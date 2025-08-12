Глава комитета Европарламента по иностранным делам призывает к международному контролю за правами человека на ВОТ
Нарушение Россией прав человека на оккупированных территориях требуют международного контроля. Международное сообщество не должно прекращать усилия по мониторингу ситуации с правами человека на оккупированных Россией территориях Украины, даже несмотря на отсутствие полного физического доступа.
Об этом в комментарии Guildhall заявил председатель комитета Европейского парламента по вопросам иностранных дел Дэвид МакКалистер (EPP), передает Цензор.НЕТ.
"Действия России на оккупированных территориях - включая принудительные депортации, подавление украинского языка и идентичности, а также широкомасштабные запугивания - требуют международного контроля. Хотя очевидно, что доступ для миссий под руководством ООН в настоящее время сталкивается с серьезными политическими и практическими препятствиями из-за противодействия со стороны России, это не умаляет значения данной инициативы. Международное сообщество должно продолжать добиваться беспрепятственного доступа и поддерживать все усилия по мониторингу, документированию и освещению ситуации в отношении прав человека", - заявил МакКалистер.
"Даже при отсутствии полного физического доступа надежный мониторинг возможен с использованием спутниковых данных, свидетельств выживших, цифровых доказательств и сотрудничества с украинскими и международными правозащитными организациями. Крайне важно не допустить, чтобы отсутствие физического доступа стало поводом для бездействия", - подытожил политик.
Напомним, 24 июня 2025 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой действия Российской Федерации против украинцев на временно оккупированных территориях Украины признаны этнической чисткой. Согласно пункту 14 резолюции, Россия осуществляет этническую чистку путем принудительного перемещения, депортации и насильственной ассимиляции украинцев на оккупированных территориях.
Щодо обмежень прав людини та відступів від Європейської конвенції з прав людини, пов'язаних із запровадженим Україною воєнним станом, Комісар висловлює стурбованість щодо повідомлень про зловживання під час набору військовослужбовців, обмежень для ЗМІ та санкцій проти критиків. Він зазначає необхідність нагляду та підзвітності і закликає до остаточного відновлення демократичного середовища в Україні в цілому у повній відповідності до її міжнародних зобов'язань у сфері прав людини.
Все це має відбуватись тільки під контролем. Вбивство без контролю - то не по європейскі. От вбивство під контролем то вже інша справа. Це вже може і не вбивство, а регульоване зменшення чисельності.
І про зарплатню "контролера" не забудьте подбати.