Єврокомісія про відмову Угорщини підписати заяву ЄС щодо України: "Нічого нового"

Європейська комісія прокоментувала рішення Угорщини не підписувати заяву Євросоюзу щодо України напередодні зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна, заявивши, що в цьому "немає нічого нового".

Про це сказала речниця ЄК із питань зовнішньої політики Анітта Гіппер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

Вона наголосила, що Єврокомісія вітає зусилля президента США Дональда Трампа, спрямовані на досягнення миру в Україні.

"У цьому немає нічого нового. Також нічого нового в тому, що нам потрібна єдність, щоб бути сильними, і якщо ми не маємо цієї єдності, то від цього виграє лише одна сторона, а саме Росія", - заявила Гіппер.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пояснив, чому не підписав спільну заяву Європейської ради, яку підготували держави-члени ЄС перед зустріччю Дональда Трампа та диктатора Путіна.

