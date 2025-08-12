Если мы выйдем с Донбасса, это откроет плацдарм для подготовки наступления русских, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не оставит свои позиции на Донбассе, потому что россияне получат плацдарм для наступления на Днепропетровскую, Харьковскую и Запорожскую область.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы не выйдем с Донбасса. Мы не можем сделать это. Все забывают первую часть - наши территории незаконно оккупированы. Донбасс для русских - это плацдарм для будущего нового наступления. Если мы выйдем с Донбасса по своей воле или на нас будут давить, мы откроем третью войну. Почему Крым стопроцентно был плацдармом для наступления на юг нашего государства. Донбасс стопроцентно был плацдармом для того, чтобы не жалеть граждан Украины, не пользоваться своими, не делать никакую мобилизацию (извините, что так буду говорить, но так есть), а сепаратистов сделать российской армией", - рассказал Зеленский.
Он добавил, что в 2014 году россияне в Крыму и на Донбассе сформировали плацдарм для будущего полномасштабного вторжения.
"После полномасштабного вторжения, если сегодня мы выйдем с Донбасса, из наших укреплений, из наших рельефов, с высот, которые мы контролируем, мы четко откроем плацдарм для подготовки наступления русских. Несколько лет - и у Путина будет открыт путь и на Запорожскую, и на Днепровскую области. И не только. Также на Харьков", - отметил президент.
Поэтому он считает, что "любой вопрос территорий не может быть оторван от гарантий безопасности".
"Иначе сейчас хотят подарить им примерно 9 тысяч квадратных километров, это примерно 30% Донецкой области, и это плацдарм для новой их агрессии", - резюмировал Зеленский.
Турецька газета Aydinlik оприлюднила банківські рахунки компаній в ОАЕ, куди оточення Зеленського щомісяця переказує по $50 млн (2 млрд грн) Компанії пов'язані з втікачем Андрієм Гмиріним, імовірним розпорядником корупційних коштів Зеленського.
ПЛІВКИ МІНДІЧА
Нагадую! В квартирі Міндіча був бек-офіс всієї держави. Там НАБУ записало все ********* оточення Президента.
ІСТОРІЯ 1: Про те, як найближче оточення Зеленського збиралося купити французький банк
Ця влада «ближча до людей» і тим, що тримає свої гроші в крипті, а не в банках, сейфах чи в нерухомості.
Крипта їм здається таким активом, який не можна відстежити і яким легко можна користуватися по всьому світу.
Це і правда, і не зовсім правда.
Це може бути правдою, якщо у вас 20 тисяч євро. Але коли у вас 5 МІЛЬЯРДІВ ЄВРО В КРИПТІ - це стає величезною проблемою.
А саме така сума фігурує на плівках НАБУ.
Отже, яким чином ці 5 мільярдів євро легалізувати?
Виникла топова ідея: КУПИТИ БАНК, А КРАЩЕ - ФРАНЦУЗЬКИЙ БАНК. Європа - досить бюрократична частина світу, але коли справа доходить до фінансів, вона стає дуже складною бюрократичною машиною.
І тому для купівлі банку потрібно було знайти людину, яка має дві важливі якості:
Ця людина - своя.
У цієї людини є «білий» дохід.
Цією людиною став Олег Шурма - рідний брат ексзаступника голови ОП Ростислава Шурми. У нього, як вважали люди на плівках, є білі доходи і він точно має отримати дозвіл.
Але що відбувається далі?
А далі французький регулятор відмовляє Олегу в купівлі банку.
І тут наші друзі з плівок Міндіча подумали, що, можливо, потрібно попросити Макрона, щоб він допоміг купити банк. )))))))))
Як закінчилася ситуація з Макроном і чи просили вони його про купівлю банку - я не знаю.
Але що знаю точно: обшук, який проводили німецькі правоохоронні органи в будинку Ростислава Шурми, був пов'язаний і з цією справою теж. Тобто, що маємо на виході:
Є 5 млрд євро в крипті.
Спроба купити французький банк для відмивання цих коштів.
Обшук німецьких правоохоронних органів у людини, через яку намагалися відмити ці кошти.
Якщо про це знають німецькі правоохоронні органи, як думаєте, хто знає ще? Наприклад, Трамп?
У тому то і річ, що, навіть, не руССкими, а РУСЬкими. Це свідоме ототожнення мокшаня з нами і не в перий раз.
Однак, існує альтернативна версія, яку висувають деякі дослідники та публіцисти, що Путін має вепське походження (вепси - фінно-угорський народ, що проживає на території Росії). Ця версія не є загальновизнаною і не підтверджена офіційними джерелами.
А що там з забороною контрснайперської роботи?
А що там з "просто пєрєстать стрєлять"?
А що там з "шатлами" на Чонгар?
А що там з розмінуванням акваторії Азовського моря?
А що там з "розведенням" військ?
А що там з забороною аеророзвідки?
А що там з переходом підприємств ВПК на роботу "раз на тиждень"?
А що там з перенесенням реалізації ракетної програми на 2024 рік?
А що там з розформуванням бойових бригад, які були призначені для захисту стратегічних напрямків і об'єктів?
А що там з виділенням коштів на ЗСУ, яке гетьманцев назвав "піаром"?
А що там з "травневими шашликами"?
А що там зі створенням Ставки, після чого наступ ЗСУ загальмувався і зійшов нанівець?
А що там....
Цей перелік безкінечний, але ж воно "герой-пабєдун" лише тому, що "боневтік"....
Тихо робити свою справу і буде нам щастя !
Ти ж вже напідписував більше 20 "гарантій", невже цього мало?)
Буквально сусідня новина: "Ворог готує наступ"
А, коли цей же утирок відводив війська з укріплених позицій на тому ж Донбасі, такі глибокі думки його голову не відвідували.