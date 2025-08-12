УКР
Новини Зеленський про припинення вогню
555 12

Мій план припинення війни складається з припинення вогню, переговорів та гарантій безпеки, - Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для завершення війни потрібно досягнути припинення вогню, тоді провести переговори та визначити гарантії безпеки для України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Мій план (завершення війни - Ред.) не такий складний. Він дуже простий: сeasefire (припинення вогню – Ред.) і під час ceasefire ми повинні обговорити і вирішити питання, при медіації США і при зрозумілих гарантіях безпеки, – хто що спроможний гарантувати? Наприклад: що спроможна гарантувати Європа, що спроможні гарантувати США, що спроможні гарантувати рускіє. Хто про це знає? Повинна бути погоджена позиція", - пояснив глава держави.

Крім того, він додав, що на завтра, 13 серпня, заплановані широкі переговори з європейськими лідерами та представниками США.

"Завтра ми будемо говорити з європейцями, з американською стороною і я обов'язково донесу сигнал, що такі чутливі питання про Україну потрібно обговорювати в присутності України", - наголосив Зеленський.

Він також акцентував на тому, що у майбутньому переговорному процесі обов’язково має бути присутня Європа.

"Для мене дуже важлива присутність в тому чи іншому вигляді Європи, тому що зрештою поки що ніхто, окрім Європи, гарантій безпеки нам не дає. Навіть в фінансовому плані, фінансуванні потреб нашої армії, що є гарантією безпеки", - зазначив президент.

Автор: 

Зеленський Володимир (25068) переговори з Росією (1382) війна в Україні (5682) припинення вогню (321)


Топ коментарі
+2
А где в этом плане про территории? Или это так себе, Кемська волость?
показати весь коментар
12.08.2025 21:04 Відповісти
+1
+1
Коментувати
Сортувати:
>ceasefire
и писдил
показати весь коментар
12.08.2025 21:01 Відповісти
Зеленському і тому хто йому підказує потрібне звичайне припинення вогню для перегрупування сил. Бо всі ці "гарантії" і "медіації" вже можна було обговорити окремо разів 50.
показати весь коментар
12.08.2025 21:03 Відповісти
окрім Європи, гарантій безпеки нам не дає Джерело: https://censor.net/ua/n3568351

Дико вибачаюся, я напевно проспав. Ми в НАТО вступили вже?
показати весь коментар
12.08.2025 21:04 Відповісти
Гарантій в природі не існує. Хто може гарантувати? США? Що потужно висрались у 2014 році разом з Британією?
показати весь коментар
12.08.2025 21:06 Відповісти
путлєр піде на це - Трамп його вломає?
показати весь коментар
12.08.2025 21:07 Відповісти
А як же "план Перемоги"?
показати весь коментар
12.08.2025 21:10 Відповісти
План офигенный, куча требований ко всем, даже врагу. Вот только Трампа и царя он не интересует. Заносите следующий план...
показати весь коментар
12.08.2025 21:11 Відповісти
показати весь коментар
12.08.2025 21:12 Відповісти
Це бажання(Якби ти віддав Пакровськ і з Славянскам *****,а Україні запропонували Нато та натівські війська одразу б стали на лінії розмежування,то ще б щось народ думав,а так : дайте щось ,а я вам щось))рідкоземельні віддав,але разом з Донбасом,певно буде(((
показати весь коментар
12.08.2025 21:13 Відповісти
Так шо, Вова, каву в Крыму вычёркивать?
показати весь коментар
12.08.2025 21:17 Відповісти
 
 