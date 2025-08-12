Якщо ми вийдемо з Донбасу це відкриє плацдарм для підготовки наступу рускіх, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не залишить свої позиції на Донбасі, тому що росіяни отримають плацдарм для наступу на Дніпропетровщину, Харківщину та Запорізьку область.

"Ми не вийдемо з Донбасу. Ми не можемо зробити це. Всі забувають першу частину - наші території незаконно окуповані. Донбас для руських - це плацдарм для майбутнього нового наступу. Якщо ми вийдемо з Донбасу по своїй волі або на нас будуть тиснути, ми відкриємо третю війну. Чому? Крим стовідсотково був плацдармом для наступу на південь нашої держави. Донбас стовідсотково був плацдармом для того, щоб не жаліти громадян України, не користуватися своїми, не робити ніяку мобілізацію (вибачте, що так буду казати, але так є), а сепаратистів зробити російською армією", - розповів Зеленський.

Він додав, що 2014 року росіяни у Криму і на Донбасі сформували плацдарм для майбутнього повномасштабного вторгнення.

"Після повномасштабного вторгнення, якщо сьогодні ми вийдемо з Донбасу, з наших укріплень, з наших рельєфів, з висот, які ми контролюємо, ми чітко відкриємо плацдарм для підготовки наступу рускіх. Кілька років – і у Путіна буде відкритий шлях і на Запорізьку, і на Дніпровську області. І не тільки. Також на Харків", - зазначив президент.

Тому він вважає, що "будь-яке питання територій не може бути відірване від гарантій безпеки".

"Інакше зараз хочуть подарувати їм приблизно 9 тисяч квадратних кілометрів, це приблизно 30% Донецької області, і це плацдарм для нової їхньої агресії", - резюмував Зеленський.