Украинцы проиграли войну. Россия выиграла эту войну, – Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина проиграла войну против России.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Орбан, который стал единственным лидером Европейского Союза, который не поддержал совместное заявление о том, что Украина должна решать свое будущее самостоятельно, заявил, что Россия "выиграла" в войне в Украине.

"Мы сейчас говорим, будто это война с неопределенным результатом, но это не так. Украинцы проиграли войну. Россия выиграла эту войну", - утверждает он.

Он считает, что единственный вопрос - это "когда и при каких обстоятельствах Запад, который поддерживает украинцев, признает, что это произошло, и что будет результатом всего этого".

Также он заявил, что Европа потеряла возможность провести переговоры с Путиным при администрации бывшего президента США Джо Байдена и теперь рискует, что ее будущее будет решено без ее участия.

"Если ты не сидишь за столом переговоров, ты в меню", - сказал Орбан, добавив, что он частично против совместного заявления ЕС по Украине, поскольку оно делает Европу "смешной и жалкой".

