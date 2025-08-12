РУС
Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Глава комитета Европарламента по иностранным делам призывает к международному контролю за правами человека на ВОТ

Права человека на ТОТ Что говорят в Европарламенте

Нарушение Россией прав человека на оккупированных территориях требуют международного контроля. Международное сообщество не должно прекращать усилия по мониторингу ситуации с правами человека на оккупированных Россией территориях Украины, даже несмотря на отсутствие полного физического доступа.

Об этом в комментарии Guildhall заявил председатель комитета Европейского парламента по вопросам иностранных дел Дэвид МакКалистер (EPP), передает Цензор.НЕТ.

"Действия России на оккупированных территориях - включая принудительные депортации, подавление украинского языка и идентичности, а также широкомасштабные запугивания - требуют международного контроля. Хотя очевидно, что доступ для миссий под руководством ООН в настоящее время сталкивается с серьезными политическими и практическими препятствиями из-за противодействия со стороны России, это не умаляет значения данной инициативы. Международное сообщество должно продолжать добиваться беспрепятственного доступа и поддерживать все усилия по мониторингу, документированию и освещению ситуации в отношении прав человека", - заявил МакКалистер.

В Европарламенте продолжаются дискуссии об ограничении права голоса Венгрии, - евродепутат Сестед

"Даже при отсутствии полного физического доступа надежный мониторинг возможен с использованием спутниковых данных, свидетельств выживших, цифровых доказательств и сотрудничества с украинскими и международными правозащитными организациями. Крайне важно не допустить, чтобы отсутствие физического доступа стало поводом для бездействия", - подытожил политик.

Напомним, 24 июня 2025 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой действия Российской Федерации против украинцев на временно оккупированных территориях Украины признаны этнической чисткой. Согласно пункту 14 резолюции, Россия осуществляет этническую чистку путем принудительного перемещения, депортации и насильственной ассимиляции украинцев на оккупированных территориях.

Любые соглашения на Аляске не должны вознаграждать Россию территориями, - Европарламент

Европарламент (1814) оккупация (10252) россия (96867)


+2
Тобто закликає офіційно визнати окуповані території кацапськими?😡
12.08.2025 13:32 Ответить
+2
Это уже даже не смешно. Маньяка просят придерживаться гуманизма. Цирк.
12.08.2025 13:34 Ответить
+2
"примусові депортації, придушення української мови та ідентичності, а також широкомасштабні залякування - вимагають міжнародного контролю."
Все це має відбуватись тільки під контролем. Вбивство без контролю - то не по європейскі. От вбивство під контролем то вже інша справа. Це вже може і не вбивство, а регульоване зменшення чисельності.
І про зарплатню "контролера" не забудьте подбати.
12.08.2025 13:50 Ответить
Тобто закликає офіційно визнати окуповані території кацапськими?😡
12.08.2025 13:32 Ответить
Що цей контроль дасть??? Кацапи бучанську трагедію називають постановкою-перформансем. Тільки зброя для України вирішить проблеми на ТОТ.
12.08.2025 13:33 Ответить
Цікаво, а як цей закликатель буде здійсьнювати контроль? Як оті з ОБСЄ контролювали до 24.02.2022?
12.08.2025 13:34 Ответить
Як, як. Доручить здійснення контролю маасковскаму офісу ОБСЄ.
12.08.2025 13:47 Ответить
Это уже даже не смешно. Маньяка просят придерживаться гуманизма. Цирк.
12.08.2025 13:34 Ответить
Майкл О'Флаерті Комісар Ради Європи з прав людини
Щодо обмежень прав людини та відступів від Європейської конвенції з прав людини, пов'язаних із запровадженим Україною воєнним станом, Комісар висловлює стурбованість щодо повідомлень про зловживання під час набору військовослужбовців, обмежень для ЗМІ та санкцій проти критиків. Він зазначає необхідність нагляду та підзвітності і закликає до остаточного відновлення демократичного середовища в Україні в цілому у повній відповідності до її міжнародних зобов'язань у сфері прав людини.
12.08.2025 13:38 Ответить
Цікаво було б послухати пана Комісара Ради Європи з прав людини, яким чином у його голові поєднується право людини на життя із правом осіб, які оголосили себе "ґасударством і єво слуґамі", посилати людей на смерть (здебільшого - безглузду)?
12.08.2025 13:53 Ответить
"примусові депортації, придушення української мови та ідентичності, а також широкомасштабні залякування - вимагають міжнародного контролю."
Все це має відбуватись тільки під контролем. Вбивство без контролю - то не по європейскі. От вбивство під контролем то вже інша справа. Це вже може і не вбивство, а регульоване зменшення чисельності.
І про зарплатню "контролера" не забудьте подбати.
12.08.2025 13:50 Ответить
І про облік та звітність не забути! Облік та звітність - наше фсьо!
12.08.2025 13:54 Ответить
Планування, організація, мотивація і контроль. Увесь цей ланцюг потребує жирного фінансування.
12.08.2025 14:13 Ответить
При цьому не менше 80 % фінансування за цією програмою буде скероване на офіс ОБСЄ у Відні.
12.08.2025 14:20 Ответить
 
 