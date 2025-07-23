Концепт Defence City позволит Украине претендовать на институциональное преимущество в международном сегменте ОПК, - Defense express

Спрос на вооружение растет, но украинские оборонные предприятия работают во внешних обстоятельствах, которые не полностью соответствуют реалиям войны. Проблема с режимом налогообложения, которое, по сути, "унифицировано" с гражданским сектором экономики, сложная система государственных закупок, ограниченный доступ к оборонным инвестициям, отсутствие инструментов защиты интеллектуальной собственности - эти факторы отнюдь не способствуют новациям в сегменте нашего ОПК.

Чтобы решить упомянутые проблемы, был призван к жизни проект Defence City как отдельной экосистемы содействия развитию украинского ОПК.

Об этом говорится в статье экспертного издания Defense express - "Почему Defence City принесет неожиданные преимущества для украинского ОПК", где анализируются последствия принятия Верховной Радой этого законодательного концепта, передает Цензор.НЕТ.

В издании отметили, что на практике до сих пор не реализованы инструменты приоритетного доступа к государственному финансированию для частных разработчиков, работающих в сфере критических технологий оборонного назначения, несмотря на постоянно имеющийся на это запрос.

Возможное косвенное влияние запуска этого режима содействия - уменьшение трансакционных издержек и ускорение циклов разработки, что даст предприятиям ОПК возможность достичь прорыва в технологиях и масштабах производства, необходимого для ВСУ.

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"Наш ОПК показал и способность быстро превращать вложенный финансовый ресурс в готовое вооружение, что особенно актуально в условиях, когда ход событий на фронте определяется буквально днями и неделями. Режим Defence City нужен нашему оборонному сектору, чтобы постоянно демонстрировать скорость и гибкость в производстве оборонной продукции", - отметили в издании.

"Базовая дискуссия по Defence City вращается только вокруг отдельных положений соответствующих законопроектов. Хотя логика подсказывает конфигурацию, при которой, в первую очередь, должна обсуждаться стратегическая цель, а уже во вторую очередь - нормы законодательства как соответствующий инструмент. Очевидно, что изменение формы государственного регулирования в сегменте перезрело, и надо переходить от централизованного управления к созданию условий, которые будут работать на общее развитие сектора", - отметили в издании.

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"Очевидно, что Defence City должен работать как публично-частный инструмент, в котором государство устанавливает правила игры, но не вмешивается в операционную деятельность. Оборонная промышленность стран-партнеров движется по "инерции" мирного времени, поэтому Украина имеет шанс получить институциональное преимущество в международном сегменте. Defence City должен обсуждаться как условие для нового витка развития, а не просто как перечень соответствующих норм, заложенных в соответствующие законопроекты", - подчеркнули в Defence express.

Справочно:

Верховная Рада приняла в первом чтении пакет законопроектов (№13420, №13421 и №13422) для запуска режима содействия Defense City, необходимого для развития отечественного оборонно-промышленного комплекса. Законопроекты подготовлены группой народных депутатов и были рассмотрены на заседании парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики под председательством Даниила Гетманцева - одного из авторов документа.

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