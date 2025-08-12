Трамп во время встречи на Аляске хочет оценить намерения Путина, - Politico
Представители Белого дома смягчают ожидания от встречи Дональда Трампа и диктатора Владимира Путина. Там рассматривают это как шаг к мирному решению войны в Украине и избегают обещаний о прекращении огня или любого другого крупного соглашения.
Об этом пишет Politico
По словам чиновника Белого дома, цель состоит в том, чтобы Трамп "оценил" намерения Путина и выяснил, серьезно ли тот настроен в вопросе достижения мира и работе над трехсторонней встречей с президентом Зеленским.
"Все заключается в том, чтобы доверять инстинктам Трампа", - сказал чиновник в комментарии изданию.
Politico отмечает, что несмотря на то, что Трамп неоднократно критиковал кремлевского диктатора, по мнению администрации Трампа, Путин продемонстрировал признаки того, что на этот раз все может быть иначе.
"Путин предложил план. Возможно, это нежизнеспособный план, но на бумаге было что-то, что свидетельствует о прогрессе", - сказал представитель администрации американского президента.
Уиткофф на прошлой неделе вернулся из России и сообщил Трампу, что Путин хочет встретиться. Трамп рассматривает это как прогресс, "поэтому он пойдет, чтобы выслушать его", - добавил чиновник.
Белый дом не разглашает, чего именно хочет Путин, но Трамп и генсек НАТО Марк Рютте говорили, что "обмен территориями" для достижения перемирия - идея, которую Зеленский отверг, является предметом обсуждения.
Издание пишет, что готовность Трампа пойти на встречу без предварительных условий подчеркивает его желание прекратить войну и веру в собственную способность "разгадать" намерения Путина.
"После разговора Трамп сможет оценить, насколько серьезно Путин относится к миру", - сказал другой чиновник Белого дома, добавив, что встреча на Аляске является "началом нового этапа".
Лицо, приближенное к Белому дому, сказала журналистам, что Зеленский, частично из-за недавней ситуации вокруг НАБУ и САП, является политически слабым, и это дает Путину благоприятный момент для использования своего преимущества.
"Все это ведет к тому, что президент США должен будет оценить намерения Путина", - добавил собеседник издания.
Напомним, президент США Дональд Трамп, комментируя мирное соглашение между Украиной и РФ, заявил, что состоится обмен территориями.
Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.
