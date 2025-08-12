Заместитель мэра Киева Прокопив освобожден из-под домашнего ареста

Заместитель мэра Киева Владимир Прокопив был освобожден из-под круглосуточного домашнего ареста по решению суда.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Прокопив сообщил в фейсбуке

"Сегодня решением суда с меня сняли круглосуточный домашний арест и электронный браслет, и это - хорошая новость. Почти 4 месяца дома с этой "штукой", не назовешь приятным периодом в жизни, тем более, что я не совершал никаких преступлений", - написал Прокопив.

Также он отметил, что его целью остается снятие всех подозрений и обвинений.

Напомним, 17 апреля СБУ сообщила, что разоблачили схему уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу, которую организовал заместитель председателя КГГА.

22 апреля Прокопиву была избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета.