Мой план прекращения войны состоит из прекращения огня, переговоров и гарантий безопасности, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для завершения войны нужно достичь прекращения огня, тогда провести переговоры и определить гарантии безопасности для Украины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мой план (завершения войны - Ред.) не такой сложный. Он очень прост: ceasefire (прекращение огня - Ред.) и во время ceasefire мы должны обсудить и решить вопрос, при медиации США и при понятных гарантиях безопасности, - кто что способен гарантировать? Например: что способна гарантировать Европа, что способны гарантировать США, что способны гарантировать русские. Кто об этом знает? Должна быть согласованная позиция", - пояснил глава государства.
Кроме того, он добавил, что на завтра, 13 августа, запланированы широкие переговоры с европейскими лидерами и представителями США.
"Завтра мы будем говорить с европейцами, с американской стороной и я обязательно донесу сигнал, что такие чувствительные вопросы об Украине нужно обсуждать в присутствии Украины", - подчеркнул Зеленский.
Он также акцентировал на том, что в будущем переговорном процессе обязательно должна присутствовать Европа.
"Для меня очень важно присутствие в том или ином виде Европы, потому что в конце концов пока никто, кроме Европы, гарантий безопасности нам не дает. Даже в финансовом плане, финансировании потребностей нашей армии, что является гарантией безопасности", - отметил президент.
Дико вибачаюся, я напевно проспав. Ми в НАТО вступили вже?
це, як з ядерною зброєю?
Плановий чувак!
І головне, що дуже новий та оригінальний.
Не всякий школяр зміг би таке сформулювати.