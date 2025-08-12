РФ давала сигналы, что готова прекратить огонь, но это не подтвердилось, - Зеленский

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф передавал сигналы россиян о прекращении огня, однако они не подтвердились.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"У нас был звонок с президентом Трампом и с некоторыми лидерами Европы. В течение звонка был сигнал от господина Уиткоффа, который был также на звонке, что Россия готова к окончанию войны, к первому шагу по крайней мере к прекращению огня. И что это сигнал впервые от них. И все во время звонка были на позитиве от этого, что есть какой-то shift (изменение - Ред.)", - отметил Зеленский.

Он также добавил, что также был сигнал по вопросу территорий.

"Во время звонка я сказал, что я не готов обсуждать территории Украины, поскольку это исключительно вопрос нашей Конституции. И если честно, при всем уважении, я не готов по телефону обсуждать соответствующие вопросы. Это серьезные вопросы, которые решаются на уровне лидеров", - подчеркнул президент.

По его словам, были разные предложения по формату встреч лидеров, и президент попросил построить дискуссию на уровне советников по вопросам национальной безопасности (NSA) онлайн и, если понадобится офлайн, после этого предложить форматы встречи в форматах двух или трехсторонних встреч.

"Президент США, я ему благодарен за это, сказал: да, я отправлю, NSA-meeting будет, а все остальные встречи давайте после NSA-meeting, ок. После разговоров NSA, National Security Advisors, онлайн и в Британии, стало понятно, что то, что звучало по телефону, скорее всего не то же самое, что Россия передавала американской стороне в двусторонней беседе", - добавил он.

