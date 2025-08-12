Заместитель мэра Киева Прокопив освобожден из-под домашнего ареста
Заместитель мэра Киева Владимир Прокопив был освобожден из-под круглосуточного домашнего ареста по решению суда.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Прокопив сообщил в фейсбуке
"Сегодня решением суда с меня сняли круглосуточный домашний арест и электронный браслет, и это - хорошая новость. Почти 4 месяца дома с этой "штукой", не назовешь приятным периодом в жизни, тем более, что я не совершал никаких преступлений", - написал Прокопив.
Также он отметил, что его целью остается снятие всех подозрений и обвинений.
Напомним, 17 апреля СБУ сообщила, что разоблачили схему уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу, которую организовал заместитель председателя КГГА.
22 апреля Прокопиву была избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета.
Правильно, чесна людина не повинна сидіти в хаті, боячись вийти на вулицю! Таке тільки для тих, хто поза законом.
Адвокат каже дружбану підслідного:
- як Я їх зробив седні, га? Клієнт на свободі!
Дружбан підслідного адвокату:
- це тому шо я грошима їх зробив вчора.
а хто ж їх вчиняв?
о, точно!
сторож василіч, що забуханий десь у підвалі валявся, ніхто знайти не міг.
Дунаеглазу".
-------------------------------------------------------------------
Так подай в суд на суд.
А то воры почему-то после ареста оказываются чище ангелов.
Продовжують далі красти.