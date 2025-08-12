УКР
Новини Окуповані території
Голова комітету Європарламенту із закордонних справ закликає до міжнародного контролю за правами людини на ТОТ

Права людини на ТОТ Що кажуть у Європарламенті

Порушення Росією прав людини на окупованих територіях вимагають міжнародного контролю. Міжнародне співтовариство не повинно припиняти зусилля з моніторингу ситуації щодо прав людини на окупованих Росією територіях України, навіть попри відсутність повного фізичного доступу.

Про це в коментарі Guildhall заявив голова комітету Європейського парламенту з питань закордонних справ Девід МакКалістер (EPP), передає Цензор.НЕТ.

"Дії Росії на окупованих територіях – включаючи примусові депортації, придушення української мови та ідентичності, а також широкомасштабні залякування – вимагають міжнародного контролю. Хоча очевидно, що доступ для місій під керівництвом ООН в даний час стикається з серйозними політичними і практичними перешкодами через протидію з боку Росії, це не применшує значення даної ініціативи. Міжнародне співтовариство повинно продовжувати домагатися безперешкодного доступу і підтримувати всі зусилля з моніторингу, документування та висвітлення ситуації щодо прав людини", – заявив МакКалістер.

"Навіть за відсутності повного фізичного доступу надійний моніторинг можливий з використанням супутникових даних, свідчень тих, хто вижив, цифрових доказів і співпраці з українськими та міжнародними правозахисними організаціями. Вкрай важливо не допустити, щоб відсутність фізичного доступу стала приводом для бездіяльності", – підсумував політик.

Нагадаємо, 24 червня 2025 року Парламентська асамблея Ради Європи прийняла резолюцію, в якій дії Російської Федерації проти українців на тимчасово окупованих територіях України визнані етнічною чисткою. Згідно з пунктом 14 резолюції, Росія здійснює етнічну чистку шляхом примусового переміщення, депортації та насильницької асиміляції українців на окупованих територіях.

Європарламент (1062) окупація (6811) росія (67167)


+2
Тобто закликає офіційно визнати окуповані території кацапськими?😡
12.08.2025 13:32
+2
Это уже даже не смешно. Маньяка просят придерживаться гуманизма. Цирк.
12.08.2025 13:34
+2
"примусові депортації, придушення української мови та ідентичності, а також широкомасштабні залякування - вимагають міжнародного контролю."
Все це має відбуватись тільки під контролем. Вбивство без контролю - то не по європейскі. От вбивство під контролем то вже інша справа. Це вже може і не вбивство, а регульоване зменшення чисельності.
І про зарплатню "контролера" не забудьте подбати.
12.08.2025 13:50
Тобто закликає офіційно визнати окуповані території кацапськими?😡
12.08.2025 13:32
Що цей контроль дасть??? Кацапи бучанську трагедію називають постановкою-перформансем. Тільки зброя для України вирішить проблеми на ТОТ.
12.08.2025 13:33
Цікаво, а як цей закликатель буде здійсьнювати контроль? Як оті з ОБСЄ контролювали до 24.02.2022?
12.08.2025 13:34
Як, як. Доручить здійснення контролю маасковскаму офісу ОБСЄ.
12.08.2025 13:47
Это уже даже не смешно. Маньяка просят придерживаться гуманизма. Цирк.
12.08.2025 13:34
Майкл О'Флаерті Комісар Ради Європи з прав людини
Щодо обмежень прав людини та відступів від Європейської конвенції з прав людини, пов'язаних із запровадженим Україною воєнним станом, Комісар висловлює стурбованість щодо повідомлень про зловживання під час набору військовослужбовців, обмежень для ЗМІ та санкцій проти критиків. Він зазначає необхідність нагляду та підзвітності і закликає до остаточного відновлення демократичного середовища в Україні в цілому у повній відповідності до її міжнародних зобов'язань у сфері прав людини.
12.08.2025 13:38
Цікаво було б послухати пана Комісара Ради Європи з прав людини, яким чином у його голові поєднується право людини на життя із правом осіб, які оголосили себе "ґасударством і єво слуґамі", посилати людей на смерть (здебільшого - безглузду)?
12.08.2025 13:53
"примусові депортації, придушення української мови та ідентичності, а також широкомасштабні залякування - вимагають міжнародного контролю."
Все це має відбуватись тільки під контролем. Вбивство без контролю - то не по європейскі. От вбивство під контролем то вже інша справа. Це вже може і не вбивство, а регульоване зменшення чисельності.
І про зарплатню "контролера" не забудьте подбати.
12.08.2025 13:50
І про облік та звітність не забути! Облік та звітність - наше фсьо!
12.08.2025 13:54
Планування, організація, мотивація і контроль. Увесь цей ланцюг потребує жирного фінансування.
12.08.2025 14:13
При цьому не менше 80 % фінансування за цією програмою буде скероване на офіс ОБСЄ у Відні.
12.08.2025 14:20
 
 