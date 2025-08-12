РУС
Новости Антиукраинская позиция Орбана
7 948 91

Украинцы проиграли войну. Россия выиграла эту войну, – Орбан

орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина проиграла войну против России.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Орбан, который стал единственным лидером Европейского Союза, который не поддержал совместное заявление о том, что Украина должна решать свое будущее самостоятельно, заявил, что Россия "выиграла" в войне в Украине.

"Мы сейчас говорим, будто это война с неопределенным результатом, но это не так. Украинцы проиграли войну. Россия выиграла эту войну", - утверждает он.

Также читайте: Орбан не подписал совместное заявление ЕС перед встречей Трампа и Путина

Он считает, что единственный вопрос - это "когда и при каких обстоятельствах Запад, который поддерживает украинцев, признает, что это произошло, и что будет результатом всего этого".

Также он заявил, что Европа потеряла возможность провести переговоры с Путиным при администрации бывшего президента США Джо Байдена и теперь рискует, что ее будущее будет решено без ее участия.

"Если ты не сидишь за столом переговоров, ты в меню", - сказал Орбан, добавив, что он частично против совместного заявления ЕС по Украине, поскольку оно делает Европу "смешной и жалкой".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп консультировался с Орбаном по поводу войны в Украине

Автор: 

Орбан Виктор (519) война в Украине (5643)


Топ комментарии
+32
Навіщо цього клоуна постити? Де цензура?
12.08.2025 22:16 Ответить
+27
Підар. ПРосто підар.
12.08.2025 22:17 Ответить
+23
Та іди ти нах, опудало
12.08.2025 22:16 Ответить
Навіщо цього клоуна постити? Де цензура?
12.08.2025 22:16 Ответить
а цензор любить тако читачів подратувати
12.08.2025 22:28 Ответить
Каркає ханти -манси як ворон,а похожий на папугу.
12.08.2025 22:28 Ответить
Тобто новини мають бути тільки зручними та про перемогу у всі поля? Нах ото знати що в світі відбувається і х о що каже якщо воно погане.
12.08.2025 22:30 Ответить
давай спитаємо кожну думку кацапського *******
12.08.2025 22:36 Ответить
Ну це - для приколу . Редакція ЦН публікує те що викликає резонанс і жваве обговорення , навіть якщо це якась відверта маячня , сказана психічно хворим ідіотом .
12.08.2025 22:31 Ответить
Ворога треба знати. І запам"ятати, що воно белькотіло у найважчий для українців час.
12.08.2025 22:31 Ответить
А це і є цензура.
Програли просрали, нам пі..дєц, всьо пропало - якось же треба "обмін територіями" протягнуть...
12.08.2025 22:40 Ответить
Та іди ти нах, опудало
12.08.2025 22:16 Ответить
Арбітр хєров.
12.08.2025 22:16 Ответить
Мені ціеаво, він себе відносить до Європи, яка "програла", чи до пуцина, який "виграв"? 🤔 Може європейцям пора гнати паршиву вівцю зі свого кола?
12.08.2025 22:40 Ответить
Підар. ПРосто підар.
12.08.2025 22:17 Ответить
венгерская Жаба - один тоже дружил с Гитлером
12.08.2025 22:19 Ответить
Угорська скотиняка
12.08.2025 22:45 Ответить
Жаба виправдовує болото. підар ти вітьок, був, є тай їм і залишишся.
12.08.2025 22:19 Ответить
Лайно.
12.08.2025 22:19 Ответить
та орбана ,скоро венгри закопають живцем ...на його фазенді з зебрами ...
12.08.2025 22:21 Ответить
Цікаво,скільки він отримує в конверті від ботоксного ?Доказувати не потрібно,що працює на ху...ла,бо що не приймалось в Євросоюзі відносно України воно було завжди проти.Ще цей мудак мріє приєднати Закарпатську область до Угорщини.
12.08.2025 22:21 Ответить
Пора Украине этих вуек приструнить немного, мадяры немытые! Украина это единственная страна которая не обосралась и воюет с ордой! Показала всему миру что европа и сша обоссанки, а вонючая кацапская армия мыльный пузырь, с кучей тупоголового мяса и не более. И Украина всему миру показала, что никто никого не защитит и не поможет, единственная защита для всех в этом мире, это оружие массового поражения, желательно вирус, который истребляет долбо.бов.
12.08.2025 22:21 Ответить
Ризик лише для 73%
12.08.2025 22:48 Ответить
цікаво почути та почитати коменти виборців зеленського. ми завдяки зеленському програємо цю війну. але ще не програли.
12.08.2025 22:22 Ответить
У чому проблема? ТЦК, автомат, фронт, окопи. Там багато тих, хто голосував за Зе. І дізнаєшся і спитаєш, а потім і нам розкажеш.
12.08.2025 22:28 Ответить
ти з окопу строчеш?
12.08.2025 22:29 Ответить
тобі розповісти як правильно зробити інженерні споруди для твого захисту? чи може розповісти про те як ти зможеш вижити? я це зможу, а ти?
12.08.2025 22:34 Ответить
Українці програли?Не кажи гоп поки не перескочив Ти не знаєш українців.
12.08.2025 22:23 Ответить
а що тут знати, постійно то під кацапами то під поляками то ще під кимось були, а коли приходила нагода самим керувати обсерались-пересирались.
історія завжди ходить по колу.
кацапи захапали землі про повернення яких вже не йдеться, де факто вони виграли, все інше просто балачки.
12.08.2025 22:58 Ответить
Телемарафон сказав кордони 91
12.08.2025 22:24 Ответить
Першими цю хвилю про кордони 1991 розігнали тутешні дивани воїни. Вони ж і з 2019 року Зелю через майдан змітають.
12.08.2025 22:45 Ответить
дух творить собі форму(с). подивіться на ****** підорів- що хйла що орбана що янека, це ****** шизіків дегенератів
12.08.2025 22:24 Ответить
В 2019-му...
12.08.2025 22:24 Ответить
На жаль, по факту так воно і є. Ми втратили частину територій, - перемогою це важко назвати.
12.08.2025 22:26 Ответить
Не вешать нос, гардемарины!
Вас, уважаемый Bus, шли убить. Убить ракетами, убить шахедами. Все, ФСБ и вояки, буряты и музыканты. 3,5 года убивают. А вы на Цензоре подписываете. В противостоянии Busa и кацапа, кто победил?
***** в день начала войны озвучил цели операции, они достигнуты? Украина засчищалась, она сохранила суверинитет?
5 мало. Пройдет 10 лет после войны. Та страна которая улучшит своё положение, чем до начала войны, та и будет считаться победителем.
12.08.2025 23:19 Ответить
Коли українську вивчите?
12.08.2025 23:58 Ответить
Українці війну поки що не програли, програла утворена ними в 1991 році держава .
12.08.2025 22:27 Ответить
Держава теж не програла.
12.08.2025 23:59 Ответить
Тобто не тільки Україна програла війну а і сша і Європа програли війну проти Сосії і північної кореї. Так Тампону і потрібно заявити що він лузер. При Байдені Україна била рашистів по зубах а прийшов Тампон і програв. Про який тут вже можна говорити мир і нобелівську премію миру. Капітулянтам премію не дають. Це потрібно Тампону в морду сказати.
12.08.2025 22:28 Ответить
Пішла підстилка ***** на три букви і далі. Таких рано чи пізно викидають на смітник історії.
12.08.2025 22:31 Ответить
А ось що цей розумник своєму друзяці трампу казав...
12.08.2025 22:31 Ответить
Ну так вот я спросил Орбана, может ли Украина победить Россию? Он посмотрел на меня так, будто я сморозил несусветную глупость. И сказал, что Россия - это огромная страна. Она по жизни воюет, это ее основное занятие. Орбан сказал: Китай победит тебя в торговле, а Россия - в войне. Любопытное наблюдение. Китай, правда, в торговле нас не победит. Уж не при мне по крайней мере.
12.08.2025 23:29 Ответить
Ізик такі расійський
13.08.2025 00:00 Ответить
"Якщо ти не сидиш за столом переговорів, ти в меню"

Щось я не бачив Орбана за столом переговорів. Тобто він у меню...

Хоча ні - ***** його вже з'їло та висрало.
12.08.2025 22:32 Ответить
Ну от правда - навіщо публікувати те, що несе це угорське корумповане чмурло. Інформаційна цінність цього приблизно така, як те що моя теща пішла в туалет посрати.
12.08.2025 22:33 Ответить
Орбан на підтанцовці у пуйла.
12.08.2025 22:33 Ответить
Король гунганів з планети Набу виглядає гротескно, але в той же ш час - по наївному смішним: він типу король цілоі націі, але глобально нічого не вирішує. Оця гнида, нащадок гуннів - так схожий на на того персонажа )))
12.08.2025 22:34 Ответить
кацапський пьос залаяв, значить "хозяїн" пнув його під зад.
12.08.2025 22:35 Ответить
1. Те що цей клоун говорить добре, отже руснявій агентурі вже спустили методички казати, що це і є перемога *********.
2. Він абсолютно правий щодо смішної та жалюгідної Європи, адже всі "коаліції рішучих" закінчилися пшиком, хоча пафосу було багато.
12.08.2025 22:35 Ответить
Українці виграли війну. Вже. Залишилось це оформити. Брент 65,88. Юралс біля на 10 менше. На грані собівартості. В раші нічого доброго не передбачається.
Нам би своїх приборкати... Зараз в Києві, Берестейський проспект 4, поруч з цирком, в НДІ, почалися капітальні ремонтні роботи. Залучено чоловіків призивного віку в чималій кількості. І гроші на це є. це логічні витрати під час війни?
12.08.2025 22:35 Ответить
В Чернігові також, планується капітальний ремонт вулиці. Вартість тендеру - 200 міліонів гривень. С Під час війни!
12.08.2025 23:02 Ответить
Питання до зе.
13.08.2025 00:03 Ответить
Питання до зе.
13.08.2025 00:02 Ответить
В Когалим, животноє.
12.08.2025 22:36 Ответить
12.08.2025 22:55 Ответить
Війна з кацапстаном триває з 1169 року. У цьому черговому бою ми, українці-руси, відступаємо, але війну не програно. Прийде час для нівеляції заліської орди.
12.08.2025 22:37 Ответить
Ні-ні.
Для остаточній перемоги Росії потрібно ще влаштувати Бородінську битву та СПАЛИТИ МОСКВУ!
12.08.2025 22:38 Ответить
Трамп знал с кем консультироваться. Братья по разуму, емае.
12.08.2025 22:38 Ответить
Орбан відробляє русняве бабло. саме в той час коли русні це потрібно. не переймаємося, здаємо на ЗСУ
12.08.2025 22:38 Ответить
Не дасть тобі Путін Закарпаття, можешь хоть всратись.
12.08.2025 22:39 Ответить
Угорщина соснула і стала опущєнцами, це факт, все інше *****
12.08.2025 22:39 Ответить
Тільки Україна вже виграла цю війну проти кацапстану і доведе її до кінця знищивши кілька мільйонів кацапів та звільнивши усі свої території не зважаючи ні на що, і щоб там не патякав трамп, диктатор ***** чи орбан це вже не має значення!
12.08.2025 22:41 Ответить
Ішак це ти, при владі президент Зеленський, хоча чи він буде при владі чи ні це вже не матиме великого значення!
12.08.2025 22:47 Ответить
Хай розповість це "руському воєнному кораблю".
12.08.2025 22:46 Ответить
Довбойоб
12.08.2025 22:46 Ответить
Орбан враг. Это ясно. Есть ещё Кох альфред. Тот непонятный. Из какого теста сделанный. Все враги будут побеждены. А трамп возможно не досидит свой срок. Все будет Украина! Слава Украине @
12.08.2025 22:48 Ответить
Угорський ідіот
12.08.2025 22:51 Ответить
Хто останній в черзі щоб цю ропуху нах@р послати, скажіть що я за вами.
12.08.2025 22:52 Ответить
Це вже клiнiка
12.08.2025 22:55 Ответить
Який він дурень не краще нашого Зеленського!
12.08.2025 23:00 Ответить
Тебе, мадярська шльондра, хтось питав?
12.08.2025 23:02 Ответить
поэтому ***** просит о встречи трампона
12.08.2025 23:06 Ответить
не возможно не сказать, а за лупой ты не сходил?
12.08.2025 23:11 Ответить
Мабуть дуже розраховує, що путін дасть йому облизати фантик від цукерки, яку він з´ів…
12.08.2025 23:13 Ответить


В Хатванпусте нашли элитный особняк с бассейном, пальмами, фонтанами, библиотекой, подземным гаражом, прудом и личным зоопарком, где зебры, антилопы и буйволы щиплют травку элитного газона под охраной. По документам «ферма отца» Виктора Орбана - сельхоз уголок для скромного венгерского фермера.
Правительство Орбана неоднократно обвиняли в нецелевом использовании средств ЕС, а близкие к Орбану бизнесмены за годы его правления стали миллиардерами - он выстроил систему, в которой крупнейшие контракты и господряды получают его люди.
12.08.2025 23:15 Ответить
Стосовно поразок чи перемог не варто випереджати події.
Але деякі висновки зробити таки треба :

пакт між Німеччиною та СРСР 1939 рік-туалетний папір;
договір про нерозповсюдження ядерної зброї 1968 рік-туалетний папір;
договір про непорушність кордонів (Гельсінські угоди) 1975 рік-туалетний папір;
приєдна́ння Украї́ни до Догово́ру про нерозповсю́дження я́дерної зброї 1994 рік-теж саме ;
будапештський меморандум 1994 рік-туалетний папір;
кримська декларація держдепу США 2018 рік- теж саме;
план перемоги 2024 рік- теж саме;

Доповнюйте за власним бажанням та запам'ятайте це назавжди. Ви самі, Ваші діти,
й діти Ваших дітей, й діти Їх дітей…
12.08.2025 23:16 Ответить
Дочекається Вітю, що українці відправлять його на історичну батьківщину в Башкірію, або на Ростов
12.08.2025 23:24 Ответить
Козел
12.08.2025 23:27 Ответить
Как это не странно, но реальные решения обычно принимаются и исполняются спокойно. А это значит, что раз от тампона и рашистских подпевал столько шума - решений никаких не принято и не ожидается.
12.08.2025 23:29 Ответить
Орбана Карма ще знайде...той хто грає на полі Зла завжди отримує відплату..
Чаушеску його вже чекає...разом з пуйлом...
12.08.2025 23:36 Ответить
12.08.2025 23:40 Ответить
12.08.2025 23:46 Ответить
Угорський проплачений холуй кремля вважає ,
що вся Європа не в ногу ,
а він , виродок , в ногу 😠
Коли йому закриють назавжди його хавальник?😡
12.08.2025 23:50 Ответить
Фантазер. Украина победила, только нужно подождать, когда экономика России опустится до 10 миллиардов и путин будет умолять о завершении войны, а Украина ее не будет завершать и будет смотреть на минуса в экономике России и как все валится. В РФ уже все валится и бизнес весь схлёбывается. Налоги так подняли, что люди уже платят за войну и их бизнес не рентабелен и все закрывается. А Орбан известный агент России и Путин его купил, как Медведчука и других - они им всем активы или нефтескважин или они и их родственники, как у Фицо и Орбана компаниями нефтегазовыми владеют и бабки зарабатывают и будут петь любые песенки Путинской пропаганды. Украина должна подрывать все трубопроводы России и через Украину, только там еще в России взрывать, и что по дну черного моря и Силу Сибири и короче все их взрывать и танкеры все заблокировать, чтобы никто не покупал и в убыток все шло - там тысяча танкеров или больше. Если санкции налагать на страны, кто покупает, и прокладки и все отслеживать - спутниками или как там это легче делать. Чтобы экипажи и топливо они жрали и хранение несло убытки. Украина выиграет и еще и не только у России, еще и Китай и БРИКС уничтожит. Их из за Украины санкциями тоже обложат и заблокировать их экспорт и в сраке тот Китай со своим ширпотребом. Украина только сильнее будет становиться и в военном и в экономическом и в технологическом плане. Украина - это борец и борьба вынуждает развиваться и усиливаться. Россия не может победить Украину, потому что для этого ему придется убить всех Украинцев ибо Украина - это Украинцы! Государство - это народ! А у России нету государства - это Империя созданная на вассальных правах у Внука Чингисхана - Батыя. Улус Золотой Орды. Когда монголы захватили их и аннексировали от Киева, то они перестали быть цивилизацией Европейской и стали дикарями.
13.08.2025 00:03 Ответить
"Якщо ти не сидиш за столом переговорів, ти в меню", - сказав Орбан сказала прорашистська мадярська шлюха.яка навіть не в меню в куйла, а "шалава куйла за його викликом"
13.08.2025 00:09 Ответить
Накуй
13.08.2025 00:23 Ответить
 
 