Новини Вимоги РФ щодо припинення війни Зеленський про припинення вогню
1 503 17

РФ давала сигнали, що готова припинити вогонь, але це не підтвердилось, - Зеленський

зеленський

Спецпредставник президента США Стів Віткофф передавав сигнали росіян щодо припинення вогню, однак вони не підтвердились.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У нас був дзвінок з президентом Трампом і з деякими лідерами Європи. Упродовж дзвінка був сигнал від пана Віткоффа, який був також на дзвінку, що Росія готова до закінчення війни, до першого кроку принаймні до припинення вогню. І що це сигнал вперше від них. І всі під час дзвінка були на позитиві від цього, що є якийсь shift (зміна - Ред.)", - зазначив Зеленський.

Він також додав, що також був сигнал щодо питання територій.

"Під час дзвінка я сказав, що я не готовий обговорювати території України, оскільки це виключно питання нашої Конституції. І якщо чесно, при всій повазі, я не готовий по телефону обговорювати відповідні питання. Це серйозні питання, які вирішуються на рівні лідерів", - наголосив президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мій план припинення війни складається з припинення вогню, переговорів та гарантій безпеки, - Зеленський

За його словами, були різні пропозиції щодо формату зустрічей лідерів, і президент попросив побудувати дискусію на рівні радників з питань національної безпеки (NSA) онлайн і, якщо знадобиться офлайн, після цього запропонувати формати зустрічі в форматах двох чи трьохсторонніх зустрічей.

"Президент США, я йому вдячний за це, сказав: так, я відправлю, NSA-meeting буде, а всі інші зустрічі давайте після NSA-meeting, ок. Після розмов NSA, National Security Advisors, онлайн і в Британії, стало зрозуміло, що те, що звучало по телефону, скоріш за все не те саме, що Росія передавала американській стороні в двосторонній бесіді", - додав він.

Читайте: Віткофф абсолютно неправильно зрозумів плани Путіна: диктатор все ще хоче отримати чотири області України, - BILD

Автор: 

Зеленський Володимир (25068) війна в Україні (5682) Віткофф Стів (128) припинення вогню (324)


Топ коментарі
+9
Зеля періодично чує, і бачить різні сигнали. Дивовижні, і яскраві.
12.08.2025 21:08 Відповісти
+6
Забагато ЗЕленого лайна в стрічці сьогодні, вам не здається?
12.08.2025 21:13 Відповісти
+3
****** вже своїми сигналами!
Масштабуєш?
12.08.2025 21:26 Відповісти
Це не Зеля. Зараз яскраві сігналізатори це адміністрація США на чолі з рудим бабуіном. Вони семафорять у всі боки та кожну хвилину різну інформацію. Весь світовий владний олімп не встигає віддуплятись за висерами з Овального кабінету.
12.08.2025 21:11 Відповісти
А тепер зрозуміло хто нелох)))
12.08.2025 21:08 Відповісти
Під час дзвінка я сказав, що я не готовий обговорювати території України, оскільки це виключно питання нашої Конституції. І якщо чесно, при всій повазі, я не готовий по телефону обговорювати відповідні питання. Це серйозні питання, які вирішуються на рівні лідерів", - наголосив президент.

Моя, хто йому тексти пише
12.08.2025 21:10 Відповісти
Молодець. Території - то не телефонний разговор, бо запишуть та будуть шатажувати. Кроще в оманському сортірє включить воду та все пошепки обговоріть.
12.08.2025 21:11 Відповісти
Віткофф промахнувся а може *******
12.08.2025 21:11 Відповісти
Так він не готовий обговорювати території Україну лише по телефону? А при особистій зустрічі буде готовий і про Конституцію не згадає?
12.08.2025 21:12 Відповісти
Забагато ЗЕленого лайна в стрічці сьогодні, вам не здається?
12.08.2025 21:13 Відповісти
Чим ближче до 15 числа, тим більше буде.
12.08.2025 21:26 Відповісти
Клоун вже милиться шашлики маринувати,побачив у очах путіна мир..
показати весь коментар
****** вже своїми сигналами!
Масштабуєш?
12.08.2025 21:26 Відповісти
Наплювати на їхні сигнали, Україна повинна сконцентртуватись на сигналах з фронту, звільненні територій і знищенні кацапів!
12.08.2025 21:42 Відповісти
- Слышу сигнал,нет это не сигнал;чюю запах шашлыка,нет это дерьмо;вижу потужну перемогу,нет это поразка;чувствую холодок Аляски,нет это просто туман в голове.
Квартальное шоу продолжается.
12.08.2025 21:44 Відповісти
Банкрот потужно просрав на всіх фронтах. От тупо повсюди. Його смарагдову дупу врятує негайним мир. От воно и ловить своїми локаторами сигнали, котрих і бути не може.
12.08.2025 21:47 Відповісти
Сигналы не той системы, шо поделать...
12.08.2025 21:48 Відповісти
Рація не справна. Перестала приймати сигнали з Москви.
12.08.2025 21:48 Відповісти
Як вуж на сковорідці, пропагандон хмарахфон аж захльобується від висерів потужного.
12.08.2025 22:18 Відповісти
 
 