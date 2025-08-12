На фронте зафиксировано 91 боестолкновение, больше всего - на Покровском и Лиманском направлениях, - Генштаб

По состоянию на 16:00 12 августа на фронте зафиксировано 91 боевое столкновение.

Боевые действия на севере

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали громады населенных пунктов Турья, Стариково, Белокопытово, Шалыгино, Миропольское, Бояро-Лежачи Сумской области; Заречье, Хреновка, Клюсы Черниговской области. Авиаударам подверглись населенные пункты Середина-Буда и Каменка на Сумщине.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло шесть боевых столкновений. Враг нанес четыре авиационных удара, сбросив семь управляемых авиационных бомб, совершил 143 обстрела, в том числе шесть - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении продолжается бой вблизи населенного пункта Каменка.

На Купянском направлении враг совершил четыре атаки на позиции Сил обороны вблизи Кондрашовки, Московки и Купянска.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении противник 19 раз атаковал позиции наших защитников в районах Грековки, Мирного, Заречного, Карповки, Торского, Дибровы и в направлении Шандриголово и Серебрянки. Шесть боевых столкновений продолжаются.

На Северском направлении враг провел шесть наступательных действий в районах Григорьевки и Выемки. Два боестолкновения продолжаются.

На Краматорском направлении украинские воины отбили два штурмовых действия в районах Александро-Шультино и Ступочек.

На Торецком направлении отбито четыре атаки в районах Нелиповки, Щербиновки и Яблоновки. Сейчас продолжается два боевых столкновения.

На Покровском направлении противник совершил 25 попыток потеснить наши подразделения в районах Попова Яра, Владимировки, Колодязей, Никаноровки, Нового Шахматного, Новоэкономического, Звирово, Удачного, а также в направлении Родинского и Променя. Силы обороны уже отбили двадцать четыре атаки.

На Новопавловском направлении враг 13 раз пытался прорвать оборону в районах Дачного, Новоукраинки, Свободного Поля, Александрограда, Толстого, Мирного, Малиевки, Воскресенки и Андреевки-Клевцово. Четыре боя продолжаются.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении противник наступал в направлении Полтавки и нанес авиаудар по району Белогорья.

На Ореховском направлении украинские воины отбили одно штурмовое действие в районе Каменского. Степногорск и Плавни подверглись авиаударам управляемыми бомбами.

На Приднепровском направлении враг пять раз атаковал позиции наших защитников, но успеха не имел.