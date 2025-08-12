РУС
Еврокомиссия об отказе Венгрии подписать заявление ЕС по Украине: "Ничего нового"

Европейская комиссия прокомментировала решение Венгрии не подписывать заявление Евросоюза по Украине накануне встречи Дональда Трампа и Владимира Путина, заявив, что в этом "нет ничего нового".

Об этом сказала пресс-секретарь ЕК по вопросам внешней политики Анитта Гиппер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

Она подчеркнула, что Еврокомиссия приветствует усилия президента США Дональда Трампа, направленные на достижение мира в Украине.

"В этом нет ничего нового. Также ничего нового в том, что нам нужно единство, чтобы быть сильными, и если мы не имеем этого единства, то от этого выиграет только одна сторона, а именно Россия", - заявила Гиппер.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объяснил, почему не подписал совместное заявление Европейского совета, которое подготовили государства-члены ЕС перед встречей Дональда Трампа и диктатора Путина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Встреча на Аляске не является концом света, - Кислица

Ну то і хавайте руцьке - угорсське лайно, пани європейці
12.08.2025 15:37 Ответить
Коли вже Орбана придушите?
12.08.2025 15:32 Ответить
відмова прорашистського мадяра - "НІЧОГО НОВОГО ПРО ЄС"
12.08.2025 15:35 Ответить
Вони тільки стулепні послати його пити кофе. Сподіваюся що у пеклі смоли нап'ється.
12.08.2025 16:02 Ответить
А від*зд*** всім разом хантимансійця з Дунаю, ні?

Чи хоча б тимчасовий візовий режим ввести на всіх КПП з мадьярорсцаґом.
12.08.2025 15:44 Ответить
Єврокомісії поводили вівімахєром по губах. "Нічого нового" - прокоментувала Єврокомісія...
12.08.2025 15:44 Ответить
Та чи є яйця та гідність в ЄС? Орбан крутить їх як хоче, в вони - нічого нового..
12.08.2025 16:02 Ответить
в статуті Євросоюзу розстрілів таких, і навіть кілерів на них не передбачено...
12.08.2025 16:17 Ответить
Орбана на кіл суку паршиву
12.08.2025 16:14 Ответить
Так мад'яри і бажають щоб касапи перемогли і зколонізували навколішні країни, аж до їх самих.
12.08.2025 16:16 Ответить
 
 