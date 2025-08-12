РУС
Новости Зеленский о прекращении огня
Мой план прекращения войны состоит из прекращения огня, переговоров и гарантий безопасности, - Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для завершения войны нужно достичь прекращения огня, тогда провести переговоры и определить гарантии безопасности для Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мой план (завершения войны - Ред.) не такой сложный. Он очень прост: ceasefire (прекращение огня - Ред.) и во время ceasefire мы должны обсудить и решить вопрос, при медиации США и при понятных гарантиях безопасности, - кто что способен гарантировать? Например: что способна гарантировать Европа, что способны гарантировать США, что способны гарантировать русские. Кто об этом знает? Должна быть согласованная позиция", - пояснил глава государства.

Кроме того, он добавил, что на завтра, 13 августа, запланированы широкие переговоры с европейскими лидерами и представителями США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг готовит наступление на Запорожском, Покровском и Новопавловском направлениях, - Зеленский

"Завтра мы будем говорить с европейцами, с американской стороной и я обязательно донесу сигнал, что такие чувствительные вопросы об Украине нужно обсуждать в присутствии Украины", - подчеркнул Зеленский.

Он также акцентировал на том, что в будущем переговорном процессе обязательно должна присутствовать Европа.

"Для меня очень важно присутствие в том или ином виде Европы, потому что в конце концов пока никто, кроме Европы, гарантий безопасности нам не дает. Даже в финансовом плане, финансировании потребностей нашей армии, что является гарантией безопасности", - отметил президент.

Читайте: Если мы выйдем из Донбасса это откроет плацдарм для подготовки наступления русских, - Зеленский

12.08.2025 21:12 Ответить
А где в этом плане про территории? Или это так себе, Кемська волость?
12.08.2025 21:04 Ответить
А як же "план Перемоги"?
12.08.2025 21:10 Ответить
>ceasefire
и писдил
12.08.2025 21:01 Ответить
план закінчення війни:
1. Тотальна мобілізація
2. Тотальна мобілізація
3. Тотальна мобілізація
4. Тотальна мобілізація
5. Тотальна мобілізація
6. Тотальна мобілізація
7. Тотальна мобілізація
8. Тотальна мобілізація
12.08.2025 22:01 Ответить
Зеленському і тому хто йому підказує потрібне звичайне припинення вогню для перегрупування сил. Бо всі ці "гарантії" і "медіації" вже можна було обговорити окремо разів 50.
12.08.2025 21:03 Ответить
Дико вибачаюся, я напевно проспав. Ми в НАТО вступили вже?

Дико вибачаюся, я напевно проспав. Ми в НАТО вступили вже?
12.08.2025 21:04 Ответить
А где в этом плане про территории? Или это так себе, Кемська волость?
Каву в Ялті знову хочеш?
Гарантій в природі не існує. Хто може гарантувати? США? Що потужно висрались у 2014 році разом з Британією?
12.08.2025 21:06 Ответить
путлєр піде на це - Трамп його вломає?
А як же "план Перемоги"?
План офигенный, куча требований ко всем, даже врагу. Вот только Трампа и царя он не интересует. Заносите следующий план...
Більш гидкої харі нема ніде в світі, хочеться плюнуть і розтерти туфльой.
100000% ви праві.
Це бажання(Якби ти віддав Пакровськ і з Славянскам *****,а Україні запропонували Нато та натівські війська одразу б стали на лінії розмежування,то ще б щось народ думав,а так : дайте щось ,а я вам щось))рідкоземельні віддав,але разом з Донбасом,певно буде(((
Так шо, Вова, каву в Крыму вычёркивать?
хто що спроможний гарантувати? Наприклад: що спроможна гарантувати Європа, що спроможні гарантувати США, що спроможні гарантувати рускіє. Хто про це знає? ВСІ ВИЩЕПЕРАХОВАНІ "ЗЕПОЦРІОТОМ" ДОБРЕ ЗНАЮТЬ "ЗРАДНИЦЬКІ" СПРОМОЖНОСТІ "ЗЕ" І ЙОГО ЖАДІБНІСТЬ ДО ГРОШЕЙ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ.
ще раз.
свириденко, зелена дегенератка, що з копалинами?
кончена гундоса зе!гніда, нахєра ми віддали свої копалини рудому фріку?
це, як з ядерною зброєю?
Єта другоє, копалини то за безпеку власної шкурки.
Його "план" доставляє йому дєрьмак чи то з Аргентини/Колумбії, чи то з Афганістану (можливо, через "дипломатичну пошту" московитів)... І як тілько "янєлох" його прийме, то одразу все його: і "план миру", і "план стійкості", і "безпекові угодим", і усілякі саміти чи треки/кластери....

Плановий чувак!
Якось слово "перемога" зникло з лексикону "влади".....
Претензії до Діми Литвина. А Бубочку нашого, сонцесяйного, не чіпайте, не дозволимо!
****** со своими планами перемоги
План на уровне дошкольника .Прекратить войну можно только имея мощное оружие дальнего радиуса действия, ракет долетающих не только до моцквы но и до владивостока и желательно чтобы эти ракеты имели ядерные заряды.
А де ті гарантії, що ти чмо за бюджетне бабло їздило по всіх гондурасах, збирало, підписувало, потужно пи*зділо про досягнення… і що? Тварина оманська.
Ту адженду скурили минулого місяця
весь жидовский кагал за колючую проволку
Не буде ніякого припинення вогню, переговорів та гарантій безпеки поки не будуть звільнені усі українські території та не знищено кілька мільйонів кацапів!
Wishful thinking
Донецький Шахтар найближчим часом має намір завершити угоду щодо придбання вінгера Сан-Паулу Лукаса Феррейри.
Потужий план!!!

І головне, що дуже новий та оригінальний.
Не всякий школяр зміг би таке сформулювати.
План пришел,налетай.
А мій план - якомога швидше позбутись безтолкового ішака. Це обкурене чмо - головна перешкода у всьому.
Адженда сізфає медіації. (c)
