Враг изменил тактику на Южно-Слобожанском направлении: вместо тяжелой техники использует небольшие мобильные группы, - спикер бригады "Форпост" Коссе

Российские войска на Южно-Слобожанском направлении отказываются от массированных атак бронетехникой и все чаще действуют небольшими пехотными группами - на багги, мотоциклах, квадроциклах или пешком, используя зеленые насаждения для скрытого приближения к украинским позициям.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияInform, об этом сообщил начальник пресс-службы бригады "Форпост" подполковник Роман Коссе.

"Если осенью и зимой мы фиксировали больше штурмов с привлечением БМП, БТРов и даже танков, то сейчас они пытаются действовать малыми пехотными группами - на багги, мотоциклах, квадроциклах или пешком. Их цель - как можно ближе подойти к нашим позициям незаметно", - отметил военный.

Для этого враг использует зеленые насаждения, кусты, деревья, леса и лесополосы, чтобы избежать обнаружения украинскими дронами.

"Они пытаются заходить вглубь нашей обороны через незаметные маршруты, иногда даже пробуя окружить населенные пункты с флангов", - добавил Коссе.

И добавил, что для сбора информации об украинских позициях, россияне активно используют разведывательные беспилотники, в частности типа "Суперкам". FPV-дронами наносят удары по технике и логистических путях.

"Дроны стали основным инструментом врага. Они пытаются поразить технику, найти наши позиции и даже перерезать снабжение", - сказал Коссе.

Отдельно он отметил, что местность играет ключевую роль в летних боях.

"Пока есть зеленые листья, враг пытается максимально использовать их для маскировки. Мы активно сбиваем вражеские дроны, но противник постоянно ищет новые способы просочиться в наш тыл", - подытожил представитель бригады.

Напомним, по данным Генштаба, за прошедшие сутки на Южно-Слобожанском направлении произошло шесть боестолкновений в районах Волчанска, Колодезного и Двуречанского.

