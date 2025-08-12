УКР
Підозра Володимиру Прокопіву
738 19

Заступник мера Києва Прокопів звільнений з-під домашнього арешту

Володимир Прокопів

Заступник мера Києва Володимир Прокопів був звільнений з-під цілодобового домашнього арешту за рішенням суду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Прокопів повідомив у фейсбуці

"Сьогодні рішенням суду з мене зняли цілодобовий домашній арешт та електронний браслет, і це - гарна новина. Майже 4 місяці вдома із цією "штукою", не назвеш приємним періодом у житті, тим паче, що я не вчиняв жодних злочинів", - написав Прокопів.

Суд продовжив запобіжний захід заступнику голови КМДА Прокопіву до 12 вересня

Також він зауважив, що його метою лишається зняття усіх підозр та звинувачень.

Нагадаємо, 17 квітня СБУ повідомила, що викрили схему ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон, яку організував заступник голови КМДА.

22 квітня Прокопіву було обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета.

Автор: 

Прокопів Володимир домашній арешт


Топ коментарі
+5
Потужна боротьба правоохоронців-паразитів зі злочинцями
показати весь коментар
12.08.2025 15:04 Відповісти
+2
Мабуть гарно занесли.
Адвокат каже дружбану підслідного:
- як Я їх зробив седні, га? Клієнт на свободі!
Дружбан підслідного адвокату:
- це тому шо я грошима їх зробив вчора.
показати весь коментар
12.08.2025 15:12 Відповісти
+1
нагородити героя
показати весь коментар
12.08.2025 15:04 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
"Майже 4 місяці вдома із цією "штукою", не назвеш приємним періодом у житті, тим паче, що я не вчиняв жодних злочинів"

Правильно, чесна людина не повинна сидіти в хаті, боячись вийти на вулицю! Таке тільки для тих, хто поза законом.
показати весь коментар
12.08.2025 15:07 Відповісти
Потужно! Каса заїхала в ОП напряму чи через генпрокурора? Сім"я попрацювала))
показати весь коментар
12.08.2025 15:08 Відповісти
Ну і до чого тут генпрок? Звільняє суддя ВАКСУ, того що відібрали міжнародники.
показати весь коментар
12.08.2025 15:39 Відповісти
Ви хоч знаєте, чому його заарештовували? Коли в 2022 р згоріли наші нафтобази, міська рада виписувала водіям бензовозів командировку в Польщу. З усіх водіїв, ОДИН не повернувся. Це назвали схемою вивозу ухилянтів. Причина, даний чиновниг голова фракції ЄС в Київраді.
показати весь коментар
12.08.2025 15:57 Відповісти
Адвокати реально завжди в шоколяді. Виграв, поограв, пох, бабло в кішеню
показати весь коментар
12.08.2025 15:40 Відповісти
Хто на шо навчвася.
показати весь коментар
12.08.2025 15:47 Відповісти
Занесли, щоб посадити. Це була політична розправа.
показати весь коментар
12.08.2025 15:58 Відповісти
Швидко абілетилі, не те що насірова.
показати весь коментар
12.08.2025 15:15 Відповісти
тим паче, що я не вчиняв жодних злочинів

а хто ж їх вчиняв?
о, точно!
сторож василіч, що забуханий десь у підвалі валявся, ніхто знайти не міг.
показати весь коментар
12.08.2025 15:20 Відповісти
Один водій бензовозу, який залишився в Польщі.
показати весь коментар
12.08.2025 15:59 Відповісти
Накрався не слобо. Бізнеса не мав, а статки під сотню мільйонів. Дайте йому повістку, хай захищає накрадене від кацапів, якщо вже браслети зняли.
показати весь коментар
12.08.2025 15:26 Відповісти
Виконується попурі на тему вальсу Штрауса "На голубом Дунае глазу".
показати весь коментар
12.08.2025 15:31 Відповісти
я не вчиняв жодних злочинів", - написав Прокопів
-------------------------------------------------------------------
Так подай в суд на суд.
А то воры почему-то после ареста оказываются чище ангелов.
показати весь коментар
12.08.2025 15:35 Відповісти
Гарно ви підмітили. Зрите к корінь ідеї запровадити ВАКС. Він саме для освяти крадіїв і відмивання їх бабла і призначається. Тому, що цей пан може накрадене вільно розміщати тепер в євробанках
показати весь коментар
12.08.2025 15:42 Відповісти
... дуже патужно,
Продовжують далі красти.
показати весь коментар
12.08.2025 15:58 Відповісти
Його в крадіжці не звинувачували.
показати весь коментар
12.08.2025 16:00 Відповісти
 
 