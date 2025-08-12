Еврокомиссия об отказе Венгрии подписать заявление ЕС по Украине: "Ничего нового"

Европейская комиссия прокомментировала решение Венгрии не подписывать заявление Евросоюза по Украине накануне встречи Дональда Трампа и Владимира Путина, заявив, что в этом "нет ничего нового".

Об этом сказала пресс-секретарь ЕК по вопросам внешней политики Анитта Гиппер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

Она подчеркнула, что Еврокомиссия приветствует усилия президента США Дональда Трампа, направленные на достижение мира в Украине.

"В этом нет ничего нового. Также ничего нового в том, что нам нужно единство, чтобы быть сильными, и если мы не имеем этого единства, то от этого выиграет только одна сторона, а именно Россия", - заявила Гиппер.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объяснил, почему не подписал совместное заявление Европейского совета, которое подготовили государства-члены ЕС перед встречей Дональда Трампа и диктатора Путина.

