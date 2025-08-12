Комітет Гетманцева рекомендує Верховній Раді ухвалити в другому читанні ключові законопроєкти Defence City

У Комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики ВРУ суттєво доопрацювали законопроєкти #13420 та #13421, що визначають правовий режим Defence City.

Про це повідомляє Telegram-канал Данила Гетманцева

Народні депутати визначили, що цей режим діятиме до 1 січня 2036 року. Замість Переліку підприємств ОПК передбачається Реєстр "Defence City", який модеруватимуть в Міноборони України. Вимоги до резидентів, процедури й підстави для надання, припинення та втрати цього статусу, а також порядок контролю регулюються Законом "Про національну безпеку України".

Фінансовий комітет підтримує згадані законопроєкти та рекомендує Верховній Раді ухвалити їх у другому читанні та в цілому.

За словами Гетманцева, частка кваліфікованого доходу резидента "Defence City" має становити не менше 75% від загального доходу (крім суб’єктів авіабудування, для яких – не менше 50%).

"Інструментами підтримки для резидентів "Defence City" визначено податкові пільги, зокрема звільнення від податку на прибуток за умови реінвестування, а також звільнення від земельного податку, податку на нерухомість, екологічного податку, спрощення митних процедур, спрощений експортний контроль для товарів військового призначення, можливість встановлення НБУ особливостей валютного нагляду та валютних операцій, підтримка в процесі релокації та підвищення захищеності виробничих потужностей ОПК", – повідомив Данило Гетманцев.

Нагадаємо, що ініціатива розроблена народними депутатами спільно з Міноборони, у співпраці з бізнесом.

