Если мы выйдем с Донбасса, это откроет плацдарм для подготовки наступления русских, - Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не оставит свои позиции на Донбассе, потому что россияне получат плацдарм для наступления на Днепропетровскую, Харьковскую и Запорожскую область.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы не выйдем с Донбасса. Мы не можем сделать это. Все забывают первую часть - наши территории незаконно оккупированы. Донбасс для русских - это плацдарм для будущего нового наступления. Если мы выйдем с Донбасса по своей воле или на нас будут давить, мы откроем третью войну. Почему Крым стопроцентно был плацдармом для наступления на юг нашего государства. Донбасс стопроцентно был плацдармом для того, чтобы не жалеть граждан Украины, не пользоваться своими, не делать никакую мобилизацию (извините, что так буду говорить, но так есть), а сепаратистов сделать российской армией", - рассказал Зеленский.

Он добавил, что в 2014 году россияне в Крыму и на Донбассе сформировали плацдарм для будущего полномасштабного вторжения.

Сделаны шаги, чтобы исправить ситуацию возле Доброполья и на Покровском направлении, - Зеленский.

"После полномасштабного вторжения, если сегодня мы выйдем с Донбасса, из наших укреплений, из наших рельефов, с высот, которые мы контролируем, мы четко откроем плацдарм для подготовки наступления русских. Несколько лет - и у Путина будет открыт путь и на Запорожскую, и на Днепровскую области. И не только. Также на Харьков", - отметил президент.

Поэтому он считает, что "любой вопрос территорий не может быть оторван от гарантий безопасности".

Мужчины до 22 лет смогут выезжать за границу. Поручил правительству проработать возможность, - Зеленский.

"Иначе сейчас хотят подарить им примерно 9 тысяч квадратных километров, это примерно 30% Донецкой области, и это плацдарм для новой их агрессии", - резюмировал Зеленский.

Зеленский Владимир территориальная целостность Донецкая область


Який же підор їх в 2022р пропустив на територію України?
Що там з обороннимифортифікаціями,мразота ти просрочена? Ще трохи твого " керування" країною і доведеться з Дніпра відходити.
А що там з "великим будівництвом" на основних напрямках вторгнення?
А що там з забороною контрснайперської роботи?
А що там з "просто пєрєстать стрєлять"?
А що там з "шатлами" на Чонгар?
А що там з розмінуванням акваторії Азовського моря?
А що там з "розведенням" військ?
А що там з забороною аеророзвідки?
А що там з переходом підприємств ВПК на роботу "раз на тиждень"?
А що там з перенесенням реалізації ракетної програми на 2024 рік?
А що там з розформуванням бойових бригад, які були призначені для захисту стратегічних напрямків і об'єктів?
А що там з виділенням коштів на ЗСУ, яке гетьманцев назвав "піаром"?
А що там з "травневими шашликами"?
А що там зі створенням Ставки, після чого наступ ЗСУ загальмувався і зійшов нанівець?
А що там....

Цей перелік безкінечний, але ж воно "герой-пабєдун" лише тому, що "боневтік"....
https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин
Турецька газета Aydinlik оприлюднила банківські рахунки компаній в ОАЕ, куди оточення Зеленського щомісяця переказує по $50 млн (2 млрд грн) Компанії пов'язані з втікачем Андрієм Гмиріним, імовірним розпорядником корупційних коштів Зеленського.
показать весь комментарий
12.08.2025 21:48 Ответить
Олексій Гончаренко:
ПЛІВКИ МІНДІЧА
Нагадую! В квартирі Міндіча був бек-офіс всієї держави. Там НАБУ записало все ********* оточення Президента.
ІСТОРІЯ 1: Про те, як найближче оточення Зеленського збиралося купити французький банк
Ця влада «ближча до людей» і тим, що тримає свої гроші в крипті, а не в банках, сейфах чи в нерухомості.
Крипта їм здається таким активом, який не можна відстежити і яким легко можна користуватися по всьому світу.
Це і правда, і не зовсім правда.
Це може бути правдою, якщо у вас 20 тисяч євро. Але коли у вас 5 МІЛЬЯРДІВ ЄВРО В КРИПТІ - це стає величезною проблемою.
А саме така сума фігурує на плівках НАБУ.
Отже, яким чином ці 5 мільярдів євро легалізувати?
Виникла топова ідея: КУПИТИ БАНК, А КРАЩЕ - ФРАНЦУЗЬКИЙ БАНК. Європа - досить бюрократична частина світу, але коли справа доходить до фінансів, вона стає дуже складною бюрократичною машиною.
І тому для купівлі банку потрібно було знайти людину, яка має дві важливі якості:
Ця людина - своя.
У цієї людини є «білий» дохід.
Цією людиною став Олег Шурма - рідний брат ексзаступника голови ОП Ростислава Шурми. У нього, як вважали люди на плівках, є білі доходи і він точно має отримати дозвіл.
Але що відбувається далі?
А далі французький регулятор відмовляє Олегу в купівлі банку.
І тут наші друзі з плівок Міндіча подумали, що, можливо, потрібно попросити Макрона, щоб він допоміг купити банк. )))))))))
Як закінчилася ситуація з Макроном і чи просили вони його про купівлю банку - я не знаю.
Але що знаю точно: обшук, який проводили німецькі правоохоронні органи в будинку Ростислава Шурми, був пов'язаний і з цією справою теж. Тобто, що маємо на виході:
Є 5 млрд євро в крипті.
Спроба купити французький банк для відмивання цих коштів.
Обшук німецьких правоохоронних органів у людини, через яку намагалися відмити ці кошти.
Якщо про це знають німецькі правоохоронні органи, як думаєте, хто знає ще? Наприклад, Трамп?
показать весь комментарий
12.08.2025 21:53 Ответить
Переведу слова ішака.Готується героїчна здача Донбасу
показать весь комментарий
12.08.2025 20:34 Ответить
Позиція щодо Донбасу правильна. Тільки навіщо називати кацапів русскімі ???
показать весь комментарий
12.08.2025 20:35 Ответить
"Донбас для руських- це плацдарм для майбутнього нового наступу. "
У тому то і річ, що, навіть, не руССкими, а РУСЬкими. Це свідоме ототожнення мокшаня з нами і не в перий раз.
показать весь комментарий
12.08.2025 21:59 Ответить
"военачальник" похоже не в курсе, шо 73% Запорожской области в оккупации. "Откроем путь", емае.
показать весь комментарий
12.08.2025 20:36 Ответить
Та отож...а розмінування Чонгару то не відкрити шлях...
показать весь комментарий
12.08.2025 21:14 Ответить
Ну яке ж це чмо безтолкове, гірше малої дитини. І з цим мудаком хочемо чогось досягти?
показать весь комментарий
12.08.2025 20:38 Ответить
Яких руських? Що ти тупе верзеш? Краще би ти щось жував.
показать весь комментарий
12.08.2025 20:41 Ответить
А зто путін по національності?
показать весь комментарий
12.08.2025 20:45 Ответить
Вепс.
показать весь комментарий
12.08.2025 20:51 Ответить
Путін за національністю - вепс, патріарх Гундяєв - ерзянин, а Шойгу взагалі звали не "Сєргєєм". Про це історик, кандидат політичних наук, а нині військовослужбовець ЗСУ Андрій Ковальов розповів в інтерв'ю журналістці ТСН Марії Васильєвій для її проєкту "Ремарки". https://tsn.ua/youtube/putin-za-nacionalnistyu-veps-patriarh-kirilo-erzyanin-a-shoygu-vzagali-ne-syergyey.html Путін за національністю - вепс, патріарх Кирило - ерзянин, а Шойгу взагалі не "Сєргєй" - Сторінка Youtube відео
показать весь комментарий
12.08.2025 20:56 Ответить
Згідно з офіційною інформацією, Володимир Путін є росіянином. Його батьки, Володимир Спиридонович Путін та Марія Іванівна Шеломова, походили з російських селян Тверської губернії.

​Однак, існує альтернативна версія, яку висувають деякі дослідники та публіцисти, що Путін має вепське походження (вепси - фінно-угорський народ, що проживає на території Росії). Ця версія не є загальновизнаною і не підтверджена офіційними джерелами.
показать весь комментарий
12.08.2025 21:32 Ответить
Русскій - це не етнонім, а з часів Давньої Русі на території Залісся - релігійна приналежність до Руської православної церкви Київської митрополії, а згодом - Владімірской митрополії (Исторически известен как Владимир-на-Клязьме или Владимир-Залесский). Русскімі у Суздалі, Ярославлі, Муромі, а пізніше і у Москві називали осіб будь-якої етнічної групи, які прийняли православну віру (мокші, ерзя, меря, вепси та інші фіни, татари калмики тощо. При цараті до 1917 року лаптєногіх називали вєлікароссамі, а у 1919 р. у кремлі більшовики вирішили приліпити їм національне погоняло "русскіє". На території кацапстану слов"ян рівно стільки, скільки там мешкає українців, поляків, чехів та інших слов"ян. Бо русскіє не є слов"янами, як і так звані білоруси - історична назва до 1831 року - литвини, які належать до балтських народів.
показать весь комментарий
12.08.2025 22:17 Ответить
А прорив москалів ,котрий ти потужно нейтралізуєш,є ознакою ,що Україна залишається на Донбасі?(((Ніяких асоціацій? Передбачень ,а чим цей "незначний прорив" пахне?((((***,нюхни(
показать весь комментарий
12.08.2025 20:43 Ответить
Тому він вважає, що "будь-яке питання територій не може бути відірване від гарантій безпеки".

Ти ж вже напідписував більше 20 "гарантій", невже цього мало?)
показать весь комментарий
12.08.2025 20:47 Ответить
Готуватись треба було.Хочеш миру- готуйся до війни.В тебе ж було в пріоритеті "Велике крадівництво".Тому так швидко і південь здав.Ще,завдяки всім твоїм потужним менеджерам.
показать весь комментарий
12.08.2025 20:52 Ответить
Розумію, що в святому гніві проти Зеленського можна гнобити навіть ті слова, які він інколи каже вірно. Так, щирі мої друзі українці? Зеленський - Не віддамо ту частину Донецької області де ми закріпились бо це відкриє шлях на Дніпро.- Противники зеленого уряду - Що він меле, скатиняка. На кол його, наркомана!
показать весь комментарий
12.08.2025 20:56 Ответить
для мудил шо русь, шо россия одно и тоже
показать весь комментарий
12.08.2025 20:58 Ответить
яке воно безграмотне ....руських 🤡🤡🤡
показать весь комментарий
12.08.2025 20:59 Ответить
Напружує, що обидві сторони нічого не кажуть про те, що відхід ЗСУ із Слав'янська - дасть можливість оркам запустити канал з Сіверського Донця для водопостачання Донецька та Маріка. Для уззьких найголовніше саме це, але вони те не озвучують, так само й їх агенти у Києві та Вашингтоні. Просто здадуть, та й по всьому, пійте гості дорогіє.
показать весь комментарий
12.08.2025 21:02 Ответить
Ні звідки Україна не вийде, усі українські території будуть звільнені, а кілька мільйонів кацапів буде знище і тоді кацапстан більше нікуди не зможе йти у наступ та почне розпадатись да багато країн!
показать весь комментарий
12.08.2025 21:02 Ответить
"відкриє плацдарм для підготовки наступу рускіх"
Буквально сусідня новина: "Ворог готує наступ"
показать весь комментарий
12.08.2025 21:04 Ответить
Все правильно. Ніхто кацапам нічого не буде здавати. Треба укріпляти лінію оборони і мочити кацапів дронами на їх території. Якщо будуть наші ракети, буде чудово. Москва не витримає стільки ударів, які витримав Київ.
показать весь комментарий
12.08.2025 21:04 Ответить
Вживає слово "рускіх"що це з кварталу,чи шо.
показать весь комментарий
12.08.2025 21:08 Ответить
*****, не руських, а росіян!
показать весь комментарий
12.08.2025 21:11 Ответить
"ЗЕЛІДОР" КОТРИЙ ДАВ НАКАЗ НА ПОЧАТКУ СВОГО ПРЕЗИДЕНСТВА ЗНИЩУВАТИ УКРАЇНСЬКІ УКРІПСПОРУДИ.БЛІНДАЖІ І Т.Д
показать весь комментарий
12.08.2025 21:23 Ответить
так хочеться шоб це одороболо 🤡 зеленський ,вийшов до людей ,та хай би з дЄрмаком ...
показать весь комментарий
12.08.2025 21:29 Ответить
Та ти шоооооооо невжеееее
показать весь комментарий
12.08.2025 21:37 Ответить
Геніально!!!

А, коли цей же утирок відводив війська з укріплених позицій на тому ж Донбасі, такі глибокі думки його голову не відвідували.
показать весь комментарий
12.08.2025 21:49 Ответить
А навіщо ти В.А. їм дороги відкрив й війська відвів?...Хоч перед мертвими Мариуполя вибачився б..морда твоя псяча...Чи ще буде?...недавно з війни..ходжу з ціпком але й неберуть до війська й не списують...зна буде ще..
показать весь комментарий
12.08.2025 21:56 Ответить
Чіто правда?А ми незнали..Наполеон сраний..Хто Генералів розогнав? Чорт..
показать весь комментарий
12.08.2025 22:16 Ответить
 
 