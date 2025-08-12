Війська РФ ударили керованою авіабомбою ФАБ-250 по Костянтинівці: 2 людини загинули
Ворожий авіаудар по Костянтинівці забрав життя двох цивільних мешканців та пошкодив житлові будинки.
Про це повідомив у фейсбуку начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, сьогодні, 12 серпня, внаслідок ворожого авіаудару керованою авіаційною бомбою ФАБ-250 загинули двоє мирних жителів. Люди отримали поранення, несумісні з життям, перебуваючи у власних оселях.
Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено вісім фасадів приватних будинків. У місці влучання спостерігаються значні руйнування.
"Закликаємо мешканців громади дотримуватися заходів безпеки та, за можливості, евакуюватися до безпечніших регіонів країни", - звертається очільник міста до його мешканців.
