УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11948 відвідувачів онлайн
Новини Зустріч Трампа та Путіна
716 7

Єврокомісія про відмову Угорщини підписати заяву ЄС щодо України: "Нічого нового"

угорщина

Європейська комісія прокоментувала рішення Угорщини не підписувати заяву Євросоюзу щодо України напередодні зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна, заявивши, що в цьому "немає нічого нового".

Про це сказала речниця ЄК із питань зовнішньої політики Анітта Гіппер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian. 

Вона наголосила, що Єврокомісія вітає зусилля президента США Дональда Трампа, спрямовані на досягнення миру в Україні.

"У цьому немає нічого нового. Також нічого нового в тому, що нам потрібна єдність, щоб бути сильними, і якщо ми не маємо цієї єдності, то від цього виграє лише одна сторона, а саме Росія", - заявила Гіппер.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пояснив, чому не підписав спільну заяву Європейської ради, яку підготували держави-члени ЄС перед зустріччю Дональда Трампа та диктатора Путіна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп під час зустрічі на Алясці хоче оцінити наміри Путіна, - Politico

Автор: 

Угорщина (2408) Єврокомісія (2244)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Коли вже Орбана придушите?
показати весь коментар
12.08.2025 15:32 Відповісти
Вони тільки стулепні послати його пити кофе. Сподіваюся що у пеклі смоли нап'ється.
показати весь коментар
12.08.2025 16:02 Відповісти
відмова прорашистського мадяра - "НІЧОГО НОВОГО ПРО ЄС"
показати весь коментар
12.08.2025 15:35 Відповісти
Ну то і хавайте руцьке - угорсське лайно, пани європейці
показати весь коментар
12.08.2025 15:37 Відповісти
А від*зд*** всім разом хантимансійця з Дунаю, ні?

Чи хоча б тимчасовий візовий режим ввести на всіх КПП з мадьярорсцаґом.
показати весь коментар
12.08.2025 15:44 Відповісти
Єврокомісії поводили вівімахєром по губах. "Нічого нового" - прокоментувала Єврокомісія...
показати весь коментар
12.08.2025 15:44 Відповісти
Та чи є яйця та гідність в ЄС? Орбан крутить їх як хоче, в вони - нічого нового..
показати весь коментар
12.08.2025 16:02 Відповісти
 
 