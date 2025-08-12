Заступник мера Києва Прокопів звільнений з-під домашнього арешту

Заступник мера Києва Володимир Прокопів був звільнений з-під цілодобового домашнього арешту за рішенням суду.

"Сьогодні рішенням суду з мене зняли цілодобовий домашній арешт та електронний браслет, і це - гарна новина. Майже 4 місяці вдома із цією "штукою", не назвеш приємним періодом у житті, тим паче, що я не вчиняв жодних злочинів", - написав Прокопів.

Також він зауважив, що його метою лишається зняття усіх підозр та звинувачень.

Нагадаємо, 17 квітня СБУ повідомила, що викрили схему ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон, яку організував заступник голови КМДА.

22 квітня Прокопіву було обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета.