновка (1881)


Печально. А якою керованою брмбою чи ракетою по ворогу вдарить Боневтік? За шість років зробив хіба що смертельні "ракети": Бень, міндічів, шурмів, татарових і портнових.
показать весь комментарий
12.08.2025 12:35 Ответить
Рашисти до сих пір ******** наші міста КАБами а нам до сих пір не дали обіцяної ПВО і дальнобійних ракет до F-16
показать весь комментарий
12.08.2025 12:52 Ответить
 
 