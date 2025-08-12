УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11722 відвідувача онлайн
Новини Удари по Костянтинівці
552 2

Війська РФ ударили керованою авіабомбою ФАБ-250 по Костянтинівці: 2 людини загинули

Костянтинівка після обстрілу

Ворожий авіаудар по Костянтинівці забрав життя двох цивільних мешканців та пошкодив житлові будинки.

Про це повідомив у фейсбуку начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, сьогодні, 12 серпня, внаслідок ворожого авіаудару керованою авіаційною бомбою ФАБ-250 загинули двоє мирних жителів. Люди отримали поранення, несумісні з життям, перебуваючи у власних оселях.

Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено вісім фасадів приватних будинків. У місці влучання спостерігаються значні руйнування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Фактично, все місто під вогневим контролем РФ", - репортаж із прифронтової Костянтинівки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Закликаємо мешканців громади дотримуватися заходів безпеки та, за можливості, евакуюватися до безпечніших регіонів країни", - звертається очільник міста до його мешканців.

Автор: 

бомба (240) обстріл (30314) Донецька область (9285) Краматорський район (575) Костянтинівка (414)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Печально. А якою керованою брмбою чи ракетою по ворогу вдарить Боневтік? За шість років зробив хіба що смертельні "ракети": Бень, міндічів, шурмів, татарових і портнових.
показати весь коментар
12.08.2025 12:35 Відповісти
Рашисти до сих пір ******** наші міста КАБами а нам до сих пір не дали обіцяної ПВО і дальнобійних ракет до F-16
показати весь коментар
12.08.2025 12:52 Відповісти
 
 