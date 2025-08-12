Ворог змінив тактику на Південно-Слобожанському напрямку: замість важкої техніки використовує невеликі мобільні групи, - речник бригади "Форпост" Коссе

Російські війська на Південно-Слобожанському напрямку відмовляються від масованих атак бронетехнікою та дедалі частіше діють невеликими піхотними групами - на багі, мотоциклах, квадроциклах або пішки, використовуючи зелені насадження для прихованого наближення до українських позицій.

"Якщо восени та взимку ми фіксували більше штурмів із залученням БМП, БТРів та навіть танків, то зараз вони намагаються діяти малими піхотними групами - на багі, мотоциклах, квадроциклах або пішки. Їхня мета - якнайближче підійти до наших позицій непомітно", - зазначив військовий.

Для цього ворог використовує зелені насадження, кущі, дерева, ліси та лісосмуги, аби уникнути виявлення українськими дронами.

"Вони намагаються заходити вглиб нашої оборони через непомітні маршрути, іноді навіть пробуючи оточити населені пункти з флангів", - додав Коссе.

Та додав, що для збору інформацію про українські позиції, росіяни активно використовують розвідувальні безпілотники, зокрема типу "Суперкам". FPV-дронами завдають удари по техніці та логістичних шляхах.

"Дрони стали основним інструментом ворога. Вони намагаються вразити техніку, знайти наші позиції та навіть перерізати постачання", - сказав Коссе.

Окремо він зазначив, що місцевість відіграє ключову роль у літніх боях.

"Поки є зелене листя, ворог намагається максимально використовувати його для маскування. Ми активно збиваємо ворожі дрони, але противник постійно шукає нові способи просочитися в наш тил", - підсумував представник бригади.

Нагадаємо, за даними Генштабу, минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку відбулося шість боєзіткнень у районах Вовчанська, Колодязного та Дворічанського.

