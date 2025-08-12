Украинцы проиграли войну. Россия выиграла эту войну, – Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина проиграла войну против России.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Орбан, который стал единственным лидером Европейского Союза, который не поддержал совместное заявление о том, что Украина должна решать свое будущее самостоятельно, заявил, что Россия "выиграла" в войне в Украине.
"Мы сейчас говорим, будто это война с неопределенным результатом, но это не так. Украинцы проиграли войну. Россия выиграла эту войну", - утверждает он.
Он считает, что единственный вопрос - это "когда и при каких обстоятельствах Запад, который поддерживает украинцев, признает, что это произошло, и что будет результатом всего этого".
Также он заявил, что Европа потеряла возможность провести переговоры с Путиным при администрации бывшего президента США Джо Байдена и теперь рискует, что ее будущее будет решено без ее участия.
"Если ты не сидишь за столом переговоров, ты в меню", - сказал Орбан, добавив, что он частично против совместного заявления ЕС по Украине, поскольку оно делает Европу "смешной и жалкой".
Тепер новини будуть лише такі...
Програли просрали, нам пі..дєц, всьо пропало - якось же треба "обмін територіями" протягнуть...
історія завжди ходить по колу.
кацапи захапали землі про повернення яких вже не йдеться, де факто вони виграли, все інше просто балачки.
Вас, уважаемый Bus, шли убить. Убить ракетами, убить шахедами. Все, ФСБ и вояки, буряты и музыканты. 3,5 года убивают. А вы на Цензоре подписываете. В противостоянии Busa и кацапа, кто победил?
***** в день начала войны озвучил цели операции, они достигнуты? Украина засчищалась, она сохранила суверинитет?
5 мало. Пройдет 10 лет после войны. Та страна которая улучшит своё положение, чем до начала войны, та и будет считаться победителем.
Щось я не бачив Орбана за столом переговорів. Тобто він у меню...
Хоча ні - ***** його вже з'їло та висрало.
2. Він абсолютно правий щодо смішної та жалюгідної Європи, адже всі "коаліції рішучих" закінчилися пшиком, хоча пафосу було багато.
Нам би своїх приборкати... Зараз в Києві, Берестейський проспект 4, поруч з цирком, в НДІ, почалися капітальні ремонтні роботи. Залучено чоловіків призивного віку в чималій кількості. І гроші на це є. це логічні витрати під час війни?
Для остаточній перемоги Росії потрібно ще влаштувати Бородінську битву та СПАЛИТИ МОСКВУ!
В Хатванпусте нашли элитный особняк с бассейном, пальмами, фонтанами, библиотекой, подземным гаражом, прудом и личным зоопарком, где зебры, антилопы и буйволы щиплют травку элитного газона под охраной. По документам «ферма отца» Виктора Орбана - сельхоз уголок для скромного венгерского фермера.
Правительство Орбана неоднократно обвиняли в нецелевом использовании средств ЕС, а близкие к Орбану бизнесмены за годы его правления стали миллиардерами - он выстроил систему, в которой крупнейшие контракты и господряды получают его люди.
Але деякі висновки зробити таки треба :
пакт між Німеччиною та СРСР 1939 рік-туалетний папір;
договір про нерозповсюдження ядерної зброї 1968 рік-туалетний папір;
договір про непорушність кордонів (Гельсінські угоди) 1975 рік-туалетний папір;
приєдна́ння Украї́ни до Догово́ру про нерозповсю́дження я́дерної зброї 1994 рік-теж саме ;
будапештський меморандум 1994 рік-туалетний папір;
кримська декларація держдепу США 2018 рік- теж саме;
план перемоги 2024 рік- теж саме;
Доповнюйте за власним бажанням та запам'ятайте це назавжди. Ви самі, Ваші діти,
й діти Ваших дітей, й діти Їх дітей…
Чаушеску його вже чекає...разом з пуйлом...
що вся Європа не в ногу ,
а він , виродок , в ногу 😠
Коли йому закриють назавжди його хавальник?😡