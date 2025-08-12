Трамп під час зустрічі на Алясці хоче оцінити наміри Путіна, - Politico

Представники Білого дому пом'якшують очікування від зустрічі Дональда Трампа та диктатора Володимира Путіна. Там розглядають це як крок до мирного вирішення війни в Україні та уникають обіцянок щодо припинення вогню чи будь-якої іншої великої угоди.

Про це пише Politico, інформує Цензор.НЕТ.

За словами посадовця Білого дому, мета полягає в тому, щоб Трамп "оцінив" наміри Путіна та з'ясував, чи серйозно той налаштований у питанні досягнення миру і роботі над тристоронньою зустріччю з президентом Зеленським.

"Все полягає в тому, щоб довіряти інстинктам Трампа", - сказав чиновник у коментарі виданню.

Politico зазначає, що попри те, що Трамп неодноразово критикував кремлівського диктатора, на думку адміністрації Трампа, Путін продемонстрував ознаки того, що цього разу все може бути інакше.

"Путін запропонував план. Можливо, це нежиттєздатний план, але на папері було щось, що свідчить про прогрес", - сказав представник адміністрації американського президента.

Віткофф минулого тижня повернувся з Росії та повідомив Трампу, що Путін хоче зустрітися. Трамп розглядає це як прогрес, "тому він піде, щоб вислухати його", - додав чиновник.

Білий дім не розголошує, чого саме хоче Путін, але Трамп і генсек НАТО Марк Рютте казали, що "обмін територіями" для досягнення перемир'я - ідея, яку Зеленський відкинув, є предметом обговорення.

Видання пише, що готовність Трампа піти на зустріч без попередніх умов підкреслює його бажання припинити війну та віру у власну здатність "розгадати" наміри Путіна.

"Після розмови Трамп зможе оцінити, наскільки серйозно Путін ставиться до миру", - сказав інший посадовець Білого дому, додавши, що зустріч на Алясці є "початком нового етапу".

Особа, наближена до Білого дому, сказала журналістам, що Зеленський, частково через нещодавню ситуацію навколо НАБУ та САП, є політично слабким, і це дає Путіну сприятливий момент для використання своєї переваги.

"Все це веде до того, що президент США повинен буде оцінити наміри Путіна", - додав співрозмовник видання.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп, коментуючи мирну угоду між Україною та РФ, заявив, що відбудеться обмін територіями.

Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.