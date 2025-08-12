РФ давала сигнали, що готова припинити вогонь, але це не підтвердилось, - Зеленський
Спецпредставник президента США Стів Віткофф передавав сигнали росіян щодо припинення вогню, однак вони не підтвердились.
Про це заявив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"У нас був дзвінок з президентом Трампом і з деякими лідерами Європи. Упродовж дзвінка був сигнал від пана Віткоффа, який був також на дзвінку, що Росія готова до закінчення війни, до першого кроку принаймні до припинення вогню. І що це сигнал вперше від них. І всі під час дзвінка були на позитиві від цього, що є якийсь shift (зміна - Ред.)", - зазначив Зеленський.
Він також додав, що також був сигнал щодо питання територій.
"Під час дзвінка я сказав, що я не готовий обговорювати території України, оскільки це виключно питання нашої Конституції. І якщо чесно, при всій повазі, я не готовий по телефону обговорювати відповідні питання. Це серйозні питання, які вирішуються на рівні лідерів", - наголосив президент.
За його словами, були різні пропозиції щодо формату зустрічей лідерів, і президент попросив побудувати дискусію на рівні радників з питань національної безпеки (NSA) онлайн і, якщо знадобиться офлайн, після цього запропонувати формати зустрічі в форматах двох чи трьохсторонніх зустрічей.
"Президент США, я йому вдячний за це, сказав: так, я відправлю, NSA-meeting буде, а всі інші зустрічі давайте після NSA-meeting, ок. Після розмов NSA, National Security Advisors, онлайн і в Британії, стало зрозуміло, що те, що звучало по телефону, скоріш за все не те саме, що Росія передавала американській стороні в двосторонній бесіді", - додав він.
