Українці програли війну. Росія виграла цю війну, - Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна програла війну проти Росії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Орбан, який став єдиним лідером Європейського Союзу, який не підтримав спільну заяву про те, що Україна повинна вирішувати своє майбутнє самостійно, заявив, що Росія "виграла" у війні в Україні.

"Ми зараз говоримо, ніби це війна з невизначеним результатом, але це не так. Українці програли війну. Росія виграла цю війну", – стверджує він.

Він вважає, що єдине питання – це "коли і за яких обставин Захід, який підтримує українців, визнає, що це сталося, і що буде результатом усього цього".

Також він заявив, що Європа втратила можливість провести переговори з Путіним за адміністрації колишнього президента США Джо Байдена і тепер ризикує, що її майбутнє буде вирішено без її участі.

"Якщо ти не сидиш за столом переговорів, ти в меню", – сказав Орбан, додавши, що він частково проти спільної заяви ЄС щодо України, оскільки вона робить Європу "смішною і жалюгідною".

