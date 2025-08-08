Підтримуємо філософію Defence City як інституційного прориву ОПК. Але за умови доопрацювання, - представник компанії виробника ОВТ

Після першого читання пакет законопроєктів Defence City залишає невизначеними низку ключових питань, критично важливих для сталого розвитку галузі. Втім, вважаємо цю реформу потенційно системною, якщо її допрацювати з урахуванням реального досвіду гравців ринку.

Про це заявив, комерційний директор ТОВ "ІнтерПроІнвест", компанії- виробника ОВТ, Денис Святокум у статті для Defense Express.

Автор виклав п’ять принципових зауважень з точки зору виробника продукції військового призначення.

Ідеться, зокрема, про ризик створення "клубу обраних", замість відкритого інструменту для всього ринку. "Законопроєкт не містить прозорих, перевірюваних та зрозумілих критеріїв, за якими компанія може отримати статус резидента Defence City. Це створює ризик перетворення режиму на "клуб для своїх". Ми виступаємо за встановлення чітких недискримінаційних критеріїв", - наголосив Денис Святокум.

Також читайте: Ухвалення економічних проєктів "Defence City" посилює обороноздатність України та її оборонні індустрії

Він вважає неприпустимим "ретроспективне оподаткування у разі втрати резидентства". Адже у законопроєкті закладено норму, яка дозволяє фіскальним органам дораховувати податки компаніям, що втратили резидентський статус. На думку експерта, це суперечить принципу правової визначеності. Адже бізнес-модель повинна змінюватися з моменту зміни статусу, а не заднім числом.

Комерційний директор "ІнтерПроІнвест" називає неприйнятним маркер оцінювання компаній лише за обсягом контрактів чи доходів. "Пропонуємо враховувати як фінансові показники, так і досвід розробок, наявність продуктів, участь у ринку та критичні компетенції", - вважає експерт.

На його думку, законом треба дозволити об’єднання малих компаній у консорціуми чи холдинги. Малі підприємства повинні мати можливість подавати консолідовану заявку, аби посилювати спроможність через кооперацію.

Денис Святокум вважає, що експорт технологій для створення СП за кордоном має відбуватись лише за умови збереження українського контролю – 51%+.

Читайте також: Концепт Defence City дозволить Україні претендувати на інституційну перевагу у міжнародному сегменті ОПК, - "Defense express"

Також компанія "ІнтерПроІнвест" підтримує низку публічних зауважень, зокрема, щодо відкритого доступу до Defence City для dual-use компаній та розробників у режимі Diia.City, забезпечення захисту чутливої інформації у публічних реєстрах, створення цифрової платформи для прозорого експортного ліцензування, спрощення митних та адміністративних процедур тощо.

"Ми підтримуємо філософію Defence City як інституційного прориву для українського ОПК. Проте без доопрацювання механізмів доступу, податкової визначеності, інструментів зростання та контролю над технологіями — цей законопроєкт ризикує не реалізувати потенціалу. Закликаємо законодавців, уряд, бізнес та асоціації до відкритого діалогу та спільного доопрацювання до другого читання", - ідеться у заяві очільник компанії у сфері ОПК.

Також читайте: Врахування експертних зауважень при доопрацюванні "Defence.City" є чинником успішності ініціативи, – експерт Згурець