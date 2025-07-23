Концепт Defence City дозволить Україні претендувати на інституційну перевагу у міжнародному сегменті ОПК, - "Defense express"

Попит на озброєння росте, але українські оборонні підприємства працюють у зовнішніх обставинах, які не повністю відповідають реаліям війни. Проблема з режимом оподаткування, яке по суті "уніфіковане" з цивільним сектором економіки, складна система державних закупівель, обмежений доступ до оборонних інвестицій, відсутність інструментів захисту інтелектуальної власності — ці фактори аж ніяк не сприяють новаціям в сегменті нашого ОПК.

Аби вирішити згадані проблеми, був покликаний до життя проєкт "Defence City" як окремої екосистеми сприяння розвитку українського ОПК.

Про це ідеться у статті експертного видання "Defense express" "Чому "Defence City" принесе неочікувані переваги для українського ОПК", де аналізуються наслідки прийняття Верховною Радою цього законодавчого концепту, передає Цензор.НЕТ.

У виданні зауважили, що на практиці досі не реалізовано інструменти пріоритетного доступу до державного фінансування для приватних розробників, що працюють у сфері критичних технологій оборонного призначення, попри постійно наявний на це запит.

Можливий непрямий вплив запуску цього режиму сприяння – зменшення трансакційних витрат і прискорення циклів розробки, що дасть підприємствам ОПК нагоду досягти прориву в технологіях та масштабах виробництва, необхідного для ЗСУ.

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"Наш ОПК показав і здатність швидко перетворювати вкладений фінансовий ресурс у готове озброєння, що особливо актуально в умовах, коли перебіг подій на фронті визначається буквально днями й тижнями. Режим "Defence City" потрібен нашому оборонному сектору, аби постійно демонструвати швидкість та гнучкість у виробництві оборонної продукції", - зазначили у виданні.

"Базова дискусія по "Defence City" обертається лише навколо окремих положень відповідних законопроектів. Хоча логіка підказує конфігурацію, за якої в першу чергу має обговорюватись стратегічна мета, а уже в другу чергу – норми законодавства як відповідний інструмент. Очевидно, що зміна форми державного регулювання в сегменті перезріла, і треба переходити від централізованого управління, до створення умов, які працюватимуть на загальний розвиток сектору", - наголосили у виданні.

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"Очевидно, що "Defence City" має працювати як публічно-приватний інструмент, в якому держава встановлює правила гри, але не втручається в операційну діяльність. Оборонна промисловість країн-партнерів рухається за "інерцією" мирного часу, тож Україна має шанс здобути інституційну перевагу у міжнародному сегменті. "Defence City" має обговорюватись як умова для нового витку розвитку. А не просто як перелік відповідних норм, закладені у відповідні законопроекти", - підкреслили у "Defence express".

Довідково:

Верховна Рада ухвалила в першому читанні пакет законопроектів (№13420, №13421 та №13422) для запуску режиму сприяння "Defense City", необхідного для розвитку вітчизняного оборонно-промислового комплексу. Законопроекти підготовлені групою народних депутатів і були розглянуті на засіданні парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики під головуванням Данила Гетманцева – одним із авторів документу.

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