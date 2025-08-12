Если мы выйдем с Донбасса, это откроет плацдарм для подготовки наступления русских, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не оставит свои позиции на Донбассе, потому что россияне получат плацдарм для наступления на Днепропетровскую, Харьковскую и Запорожскую область.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы не выйдем с Донбасса. Мы не можем сделать это. Все забывают первую часть - наши территории незаконно оккупированы. Донбасс для русских - это плацдарм для будущего нового наступления. Если мы выйдем с Донбасса по своей воле или на нас будут давить, мы откроем третью войну. Почему Крым стопроцентно был плацдармом для наступления на юг нашего государства. Донбасс стопроцентно был плацдармом для того, чтобы не жалеть граждан Украины, не пользоваться своими, не делать никакую мобилизацию (извините, что так буду говорить, но так есть), а сепаратистов сделать российской армией", - рассказал Зеленский.

Он добавил, что в 2014 году россияне в Крыму и на Донбассе сформировали плацдарм для будущего полномасштабного вторжения.

Смотрите: Сделаны шаги, чтобы исправить ситуацию возле Доброполья и на Покровском направлении, - Зеленский. ВИДЕО

"После полномасштабного вторжения, если сегодня мы выйдем с Донбасса, из наших укреплений, из наших рельефов, с высот, которые мы контролируем, мы четко откроем плацдарм для подготовки наступления русских. Несколько лет - и у Путина будет открыт путь и на Запорожскую, и на Днепровскую области. И не только. Также на Харьков", - отметил президент.

Поэтому он считает, что "любой вопрос территорий не может быть оторван от гарантий безопасности".

Также читайте: Мужчины до 22 лет смогут выезжать за границу. Поручил правительству проработать возможность, - Зеленский. ВИДЕО

"Иначе сейчас хотят подарить им примерно 9 тысяч квадратных километров, это примерно 30% Донецкой области, и это плацдарм для новой их агрессии", - резюмировал Зеленский.