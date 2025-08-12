РУС
Новости Законопроект для Defence City
Комитет Гетманцева рекомендует Верховной Раде принять во втором чтении ключевые законопроекты Defence City

Раде рекомендуют принять законы о Defence City

В Комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики ВРУ существенно доработали законопроекты #13420 и #13421, определяющие правовой режим Defence City.

Об этом сообщает Telegram-канал Даниила Гетманцева, передает Цензор.НЕТ.

Народные депутаты определили, что этот режим будет действовать до 1 января 2036 года. Вместо Перечня предприятий ОПК предполагается Реестр "Defence City", который будут модерировать в Минобороны Украины. Требования к резидентам, процедуры и основания для предоставления, прекращения и потери этого статуса, а также порядок контроля регулируются Законом "Про національну безпеку України".

Финансовый комитет поддерживает упомянутые законопроекты и рекомендует Верховной Раде принять их во втором чтении и в целом.

Также читайте: Концепт Defence City позволит Украине претендовать на институциональное преимущество в международном сегменте ОПК, - "Defense express"

По словам Гетманцева, доля квалифицированного дохода резидента Defence City должна составлять не менее 75% от общего дохода (кроме субъектов авиастроения, для которых - не менее 50%).

"Инструментами поддержки для резидентов Defence City определены налоговые льготы, в частности - освобождение от налога на прибыль при условии реинвестирования, а также освобождение от земельного налога, налога на недвижимость, экологического налога, упрощение таможенных процедур, упрощенный экспортный контроль для товаров военного назначения, возможность установления НБУ особенностей валютного надзора и валютных операций, поддержка в процессе релокации и повышение защищенности производственных мощностей ОПК", - сообщил Даниил Гетманцев.

Напомним, что инициатива разработана народными депутатами совместно с Минобороны, в сотрудничестве с бизнесом.

Также читайте: Поддерживаем философию Defence City как институционального прорыва ОПК. Но при условии доработки, - представитель компании производителя ВВТ

Почалось знов. Там таки умови що знов тема для своіх.
