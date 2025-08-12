УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7654 відвідувача онлайн
Новини Антиукраїнська позиція Орбана
8 036 94

Українці програли війну. Росія виграла цю війну, - Орбан

орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна програла війну проти Росії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Орбан, який став єдиним лідером Європейського Союзу, який не підтримав спільну заяву про те, що Україна повинна вирішувати своє майбутнє самостійно, заявив, що Росія "виграла" у війні в Україні.

"Ми зараз говоримо, ніби це війна з невизначеним результатом, але це не так. Українці програли війну. Росія виграла цю війну", – стверджує він.

Також читайте: Орбан не підписав спільну заяву ЄС перед зустріччю Трампа та Путіна

Він вважає, що єдине питання – це "коли і за яких обставин Захід, який підтримує українців, визнає, що це сталося, і що буде результатом усього цього".

Також він заявив, що Європа втратила можливість провести переговори з Путіним за адміністрації колишнього президента США Джо Байдена і тепер ризикує, що її майбутнє буде вирішено без її участі.

"Якщо ти не сидиш за столом переговорів, ти в меню", – сказав Орбан, додавши, що він частково проти спільної заяви ЄС щодо України, оскільки вона робить Європу "смішною і жалюгідною".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп консультувався з Орбаном щодо війни в Україні

Автор: 

Орбан Віктор (614) війна в Україні (5682)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+32
Навіщо цього клоуна постити? Де цензура?
показати весь коментар
12.08.2025 22:16 Відповісти
+27
Підар. ПРосто підар.
показати весь коментар
12.08.2025 22:17 Відповісти
+23
Та іди ти нах, опудало
показати весь коментар
12.08.2025 22:16 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Навіщо цього клоуна постити? Де цензура?
показати весь коментар
12.08.2025 22:16 Відповісти
а цензор любить тако читачів подратувати
показати весь коментар
12.08.2025 22:28 Відповісти
Каркає ханти -манси як ворон,а похожий на папугу.
показати весь коментар
12.08.2025 22:28 Відповісти
Тобто новини мають бути тільки зручними та про перемогу у всі поля? Нах ото знати що в світі відбувається і х о що каже якщо воно погане.
показати весь коментар
12.08.2025 22:30 Відповісти
давай спитаємо кожну думку кацапського *******
показати весь коментар
12.08.2025 22:36 Відповісти
Ну це - для приколу . Редакція ЦН публікує те що викликає резонанс і жваве обговорення , навіть якщо це якась відверта маячня , сказана психічно хворим ідіотом .
показати весь коментар
12.08.2025 22:31 Відповісти
Ворога треба знати. І запам"ятати, що воно белькотіло у найважчий для українців час.
показати весь коментар
12.08.2025 22:31 Відповісти
А це і є цензура.
Тепер новини будуть лише такі...
Програли просрали, нам пі..дєц, всьо пропало - якось же треба "обмін територіями" протягнуть...
показати весь коментар
12.08.2025 22:40 Відповісти
Це орбан про Угорщину, 1956-57 років, розповідав, про Яноша Кадара??
показати весь коментар
13.08.2025 00:26 Відповісти
Та іди ти нах, опудало
показати весь коментар
12.08.2025 22:16 Відповісти
Арбітр хєров.
показати весь коментар
12.08.2025 22:16 Відповісти
Мені ціеаво, він себе відносить до Європи, яка "програла", чи до пуцина, який "виграв"? 🤔 Може європейцям пора гнати паршиву вівцю зі свого кола?
показати весь коментар
12.08.2025 22:40 Відповісти
Підар. ПРосто підар.
показати весь коментар
12.08.2025 22:17 Відповісти
венгерская Жаба - один тоже дружил с Гитлером
показати весь коментар
12.08.2025 22:19 Відповісти
Угорська скотиняка
показати весь коментар
12.08.2025 22:45 Відповісти
Жаба виправдовує болото. підар ти вітьок, був, є тай їм і залишишся.
показати весь коментар
12.08.2025 22:19 Відповісти
Лайно.
показати весь коментар
12.08.2025 22:19 Відповісти
та орбана ,скоро венгри закопають живцем ...на його фазенді з зебрами ...
показати весь коментар
12.08.2025 22:21 Відповісти
Цікаво,скільки він отримує в конверті від ботоксного ?Доказувати не потрібно,що працює на ху...ла,бо що не приймалось в Євросоюзі відносно України воно було завжди проти.Ще цей мудак мріє приєднати Закарпатську область до Угорщини.
показати весь коментар
12.08.2025 22:21 Відповісти
Пора Украине этих вуек приструнить немного, мадяры немытые! Украина это единственная страна которая не обосралась и воюет с ордой! Показала всему миру что европа и сша обоссанки, а вонючая кацапская армия мыльный пузырь, с кучей тупоголового мяса и не более. И Украина всему миру показала, что никто никого не защитит и не поможет, единственная защита для всех в этом мире, это оружие массового поражения, желательно вирус, который истребляет долбо.бов.
показати весь коментар
12.08.2025 22:21 Відповісти
Ризик лише для 73%
показати весь коментар
12.08.2025 22:48 Відповісти
цікаво почути та почитати коменти виборців зеленського. ми завдяки зеленському програємо цю війну. але ще не програли.
показати весь коментар
12.08.2025 22:22 Відповісти
У чому проблема? ТЦК, автомат, фронт, окопи. Там багато тих, хто голосував за Зе. І дізнаєшся і спитаєш, а потім і нам розкажеш.
показати весь коментар
12.08.2025 22:28 Відповісти
ти з окопу строчеш?
показати весь коментар
12.08.2025 22:29 Відповісти
тобі розповісти як правильно зробити інженерні споруди для твого захисту? чи може розповісти про те як ти зможеш вижити? я це зможу, а ти?
показати весь коментар
12.08.2025 22:34 Відповісти
Українці програли?Не кажи гоп поки не перескочив Ти не знаєш українців.
показати весь коментар
12.08.2025 22:23 Відповісти
а що тут знати, постійно то під кацапами то під поляками то ще під кимось були, а коли приходила нагода самим керувати обсерались-пересирались.
історія завжди ходить по колу.
кацапи захапали землі про повернення яких вже не йдеться, де факто вони виграли, все інше просто балачки.
показати весь коментар
12.08.2025 22:58 Відповісти
Телемарафон сказав кордони 91
показати весь коментар
12.08.2025 22:24 Відповісти
Першими цю хвилю про кордони 1991 розігнали тутешні дивани воїни. Вони ж і з 2019 року Зелю через майдан змітають.
показати весь коментар
12.08.2025 22:45 Відповісти
дух творить собі форму(с). подивіться на ****** підорів- що хйла що орбана що янека, це ****** шизіків дегенератів
показати весь коментар
12.08.2025 22:24 Відповісти
В 2019-му...
показати весь коментар
12.08.2025 22:24 Відповісти
На жаль, по факту так воно і є. Ми втратили частину територій, - перемогою це важко назвати.
показати весь коментар
12.08.2025 22:26 Відповісти
Не вешать нос, гардемарины!
Вас, уважаемый Bus, шли убить. Убить ракетами, убить шахедами. Все, ФСБ и вояки, буряты и музыканты. 3,5 года убивают. А вы на Цензоре подписываете. В противостоянии Busa и кацапа, кто победил?
***** в день начала войны озвучил цели операции, они достигнуты? Украина засчищалась, она сохранила суверинитет?
5 мало. Пройдет 10 лет после войны. Та страна которая улучшит своё положение, чем до начала войны, та и будет считаться победителем.
показати весь коментар
12.08.2025 23:19 Відповісти
Коли українську вивчите?
показати весь коментар
12.08.2025 23:58 Відповісти
Українці війну поки що не програли, програла утворена ними в 1991 році держава .
показати весь коментар
12.08.2025 22:27 Відповісти
Держава теж не програла.
показати весь коментар
12.08.2025 23:59 Відповісти
Тобто не тільки Україна програла війну а і сша і Європа програли війну проти Сосії і північної кореї. Так Тампону і потрібно заявити що він лузер. При Байдені Україна била рашистів по зубах а прийшов Тампон і програв. Про який тут вже можна говорити мир і нобелівську премію миру. Капітулянтам премію не дають. Це потрібно Тампону в морду сказати.
показати весь коментар
12.08.2025 22:28 Відповісти
Пішла підстилка ***** на три букви і далі. Таких рано чи пізно викидають на смітник історії.
показати весь коментар
12.08.2025 22:31 Відповісти
А ось що цей розумник своєму друзяці трампу казав...
показати весь коментар
12.08.2025 22:31 Відповісти
Ну так вот я спросил Орбана, может ли Украина победить Россию? Он посмотрел на меня так, будто я сморозил несусветную глупость. И сказал, что Россия - это огромная страна. Она по жизни воюет, это ее основное занятие. Орбан сказал: Китай победит тебя в торговле, а Россия - в войне. Любопытное наблюдение. Китай, правда, в торговле нас не победит. Уж не при мне по крайней мере.
показати весь коментар
12.08.2025 23:29 Відповісти
Ізик такі расійський
показати весь коментар
13.08.2025 00:00 Відповісти
"Якщо ти не сидиш за столом переговорів, ти в меню"

Щось я не бачив Орбана за столом переговорів. Тобто він у меню...

Хоча ні - ***** його вже з'їло та висрало.
показати весь коментар
12.08.2025 22:32 Відповісти
Ну от правда - навіщо публікувати те, що несе це угорське корумповане чмурло. Інформаційна цінність цього приблизно така, як те що моя теща пішла в туалет посрати.
показати весь коментар
12.08.2025 22:33 Відповісти
Орбан на підтанцовці у пуйла.
показати весь коментар
12.08.2025 22:33 Відповісти
Король гунганів з планети Набу виглядає гротескно, але в той же ш час - по наївному смішним: він типу король цілоі націі, але глобально нічого не вирішує. Оця гнида, нащадок гуннів - так схожий на на того персонажа )))
показати весь коментар
12.08.2025 22:34 Відповісти
кацапський пьос залаяв, значить "хозяїн" пнув його під зад.
показати весь коментар
12.08.2025 22:35 Відповісти
1. Те що цей клоун говорить добре, отже руснявій агентурі вже спустили методички казати, що це і є перемога *********.
2. Він абсолютно правий щодо смішної та жалюгідної Європи, адже всі "коаліції рішучих" закінчилися пшиком, хоча пафосу було багато.
показати весь коментар
12.08.2025 22:35 Відповісти
Українці виграли війну. Вже. Залишилось це оформити. Брент 65,88. Юралс біля на 10 менше. На грані собівартості. В раші нічого доброго не передбачається.
Нам би своїх приборкати... Зараз в Києві, Берестейський проспект 4, поруч з цирком, в НДІ, почалися капітальні ремонтні роботи. Залучено чоловіків призивного віку в чималій кількості. І гроші на це є. це логічні витрати під час війни?
показати весь коментар
12.08.2025 22:35 Відповісти
В Чернігові також, планується капітальний ремонт вулиці. Вартість тендеру - 200 міліонів гривень. С Під час війни!
показати весь коментар
12.08.2025 23:02 Відповісти
Питання до зе.
показати весь коментар
13.08.2025 00:03 Відповісти
Питання до зе.
показати весь коментар
13.08.2025 00:02 Відповісти
В Когалим, животноє.
показати весь коментар
12.08.2025 22:36 Відповісти
показати весь коментар
12.08.2025 22:55 Відповісти
Війна з кацапстаном триває з 1169 року. У цьому черговому бою ми, українці-руси, відступаємо, але війну не програно. Прийде час для нівеляції заліської орди.
показати весь коментар
12.08.2025 22:37 Відповісти
Ні-ні.
Для остаточній перемоги Росії потрібно ще влаштувати Бородінську битву та СПАЛИТИ МОСКВУ!
показати весь коментар
12.08.2025 22:38 Відповісти
Трамп знал с кем консультироваться. Братья по разуму, емае.
показати весь коментар
12.08.2025 22:38 Відповісти
Орбан відробляє русняве бабло. саме в той час коли русні це потрібно. не переймаємося, здаємо на ЗСУ
показати весь коментар
12.08.2025 22:38 Відповісти
Не дасть тобі Путін Закарпаття, можешь хоть всратись.
показати весь коментар
12.08.2025 22:39 Відповісти
Угорщина соснула і стала опущєнцами, це факт, все інше *****
показати весь коментар
12.08.2025 22:39 Відповісти
Тільки Україна вже виграла цю війну проти кацапстану і доведе її до кінця знищивши кілька мільйонів кацапів та звільнивши усі свої території не зважаючи ні на що, і щоб там не патякав трамп, диктатор ***** чи орбан це вже не має значення!
показати весь коментар
12.08.2025 22:41 Відповісти
Ішак це ти, при владі президент Зеленський, хоча чи він буде при владі чи ні це вже не матиме великого значення!
показати весь коментар
12.08.2025 22:47 Відповісти
Хай розповість це "руському воєнному кораблю".
показати весь коментар
12.08.2025 22:46 Відповісти
Довбойоб
показати весь коментар
12.08.2025 22:46 Відповісти
Орбан враг. Это ясно. Есть ещё Кох альфред. Тот непонятный. Из какого теста сделанный. Все враги будут побеждены. А трамп возможно не досидит свой срок. Все будет Украина! Слава Украине @
показати весь коментар
12.08.2025 22:48 Відповісти
Угорський ідіот
показати весь коментар
12.08.2025 22:51 Відповісти
Хто останній в черзі щоб цю ропуху нах@р послати, скажіть що я за вами.
показати весь коментар
12.08.2025 22:52 Відповісти
Це вже клiнiка
показати весь коментар
12.08.2025 22:55 Відповісти
Який він дурень не краще нашого Зеленського!
показати весь коментар
12.08.2025 23:00 Відповісти
Тебе, мадярська шльондра, хтось питав?
показати весь коментар
12.08.2025 23:02 Відповісти
поэтому ***** просит о встречи трампона
показати весь коментар
12.08.2025 23:06 Відповісти
не возможно не сказать, а за лупой ты не сходил?
показати весь коментар
12.08.2025 23:11 Відповісти
Мабуть дуже розраховує, що путін дасть йому облизати фантик від цукерки, яку він з´ів…
показати весь коментар
12.08.2025 23:13 Відповісти


В Хатванпусте нашли элитный особняк с бассейном, пальмами, фонтанами, библиотекой, подземным гаражом, прудом и личным зоопарком, где зебры, антилопы и буйволы щиплют травку элитного газона под охраной. По документам «ферма отца» Виктора Орбана - сельхоз уголок для скромного венгерского фермера.
Правительство Орбана неоднократно обвиняли в нецелевом использовании средств ЕС, а близкие к Орбану бизнесмены за годы его правления стали миллиардерами - он выстроил систему, в которой крупнейшие контракты и господряды получают его люди.
показати весь коментар
12.08.2025 23:15 Відповісти
47.4386111, 18.6416667

https://maps.app.goo.gl/XJwgzGDxvkDLshMq6
показати весь коментар
13.08.2025 00:25 Відповісти
Стосовно поразок чи перемог не варто випереджати події.
Але деякі висновки зробити таки треба :

пакт між Німеччиною та СРСР 1939 рік-туалетний папір;
договір про нерозповсюдження ядерної зброї 1968 рік-туалетний папір;
договір про непорушність кордонів (Гельсінські угоди) 1975 рік-туалетний папір;
приєдна́ння Украї́ни до Догово́ру про нерозповсю́дження я́дерної зброї 1994 рік-теж саме ;
будапештський меморандум 1994 рік-туалетний папір;
кримська декларація держдепу США 2018 рік- теж саме;
план перемоги 2024 рік- теж саме;

Доповнюйте за власним бажанням та запам'ятайте це назавжди. Ви самі, Ваші діти,
й діти Ваших дітей, й діти Їх дітей…
показати весь коментар
12.08.2025 23:16 Відповісти
Мабуть дуже розраховує, що путін дасть йому облизати фантик від цукерки, яку він з´ів…
показати весь коментар
12.08.2025 23:19 Відповісти
Дочекається Вітю, що українці відправлять його на історичну батьківщину в Башкірію, або на Ростов
показати весь коментар
12.08.2025 23:24 Відповісти
Козел
показати весь коментар
12.08.2025 23:27 Відповісти
Как это не странно, но реальные решения обычно принимаются и исполняются спокойно. А это значит, что раз от тампона и рашистских подпевал столько шума - решений никаких не принято и не ожидается.
показати весь коментар
12.08.2025 23:29 Відповісти
Орбана Карма ще знайде...той хто грає на полі Зла завжди отримує відплату..
Чаушеску його вже чекає...разом з пуйлом...
показати весь коментар
12.08.2025 23:36 Відповісти
показати весь коментар
12.08.2025 23:40 Відповісти
показати весь коментар
12.08.2025 23:46 Відповісти
Угорський проплачений холуй кремля вважає ,
що вся Європа не в ногу ,
а він , виродок , в ногу 😠
Коли йому закриють назавжди його хавальник?😡
показати весь коментар
12.08.2025 23:50 Відповісти
Фантазер. Украина победила, только нужно подождать, когда экономика России опустится до 10 миллиардов и путин будет умолять о завершении войны, а Украина ее не будет завершать и будет смотреть на минуса в экономике России и как все валится. В РФ уже все валится и бизнес весь схлёбывается. Налоги так подняли, что люди уже платят за войну и их бизнес не рентабелен и все закрывается. А Орбан известный агент России и Путин его купил, как Медведчука и других - они им всем активы или нефтескважин или они и их родственники, как у Фицо и Орбана компаниями нефтегазовыми владеют и бабки зарабатывают и будут петь любые песенки Путинской пропаганды. Украина должна подрывать все трубопроводы России и через Украину, только там еще в России взрывать, и что по дну черного моря и Силу Сибири и короче все их взрывать и танкеры все заблокировать, чтобы никто не покупал и в убыток все шло - там тысяча танкеров или больше. Если санкции налагать на страны, кто покупает, и прокладки и все отслеживать - спутниками или как там это легче делать. Чтобы экипажи и топливо они жрали и хранение несло убытки. Украина выиграет и еще и не только у России, еще и Китай и БРИКС уничтожит. Их из за Украины санкциями тоже обложат и заблокировать их экспорт и в сраке тот Китай со своим ширпотребом. Украина только сильнее будет становиться и в военном и в экономическом и в технологическом плане. Украина - это борец и борьба вынуждает развиваться и усиливаться. Россия не может победить Украину, потому что для этого ему придется убить всех Украинцев ибо Украина - это Украинцы! Государство - это народ! А у России нету государства - это Империя созданная на вассальных правах у Внука Чингисхана - Батыя. Улус Золотой Орды. Когда монголы захватили их и аннексировали от Киева, то они перестали быть цивилизацией Европейской и стали дикарями.
показати весь коментар
13.08.2025 00:03 Відповісти
"Якщо ти не сидиш за столом переговорів, ти в меню", - сказав Орбан сказала прорашистська мадярська шлюха.яка навіть не в меню в куйла, а "шалава куйла за його викликом"
показати весь коментар
13.08.2025 00:09 Відповісти
Накуй
показати весь коментар
13.08.2025 00:23 Відповісти
https://t.me/allgolobutsky/32346 Олексій Голобуцький
Орбан доріс до власного "Межигір'я" - хоча вперто твердить, що це "ферма". І вона "батькова" і взагалі "недобудована". Якщо порівнювати фото з маєтком Януковича та інших наших адептів стилю бикоко - "бідненько, але чистенько".
 Днями один з депутатів угорського парламенту організував для кількох тисяч людей екскурсію до Хатванпушти - саме там знайшовся маєток Орбана.
Відвідувачі з-за огорожі з драбин змогли зазирнути на огороджену територію, де будується комплекс із бібліотекою (зі стінними панелями 18 ст), каплицею, фонтанами, пальмовим садом, підземним гаражем, сонячною електростанцією, ставком та алеями для прогулянок. Асфальтові доріжки з підігрівом (очевидно, клімат під Будапештом різко посуворішав, а ніхто й не помітив, крім Орбана), підземні тунелі (надихнули спільні з Путіним друзі з ХАМАС?), бункер для сейфа... У соціальних мережах ширяться відео та фото з тамтешнього зоопарку: зокрема зебр, антилоп і буйволів. Страусів поки не бачили.
Лідер опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр пообіцяв, що в разі перемоги на виборах ініціює розслідування походження активів в тому числі й Орбана.
Власне, всі й так давно в курсі, що непристойна пристрасть Орбана до Путіна ґрунтована на банальному страху сісти за масштабну корупцію, щойно Орбан втратить владу.
показати весь коментар
13.08.2025 00:26 Відповісти
 
 