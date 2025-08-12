УКР
Якщо ми вийдемо з Донбасу це відкриє плацдарм для підготовки наступу рускіх, - Зеленський

Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не залишить свої позиції на Донбасі, тому що росіяни отримають плацдарм для наступу на Дніпропетровщину, Харківщину та Запорізьку область.

"Ми не вийдемо з Донбасу. Ми не можемо зробити це. Всі забувають першу частину - наші території незаконно окуповані. Донбас для руських - це плацдарм для майбутнього нового наступу. Якщо ми вийдемо з Донбасу по своїй волі або на нас будуть тиснути, ми відкриємо третю війну. Чому? Крим стовідсотково був плацдармом для наступу на південь нашої держави. Донбас стовідсотково був плацдармом для того, щоб не жаліти громадян України, не користуватися своїми, не робити ніяку мобілізацію (вибачте, що так буду казати, але так є), а сепаратистів зробити російською армією", - розповів Зеленський.

Він додав, що 2014 року росіяни у Криму і на Донбасі сформували плацдарм для майбутнього повномасштабного вторгнення.

"Після повномасштабного вторгнення, якщо сьогодні ми вийдемо з Донбасу, з наших укріплень, з наших рельєфів, з висот, які ми контролюємо, ми чітко відкриємо плацдарм для підготовки наступу рускіх. Кілька років – і у Путіна буде відкритий шлях і на Запорізьку, і на Дніпровську області. І не тільки. Також на Харків", - зазначив президент.

Тому він вважає, що "будь-яке питання територій не може бути відірване від гарантій безпеки".

"Інакше зараз хочуть подарувати їм приблизно 9 тисяч квадратних кілометрів, це приблизно 30% Донецької області, і це плацдарм для нової їхньої агресії", - резюмував Зеленський.

Який же підор їх в 2022р пропустив на територію України?
Що там з обороннимифортифікаціями,мразота ти просрочена? Ще трохи твого " керування" країною і доведеться з Дніпра відходити.
А що там з "великим будівництвом" на основних напрямках вторгнення?
А що там з забороною контрснайперської роботи?
А що там з "просто пєрєстать стрєлять"?
А що там з "шатлами" на Чонгар?
А що там з розмінуванням акваторії Азовського моря?
А що там з "розведенням" військ?
А що там з забороною аеророзвідки?
А що там з переходом підприємств ВПК на роботу "раз на тиждень"?
А що там з перенесенням реалізації ракетної програми на 2024 рік?
А що там з розформуванням бойових бригад, які були призначені для захисту стратегічних напрямків і об'єктів?
А що там з виділенням коштів на ЗСУ, яке гетьманцев назвав "піаром"?
А що там з "травневими шашликами"?
А що там зі створенням Ставки, після чого наступ ЗСУ загальмувався і зійшов нанівець?
А що там....

Цей перелік безкінечний, але ж воно "герой-пабєдун" лише тому, що "боневтік"....
Позиція щодо Донбасу правильна. Тільки навіщо називати кацапів русскімі ???
показати весь коментар
12.08.2025 20:35 Відповісти
Тому він вважає, що "будь-яке питання територій не може бути відірване від гарантій безпеки".

