Заместитель мэра Киева Прокопив освобожден из-под домашнего ареста

Владимир Прокопив

Заместитель мэра Киева Владимир Прокопив был освобожден из-под круглосуточного домашнего ареста по решению суда.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Прокопив сообщил в фейсбуке

"Сегодня решением суда с меня сняли круглосуточный домашний арест и электронный браслет, и это - хорошая новость. Почти 4 месяца дома с этой "штукой", не назовешь приятным периодом в жизни, тем более, что я не совершал никаких преступлений", - написал Прокопив.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд продлил меру пресечения заместителю председателя КГГА Прокопиву до 12 сентября

Также он отметил, что его целью остается снятие всех подозрений и обвинений.

Напомним, 17 апреля СБУ сообщила, что разоблачили схему уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу, которую организовал заместитель председателя КГГА.

22 апреля Прокопиву была избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета.

Потужна боротьба правоохоронців-паразитів зі злочинцями
показать весь комментарий
12.08.2025 15:04 Ответить
Потужна боротьба зелених слуг з ЄС.
показать весь комментарий
12.08.2025 16:11 Ответить
нагородити героя
показать весь комментарий
12.08.2025 15:04 Ответить
"Майже 4 місяці вдома із цією "штукою", не назвеш приємним періодом у житті, тим паче, що я не вчиняв жодних злочинів"

Правильно, чесна людина не повинна сидіти в хаті, боячись вийти на вулицю! Таке тільки для тих, хто поза законом.
показать весь комментарий
12.08.2025 15:07 Ответить
Потужно! Каса заїхала в ОП напряму чи через генпрокурора? Сім"я попрацювала))
показать весь комментарий
12.08.2025 15:08 Ответить
Ну і до чого тут генпрок? Звільняє суддя ВАКСУ, того що відібрали міжнародники.
показать весь комментарий
12.08.2025 15:39 Ответить
Ви хоч знаєте, чому його заарештовували? Коли в 2022 р згоріли наші нафтобази, міська рада виписувала водіям бензовозів командировку в Польщу. З усіх водіїв, ОДИН не повернувся. Це назвали схемою вивозу ухилянтів. Причина, даний чиновниг голова фракції ЄС в Київраді.
показать весь комментарий
12.08.2025 15:57 Ответить
Мабуть гарно занесли.
Адвокат каже дружбану підслідного:
- як Я їх зробив седні, га? Клієнт на свободі!
Дружбан підслідного адвокату:
- це тому шо я грошима їх зробив вчора.
показать весь комментарий
12.08.2025 15:12 Ответить
Адвокати реально завжди в шоколяді. Виграв, поограв, пох, бабло в кішеню
показать весь комментарий
12.08.2025 15:40 Ответить
Хто на шо навчвася.
показать весь комментарий
12.08.2025 15:47 Ответить
Занесли, щоб посадити. Це була політична розправа.
показать весь комментарий
12.08.2025 15:58 Ответить
Старий, ти перднув!
показать весь комментарий
12.08.2025 16:11 Ответить
І таке буває. Метіоризм з роками у всіх без винятеу бере своє. Оно Трамп пердить 24/7 і ничого і президент.
показать весь комментарий
12.08.2025 16:24 Ответить
Швидко абілетилі, не те що насірова.
показать весь комментарий
12.08.2025 15:15 Ответить
тим паче, що я не вчиняв жодних злочинів

а хто ж їх вчиняв?
о, точно!
сторож василіч, що забуханий десь у підвалі валявся, ніхто знайти не міг.
показать весь комментарий
12.08.2025 15:20 Ответить
Один водій бензовозу, який залишився в Польщі.
показать весь комментарий
12.08.2025 15:59 Ответить
Накрався не слобо. Бізнеса не мав, а статки під сотню мільйонів. Дайте йому повістку, хай захищає накрадене від кацапів, якщо вже браслети зняли.
показать весь комментарий
12.08.2025 15:26 Ответить
Виконується попурі на тему вальсу Штрауса "На голубом Дунае глазу".
показать весь комментарий
12.08.2025 15:31 Ответить
я не вчиняв жодних злочинів", - написав Прокопів
-------------------------------------------------------------------
Так подай в суд на суд.
А то воры почему-то после ареста оказываются чище ангелов.
показать весь комментарий
12.08.2025 15:35 Ответить
Гарно ви підмітили. Зрите к корінь ідеї запровадити ВАКС. Він саме для освяти крадіїв і відмивання їх бабла і призначається. Тому, що цей пан може накрадене вільно розміщати тепер в євробанках
показать весь комментарий
12.08.2025 15:42 Ответить
взагалі-то не на суд в таких випадках подають, а на слідака.
показать весь комментарий
12.08.2025 16:14 Ответить
... дуже патужно,
Продовжують далі красти.
показать весь комментарий
12.08.2025 15:58 Ответить
Його в крадіжці не звинувачували.
показать весь комментарий
12.08.2025 16:00 Ответить
 
 