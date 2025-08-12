РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12468 посетителей онлайн
Новости Встреча Трампа и Путина
1 039 31

Трамп во время встречи на Аляске хочет оценить намерения Путина, - Politico

Встреча Трампа и Путина Чего хочет президент США

Представители Белого дома смягчают ожидания от встречи Дональда Трампа и диктатора Владимира Путина. Там рассматривают это как шаг к мирному решению войны в Украине и избегают обещаний о прекращении огня или любого другого крупного соглашения.

Об этом пишет Politico, информирует Цензор.НЕТ.

По словам чиновника Белого дома, цель состоит в том, чтобы Трамп "оценил" намерения Путина и выяснил, серьезно ли тот настроен в вопросе достижения мира и работе над трехсторонней встречей с президентом Зеленским.

Также читайте: Встреча на Аляске не является концом света, - Кислица

"Все заключается в том, чтобы доверять инстинктам Трампа", - сказал чиновник в комментарии изданию.

Politico отмечает, что несмотря на то, что Трамп неоднократно критиковал кремлевского диктатора, по мнению администрации Трампа, Путин продемонстрировал признаки того, что на этот раз все может быть иначе.

"Путин предложил план. Возможно, это нежизнеспособный план, но на бумаге было что-то, что свидетельствует о прогрессе", - сказал представитель администрации американского президента.

Читайте также: Стармер предостерег Трампа: Нельзя доверять Путину

Уиткофф на прошлой неделе вернулся из России и сообщил Трампу, что Путин хочет встретиться. Трамп рассматривает это как прогресс, "поэтому он пойдет, чтобы выслушать его", - добавил чиновник.

Белый дом не разглашает, чего именно хочет Путин, но Трамп и генсек НАТО Марк Рютте говорили, что "обмен территориями" для достижения перемирия - идея, которую Зеленский отверг, является предметом обсуждения.

Издание пишет, что готовность Трампа пойти на встречу без предварительных условий подчеркивает его желание прекратить войну и веру в собственную способность "разгадать" намерения Путина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин снова попытается обмануть Трампа. Встреча на этой неделе на Аляске - неудачное решение, - Bloomberg

"После разговора Трамп сможет оценить, насколько серьезно Путин относится к миру", - сказал другой чиновник Белого дома, добавив, что встреча на Аляске является "началом нового этапа".

Лицо, приближенное к Белому дому, сказала журналистам, что Зеленский, частично из-за недавней ситуации вокруг НАБУ и САП, является политически слабым, и это дает Путину благоприятный момент для использования своего преимущества.

"Все это ведет к тому, что президент США должен будет оценить намерения Путина", - добавил собеседник издания.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Любые соглашения на Аляске не должны вознаграждать Россию территориями, - Европарламент

Напомним, президент США Дональд Трамп, комментируя мирное соглашение между Украиной и РФ, заявил, что состоится обмен территориями.

Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.

Автор: 

путин владимир (31877) США (27693) Трамп Дональд (6237)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+9
аферист, котрий всю свою каденцію .як президента США .БУДЕ ПРИКРИВАТИ СВОЮ СПІВУЧАСТЬ В РАШИСТСЬКІ БОЙНІ В УКРАЇНІ РІЗЬНОГО РОДУ ОЦІНКАМИ.ПЕРЕОЦІНКАМИ І Т.Д.ДЕ ГНИДО АМЕРИКАНСЬКА САНКЦІЇ,КОТРІ ОБІЦЯВ...???ЧМОШНИК
показать весь комментарий
12.08.2025 15:32 Ответить
+8
***** як завжди набреше та наїпе
рудий донні це все проковтне від ***** та знов заліпить на кшталт "Київ за 4 дні"
показать весь комментарий
12.08.2025 15:30 Ответить
+7
показать весь комментарий
12.08.2025 15:39 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
***** як завжди набреше та наїпе
рудий донні це все проковтне від ***** та знов заліпить на кшталт "Київ за 4 дні"
показать весь комментарий
12.08.2025 15:30 Ответить
Киздити треба плішивого, а заодно і рудого.
показать весь комментарий
12.08.2025 15:32 Ответить
Дебіл чи що? Скільки можна "оціняти"? Путін рижого за ЛОХА вважає!
показать весь комментарий
12.08.2025 15:31 Ответить
Здається мені рижа мавпа хоче просто подивитись "в глаза *****", як колись нездійснена мрія ЗЕбіла... Тому Аляска ця все Ху ня
показать весь комментарий
12.08.2025 15:32 Ответить
аферист, котрий всю свою каденцію .як президента США .БУДЕ ПРИКРИВАТИ СВОЮ СПІВУЧАСТЬ В РАШИСТСЬКІ БОЙНІ В УКРАЇНІ РІЗЬНОГО РОДУ ОЦІНКАМИ.ПЕРЕОЦІНКАМИ І Т.Д.ДЕ ГНИДО АМЕРИКАНСЬКА САНКЦІЇ,КОТРІ ОБІЦЯВ...???ЧМОШНИК
показать весь комментарий
12.08.2025 15:32 Ответить
І після оцінки буде дуже дуже незадоволений, тому дасть черговий дедлайн на 50 днів до Різдва. А натомість обов'язково підтримає Україну 100% митами.
показать весь комментарий
12.08.2025 15:33 Ответить
Все это похоже на куплеты нашей песенки " Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела..."
показать весь комментарий
12.08.2025 15:33 Ответить
ШО там рудий блазень зможе оцінити? Єдине, що буде робити Донні в Анкоріджі, це танцювати калинку-малинку під аконпунуванням фюрера свинорейху *****.
показать весь комментарий
12.08.2025 15:34 Ответить
***** через виткофа передало о желании встретится,
ибо по телефону недостаточно ****....вало Трампа
показать весь комментарий
12.08.2025 15:36 Ответить
довіряти інстинктам трампа це щось на рівні довіряти інстинктам іграшки лабубу
показать весь комментарий
12.08.2025 15:37 Ответить
показать весь комментарий
12.08.2025 15:39 Ответить
Неважливо, що там відбудеться та як ***** вчергове розведе трампа «як котьонка», головне те, що сама ця зустріч легалізує та поверне у велику політику військового злочинця та людожера ***** кремлівського. Трамп вчергове стане посміховиськом на болотах та у їхніх колег диктаторів.
показать весь комментарий
12.08.2025 15:40 Ответить
З 14 року так і не оцінив?
показать весь комментарий
12.08.2025 15:41 Ответить
прутня він хоче ************ відсмоктати, ось що він хоче...
показать весь комментарий
12.08.2025 15:41 Ответить
показать весь комментарий
12.08.2025 15:43 Ответить
Півсотні тіл ліквідованих окупантів валяється на короткому шматку асфальтованої дороги поблизу Покровська. ВIДЕО
Джерело: https://censor.net/ua/v3568213

як раз, всі йшли по дорозі. навіть бігли!
показать весь комментарий
12.08.2025 15:46 Ответить
приперли рудого доні!
приперли поставили на коліна та гвалтують!
геніальний трамп, корчить задоволену пику, та розказує всім, як все під контролем.
показать весь комментарий
12.08.2025 15:43 Ответить
показать весь комментарий
12.08.2025 15:45 Ответить
Буде дивится, чи є козири у друга *****?
показать весь комментарий
12.08.2025 15:46 Ответить
Зіграють партійку в "дурака". Я навіть здогадуюсь, хто отримає це "почесне звання". )
показать весь комментарий
12.08.2025 16:12 Ответить
Виглядає, як знімаючи труси питати, чи дійсно він збирається одружитися.
показать весь комментарий
12.08.2025 15:51 Ответить
Аляска, Україна. Путін. Трамп... Що є Трамп, а що є Путін ? (Нижче тези того що сказав старий мудак, який проходив мимо...)

Яка різниця між Путіним і Трампом?

Путін знає що таке Україна, знає місцевість і вміє читати карту... Трамп не орієнтується в географії, - в карту дивиться як "в афишу коза".


Путін намагається загарбати чуже, вважаючи його "исконно русским", а Трамп береться торгувати не своїм, тим, що йому невідоме, абсолютно байдуже...



Тут немає конфлікту інтересів. Для Путіна то кривава геополітична гра, жорстока політика агресора, а для Трампа банальне марнославство, - позерство, суцільна vanity fair/ ярмарка тщеславия/ярмарок марнославства, гонитва за призом - премією миру Нобеля.
показать весь комментарий
12.08.2025 15:52 Ответить
показать весь комментарий
12.08.2025 15:55 Ответить
Бляха, 6 разів по телефону йому прутін водив по губах, тепер треба ще й особисто відчути... Оце кохання у людей!!!
показать весь комментарий
12.08.2025 15:56 Ответить
За півроку не спромігся оцінити, мерзенний брехливий кремлівський агент.
показать весь комментарий
12.08.2025 15:58 Ответить
Наверное хочет чисто по пацански перетереть на едине по понятиям: - Вльядимир, ты что, меня не уважаешь? - А кто ты такой? - Что! Я главный в самой могущественной стране... Ха, да ты просто чикен гамбургский! Как ты меня назвал! Как ты меня назвал!!!... Ладно-ладно, успокойся, я пошутил, ты самый великий и могучий, и просто прекрасный парень... - Я так и знал, никто не может устоять перед моей неотразимостью ... Да-да, а теперь слушай сюд... эээ, в смысле о великий, мне нужно....
показать весь комментарий
12.08.2025 15:58 Ответить
Вони чимось схожі один на одного. Два гандона виродка
показать весь комментарий
12.08.2025 16:09 Ответить
Інколи називають його якимось миротворцем да мудило той трампіська
показать весь комментарий
12.08.2025 16:12 Ответить
Можна розходитись?
показать весь комментарий
12.08.2025 16:14 Ответить
Вывод впечатлений, и больше ни куя ,Трамп спецом таскает этого ****** по всему миру , растягивая время , для *****..
показать весь комментарий
12.08.2025 16:27 Ответить
У тампона інстинкт забути що казав півгодини назад...
показать весь комментарий
12.08.2025 16:37 Ответить
 
 