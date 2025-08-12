РУС
РФ давала сигналы, что готова прекратить огонь, но это не подтвердилось, - Зеленский

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф передавал сигналы россиян о прекращении огня, однако они не подтвердились.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"У нас был звонок с президентом Трампом и с некоторыми лидерами Европы. В течение звонка был сигнал от господина Уиткоффа, который был также на звонке, что Россия готова к окончанию войны, к первому шагу по крайней мере к прекращению огня. И что это сигнал впервые от них. И все во время звонка были на позитиве от этого, что есть какой-то shift (изменение - Ред.)", - отметил Зеленский.

Он также добавил, что также был сигнал по вопросу территорий.

"Во время звонка я сказал, что я не готов обсуждать территории Украины, поскольку это исключительно вопрос нашей Конституции. И если честно, при всем уважении, я не готов по телефону обсуждать соответствующие вопросы. Это серьезные вопросы, которые решаются на уровне лидеров", - подчеркнул президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мой план прекращения войны состоит из прекращения огня, переговоров и гарантий безопасности, - Зеленский

По его словам, были разные предложения по формату встреч лидеров, и президент попросил построить дискуссию на уровне советников по вопросам национальной безопасности (NSA) онлайн и, если понадобится офлайн, после этого предложить форматы встречи в форматах двух или трехсторонних встреч.

"Президент США, я ему благодарен за это, сказал: да, я отправлю, NSA-meeting будет, а все остальные встречи давайте после NSA-meeting, ок. После разговоров NSA, National Security Advisors, онлайн и в Британии, стало понятно, что то, что звучало по телефону, скорее всего не то же самое, что Россия передавала американской стороне в двусторонней беседе", - добавил он.

Читайте: Виткофф совершенно неправильно понял планы Путина: диктатор все еще хочет получить четыре области Украины, - BILD

+8
Зеля періодично чує, і бачить різні сигнали. Дивовижні, і яскраві.
12.08.2025 21:08 Ответить
+4
Забагато ЗЕленого лайна в стрічці сьогодні, вам не здається?
12.08.2025 21:13 Ответить
+3
****** вже своїми сигналами!
Масштабуєш?
12.08.2025 21:26 Ответить
Зеля періодично чує, і бачить різні сигнали. Дивовижні, і яскраві.
12.08.2025 21:08 Ответить
Це не Зеля. Зараз яскраві сігналізатори це адміністрація США на чолі з рудим бабуіном. Вони семафорять у всі боки та кожну хвилину різну інформацію. Весь світовий владний олімп не встигає віддуплятись за висерами з Овального кабінету.
12.08.2025 21:11 Ответить
А тепер зрозуміло хто нелох)))
12.08.2025 21:08 Ответить
Під час дзвінка я сказав, що я не готовий обговорювати території України, оскільки це виключно питання нашої Конституції. І якщо чесно, при всій повазі, я не готовий по телефону обговорювати відповідні питання. Це серйозні питання, які вирішуються на рівні лідерів", - наголосив президент. Джерело: https://censor.net/ua/n3568353

Моя, хто йому тексти пише
12.08.2025 21:10 Ответить
Молодець. Території - то не телефонний разговор, бо запишуть та будуть шатажувати. Кроще в оманському сортірє включить воду та все пошепки обговоріть.
12.08.2025 21:11 Ответить
Віткофф промахнувся а може *******
12.08.2025 21:11 Ответить
Так він не готовий обговорювати території Україну лише по телефону? А при особистій зустрічі буде готовий і про Конституцію не згадає?
12.08.2025 21:12 Ответить
Забагато ЗЕленого лайна в стрічці сьогодні, вам не здається?
12.08.2025 21:13 Ответить
Чим ближче до 15 числа, тим більше буде.
12.08.2025 21:26 Ответить
Клоун вже милиться шашлики маринувати,побачив у очах путіна мир..
показать весь комментарий
****** вже своїми сигналами!
Масштабуєш?
12.08.2025 21:26 Ответить
Наплювати на їхні сигнали, Україна повинна сконцентртуватись на сигналах з фронту, звільненні територій і знищенні кацапів!
12.08.2025 21:42 Ответить
- Слышу сигнал,нет это не сигнал;чюю запах шашлыка,нет это дерьмо;вижу потужну перемогу,нет это поразка;чувствую холодок Аляски,нет это просто туман в голове.
Квартальное шоу продолжается.
12.08.2025 21:44 Ответить
Банкрот потужно просрав на всіх фронтах. От тупо повсюди. Його смарагдову дупу врятує негайним мир. От воно и ловить своїми локаторами сигнали, котрих і бути не може.
12.08.2025 21:47 Ответить
Сигналы не той системы, шо поделать...
12.08.2025 21:48 Ответить
Рація не справна. Перестала приймати сигнали з Москви.
12.08.2025 21:48 Ответить
Як вуж на сковорідці, пропагандон хмарахфон аж захльобується від висерів потужного.
12.08.2025 22:18 Ответить
 
 