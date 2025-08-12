На фронті зафіксовано 91 боєзіткнення, найбільше - на Покровському та Лиманському напрямках, - Генштаб

Станом на 16:00 12 серпня на фронті зафіксовано 91 бойове зіткнення.

Бойові дії на півночі

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Тур’я, Старикове, Білокопитове, Шалигіне, Миропільське, Бояро-Лежачі Сумської області; Заріччя, Хрінівка, Клюси Чернігівської області. Авіаударів зазнали населені пункти Середина-Буда та Кам’янка на Сумщині.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося шість бойових зіткнень. Ворог завдав чотири авіаційні удари, скинувши сім керованих авіаційних бомб, здійснив 143 обстріли, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

Бойові дії на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку триває бій поблизу населеного пункту Кам’янка.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив чотири атаки на позиції Сил оборони поблизу Кіндрашівки, Московки та Куп’янська.

Бойові дії на Донбасі

На Лиманському напрямку противник 19 разів атакував позиції наших захисників у районах Греківки, Мирного, Зарічного, Карпівки, Торського, Діброви та в напрямку Шандриголового й Серебрянки. Шість бойових зіткнень тривають.

На Сіверському напрямку ворог провів шість наступальних дій у районах Григорівки та Виїмки. Два боєзіткнення тривають.

На Краматорському напрямку українські воїни відбили дві штурмові дії в районах Олександро-Шультиного та Ступочок.

На Торецькому напрямку відбито чотири атаки в районах Неліпівки, Щербинівки та Яблунівки. Наразі триває два бойові зіткнення.

На Покровському напрямку противник здійснив 25 спроб потіснити наші підрозділи в районах Попового Яру, Володимирівки, Колодязів, Никанорівки, Нового Шахового, Новоекономічного, Звірового, Удачного, а також у напрямку Родинського та Променя. Сили оборони вже відбили двадцять чотири атаки.

На Новопавлівському напрямку ворог 13 разів намагався прорвати оборону у районах Дачного, Новоукраїнки, Вільного Поля, Олександрограда, Толстого, Мирного, Маліївки, Воскресенки та Андріївки-Клевцового. Чотири бої тривають.

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку противник наступав у напрямку Полтавки та завдав авіаудару по району Білогір’я.

На Оріхівському напрямку українські воїни відбили одну штурмову дію у районі Кам’янського. Степногірськ та Плавні зазнали авіаударів керованими бомбами.

На Придніпровському напрямку ворог п’ять разів атакував позиції наших оборонців, але успіху не мав.