Мій план припинення війни складається з припинення вогню, переговорів та гарантій безпеки, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для завершення війни потрібно досягнути припинення вогню, тоді провести переговори та визначити гарантії безпеки для України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Мій план (завершення війни - Ред.) не такий складний. Він дуже простий: сeasefire (припинення вогню – Ред.) і під час ceasefire ми повинні обговорити і вирішити питання, при медіації США і при зрозумілих гарантіях безпеки, – хто що спроможний гарантувати? Наприклад: що спроможна гарантувати Європа, що спроможні гарантувати США, що спроможні гарантувати рускіє. Хто про це знає? Повинна бути погоджена позиція", - пояснив глава держави.

Крім того, він додав, що на завтра, 13 серпня, заплановані широкі переговори з європейськими лідерами та представниками США.

"Завтра ми будемо говорити з європейцями, з американською стороною і я обов'язково донесу сигнал, що такі чутливі питання про Україну потрібно обговорювати в присутності України", - наголосив Зеленський.

Він також акцентував на тому, що у майбутньому переговорному процесі обов’язково має бути присутня Європа.

"Для мене дуже важлива присутність в тому чи іншому вигляді Європи, тому що зрештою поки що ніхто, окрім Європи, гарантій безпеки нам не дає. Навіть в фінансовому плані, фінансуванні потреб нашої армії, що є гарантією безпеки", - зазначив президент.

