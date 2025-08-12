Глава комитета Европарламента по иностранным делам призывает к международному контролю за правами человека на ВОТ

Нарушение Россией прав человека на оккупированных территориях требуют международного контроля. Международное сообщество не должно прекращать усилия по мониторингу ситуации с правами человека на оккупированных Россией территориях Украины, даже несмотря на отсутствие полного физического доступа.

Об этом в комментарии Guildhall заявил председатель комитета Европейского парламента по вопросам иностранных дел Дэвид МакКалистер (EPP), передает Цензор.НЕТ.

"Действия России на оккупированных территориях - включая принудительные депортации, подавление украинского языка и идентичности, а также широкомасштабные запугивания - требуют международного контроля. Хотя очевидно, что доступ для миссий под руководством ООН в настоящее время сталкивается с серьезными политическими и практическими препятствиями из-за противодействия со стороны России, это не умаляет значения данной инициативы. Международное сообщество должно продолжать добиваться беспрепятственного доступа и поддерживать все усилия по мониторингу, документированию и освещению ситуации в отношении прав человека", - заявил МакКалистер.

"Даже при отсутствии полного физического доступа надежный мониторинг возможен с использованием спутниковых данных, свидетельств выживших, цифровых доказательств и сотрудничества с украинскими и международными правозащитными организациями. Крайне важно не допустить, чтобы отсутствие физического доступа стало поводом для бездействия", - подытожил политик.

Напомним, 24 июня 2025 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой действия Российской Федерации против украинцев на временно оккупированных территориях Украины признаны этнической чисткой. Согласно пункту 14 резолюции, Россия осуществляет этническую чистку путем принудительного перемещения, депортации и насильственной ассимиляции украинцев на оккупированных территориях.

