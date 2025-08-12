Комитет Гетманцева рекомендует Верховной Раде принять во втором чтении ключевые законопроекты Defence City
В Комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики ВРУ существенно доработали законопроекты #13420 и #13421, определяющие правовой режим Defence City.
Об этом сообщает Telegram-канал Даниила Гетманцева, передает Цензор.НЕТ.
Народные депутаты определили, что этот режим будет действовать до 1 января 2036 года. Вместо Перечня предприятий ОПК предполагается Реестр "Defence City", который будут модерировать в Минобороны Украины. Требования к резидентам, процедуры и основания для предоставления, прекращения и потери этого статуса, а также порядок контроля регулируются Законом "Про національну безпеку України".
Финансовый комитет поддерживает упомянутые законопроекты и рекомендует Верховной Раде принять их во втором чтении и в целом.
По словам Гетманцева, доля квалифицированного дохода резидента Defence City должна составлять не менее 75% от общего дохода (кроме субъектов авиастроения, для которых - не менее 50%).
"Инструментами поддержки для резидентов Defence City определены налоговые льготы, в частности - освобождение от налога на прибыль при условии реинвестирования, а также освобождение от земельного налога, налога на недвижимость, экологического налога, упрощение таможенных процедур, упрощенный экспортный контроль для товаров военного назначения, возможность установления НБУ особенностей валютного надзора и валютных операций, поддержка в процессе релокации и повышение защищенности производственных мощностей ОПК", - сообщил Даниил Гетманцев.
Напомним, что инициатива разработана народными депутатами совместно с Минобороны, в сотрудничестве с бизнесом.
