Війська РФ ударили керованою авіабомбою ФАБ-250 по Костянтинівці: 2 людини загинули

Ворожий авіаудар по Костянтинівці забрав життя двох цивільних мешканців та пошкодив житлові будинки.

Про це повідомив у фейсбуку начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, сьогодні, 12 серпня, внаслідок ворожого авіаудару керованою авіаційною бомбою ФАБ-250 загинули двоє мирних жителів. Люди отримали поранення, несумісні з життям, перебуваючи у власних оселях.

Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено вісім фасадів приватних будинків. У місці влучання спостерігаються значні руйнування.

"Закликаємо мешканців громади дотримуватися заходів безпеки та, за можливості, евакуюватися до безпечніших регіонів країни", - звертається очільник міста до його мешканців.