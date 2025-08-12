УКР
Трамп під час зустрічі на Алясці хоче оцінити наміри Путіна, - Politico

Зустріч Трампа та Путіна Чого хоче президент США

Представники Білого дому пом'якшують очікування від зустрічі Дональда Трампа та диктатора Володимира Путіна. Там розглядають це як крок до мирного вирішення війни в Україні та уникають обіцянок щодо припинення вогню чи будь-якої іншої великої угоди.

Про це пише Politico, інформує Цензор.НЕТ.

За словами посадовця Білого дому, мета полягає в тому, щоб Трамп "оцінив" наміри Путіна та з'ясував, чи серйозно той налаштований у питанні досягнення миру і роботі над тристоронньою зустріччю з президентом Зеленським.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саміт на Алясці допоможе лише, якщо призведе до серйозніших наслідків для Путіна у разі відмови зупинити вбивства, - духовний радник Трампа Бернс

"Все полягає в тому, щоб довіряти інстинктам Трампа", - сказав чиновник у коментарі виданню.

Politico зазначає, що попри те, що Трамп неодноразово критикував кремлівського диктатора, на думку адміністрації Трампа, Путін продемонстрував ознаки того, що цього разу все може бути інакше.

"Путін запропонував план. Можливо, це нежиттєздатний план, але на папері було щось, що свідчить про прогрес", - сказав представник адміністрації американського президента.

Читайте також: Стармер застеріг Трампа: Не можна довіряти Путіну

Віткофф минулого тижня повернувся з Росії та повідомив Трампу, що Путін хоче зустрітися. Трамп розглядає це як прогрес, "тому він піде, щоб вислухати його", - додав чиновник.

Білий дім не розголошує, чого саме хоче Путін, але Трамп і генсек НАТО Марк Рютте казали, що "обмін територіями" для досягнення перемир'я - ідея, яку Зеленський відкинув, є предметом обговорення.

Видання пише, що готовність Трампа піти на зустріч без попередніх умов підкреслює його бажання припинити війну та віру у власну здатність "розгадати" наміри Путіна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін знову спробує обдурити Трампа. Зустріч цього тижня на Алясці - невдале рішення, - Bloomberg

"Після розмови Трамп зможе оцінити, наскільки серйозно Путін ставиться до миру", - сказав інший посадовець Білого дому, додавши, що зустріч на Алясці є "початком нового етапу".

Особа, наближена до Білого дому, сказала журналістам, що Зеленський, частково через нещодавню ситуацію навколо НАБУ та САП, є політично слабким, і це дає Путіну сприятливий момент для використання своєї переваги.

"Все це веде до того, що президент США повинен буде оцінити наміри Путіна", - додав співрозмовник видання.

Читайте: Зустріч на Алясці не є кінцем світу, - Кислиця

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп, коментуючи мирну угоду між Україною та РФ, заявив, що відбудеться обмін територіями.

Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

***** як завжди набреше та наїпе
рудий донні це все проковтне від ***** та знов заліпить на кшталт "Київ за 4 дні"
12.08.2025 15:30 Відповісти
аферист, котрий всю свою каденцію .як президента США .БУДЕ ПРИКРИВАТИ СВОЮ СПІВУЧАСТЬ В РАШИСТСЬКІ БОЙНІ В УКРАЇНІ РІЗЬНОГО РОДУ ОЦІНКАМИ.ПЕРЕОЦІНКАМИ І Т.Д.ДЕ ГНИДО АМЕРИКАНСЬКА САНКЦІЇ,КОТРІ ОБІЦЯВ...???ЧМОШНИК
12.08.2025 15:32 Відповісти
Дебіл чи що? Скільки можна "оціняти"? Путін рижого за ЛОХА вважає!
12.08.2025 15:31 Відповісти
Киздити треба плішивого, а заодно і рудого.
12.08.2025 15:32 Відповісти
Здається мені рижа мавпа хоче просто подивитись "в глаза *****", як колись нездійснена мрія ЗЕбіла... Тому Аляска ця все Ху ня
12.08.2025 15:32 Відповісти
І після оцінки буде дуже дуже незадоволений, тому дасть черговий дедлайн на 50 днів до Різдва. А натомість обов'язково підтримає Україну 100% митами.
12.08.2025 15:33 Відповісти
Все это похоже на куплеты нашей песенки " Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела..."
12.08.2025 15:33 Відповісти
ШО там рудий блазень зможе оцінити? Єдине, що буде робити Донні в Анкоріджі, це танцювати калинку-малинку під аконпунуванням фюрера свинорейху *****.
12.08.2025 15:34 Відповісти
***** через виткофа передало о желании встретится,
ибо по телефону недостаточно ****....вало Трампа
12.08.2025 15:36 Відповісти
довіряти інстинктам трампа це щось на рівні довіряти інстинктам іграшки лабубу
12.08.2025 15:37 Відповісти
12.08.2025 15:39 Відповісти
Неважливо, що там відбудеться та як ***** вчергове розведе трампа «як котьонка», головне те, що сама ця зустріч легалізує та поверне у велику політику військового злочинця та людожера ***** кремлівського. Трамп вчергове стане посміховиськом на болотах та у їхніх колег диктаторів.
12.08.2025 15:40 Відповісти
З 14 року так і не оцінив?
12.08.2025 15:41 Відповісти
прутня він хоче ************ відсмоктати, ось що він хоче...
12.08.2025 15:41 Відповісти
12.08.2025 15:43 Відповісти
Півсотні тіл ліквідованих окупантів валяється на короткому шматку асфальтованої дороги поблизу Покровська. ВIДЕО
як раз, всі йшли по дорозі. навіть бігли!

як раз, всі йшли по дорозі. навіть бігли!
12.08.2025 15:46 Відповісти
приперли рудого доні!
приперли поставили на коліна та гвалтують!
геніальний трамп, корчить задоволену пику, та розказує всім, як все під контролем.
12.08.2025 15:43 Відповісти
12.08.2025 15:45 Відповісти
Буде дивится, чи є козири у друга *****?
12.08.2025 15:46 Відповісти
Виглядає, як знімаючи труси питати, чи дійсно він збирається одружитися.
12.08.2025 15:51 Відповісти
Аляска, Україна. Путін. Трамп... Що є Трамп, а що є Путін ? (Нижче тези того що сказав старий мудак, який проходив мимо...)

Яка різниця між Путіним і Трампом?

Путін знає що таке Україна, знає місцевість і вміє читати карту... Трамп не орієнтується в географії, - в карту дивиться як "в афишу коза".


Путін намагається загарбати чуже, вважаючи його "исконно русским", а Трамп береться торгувати не своїм, тим, що йому невідоме, абсолютно байдуже...



Тут немає конфлікту інтересів. Для Путіна то кривава геополітична гра, жорстока політика агресора, а для Трампа банальне марнославство, - позерство, суцільна vanity fair/ ярмарка тщеславия/ярмарок марнославства, гонитва за призом - премією миру Нобеля.
12.08.2025 15:52 Відповісти
12.08.2025 15:55 Відповісти
Бляха, 6 разів по телефону йому прутін водив по губах, тепер треба ще й особисто відчути... Оце кохання у людей!!!
12.08.2025 15:56 Відповісти
За півроку не спромігся оцінити, мерзенний брехливий кремлівський агент.
12.08.2025 15:58 Відповісти
Наверное хочет чисто по пацански перетереть на едине по понятиям: - Вльядимир, ты что, меня не уважаешь? - А кто ты такой? - Что! Я главный в самой могущественной стране... Ха, да ты просто чикен гамбургский! Как ты меня назвал! Как ты меня назвал!!!... Ладно-ладно, успокойся, я пошутил, ты самый великий и могучий, и просто прекрасный парень... - Я так и знал, никто не может устоять перед моей неотразимостью ... Да-да, а теперь слушай сюд... эээ, в смысле о великий, мне нужно....
12.08.2025 15:58 Відповісти
Вони чимось схожі один на одного. Два гандона виродка
12.08.2025 16:09 Відповісти
 
 