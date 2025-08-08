Поддерживаем философию Defence City как институциональный прорыв ОПК. Но - при условии доработки, - представитель компании-производителя ОВТ

После первого чтения пакет законопроектов Defence City оставляет неопределенными ряд ключевых вопросов, критически важных для устойчивого развития отрасли. Тем не менее, эта реформа является потенциально системной, если её доработать с учётом реального опыта игроков рынка.

Об этом заявил, коммерческий директор ООО "ІнтерПроІнвест", компании-производителя ВВТ, Денис Святокум в статье для Defense Express.

Автор изложил пять принципиальных замечаний с точки зрения производителя продукции военного назначения.

Речь идет, в частности, о риске создания "клуба избранных", вместо открытого инструмента для всего рынка. "Законопроект не содержит прозрачных, проверяемых и понятных критериев, по которым компания может получить статус резидента Defence City. Это создает риск превращения режима в "клуб для своих". Мы выступаем за установление четких недискриминационных критериев", - подчеркнул Денис Святокум.

Также читайте: Принятие экономических проектов Defence City усиливает обороноспособность Украины и ее оборонные индустрии

Он считает недопустимым "ретроспективное налогообложение в случае потери резидентства". Ведь в законопроекте заложена норма, которая позволяет фискальным органам досчитывать налоги компаниям, утратившим резидентский статус. По мнению эксперта, это противоречит принципу правовой определенности. Ведь бизнес-модель должна меняться с момента смены статуса, а не задним числом.

Коммерческий директор "ІнтерПроІнвест" называет неприемлемым маркер оценивания компаний только по объему контрактов или доходов. "Предлагаем учитывать как финансовые показатели, так и опыт разработок, наличие продуктов, участие в рынке и критические компетенции", - считает эксперт.

По его мнению, законом надо разрешить объединение малых компаний в консорциумы или холдинги. Малые предприятия должны иметь возможность подавать консолидированную заявку, чтобы усиливать способность через кооперацию.

Денис Святокум считает, что экспорт технологий для создания СП за рубежом должен происходить только при условии сохранения украинского контроля - 51%+.

Читайте также: Концепт Defence City позволит Украине претендовать на институциональное преимущество в международном сегменте ОПК, - "Defense express"

Также компания "ІнтерПроІнвест" поддерживает ряд публичных замечаний, в частности, относительно открытого доступа к Defence City для dual-use компаний и разработчиков в режиме Diia.City, обеспечение защиты чувствительной информации в публичных реестрах, создание цифровой платформы для прозрачного экспортного лицензирования, упрощение таможенных и административных процедур и тому подобное.

"Мы поддерживаем философию Defence City как институционального прорыва для украинского ОПК. Однако без доработки механизмов доступа, налоговой определенности, инструментов роста и контроля над технологиями этот законопроект рискует не реализовать потенциал. Призываем законодателей, правительство, бизнес и ассоциации к открытому диалогу и совместной доработке ко второму чтению", - говорится в заявлении главы компании в сфере ОПК.

Также читайте: Учет экспертных замечаний при доработке Defence City является фактором успешности инициативы, - эксперт Згурец