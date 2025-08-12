Українці програли війну. Росія виграла цю війну, - Орбан
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна програла війну проти Росії.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Орбан, який став єдиним лідером Європейського Союзу, який не підтримав спільну заяву про те, що Україна повинна вирішувати своє майбутнє самостійно, заявив, що Росія "виграла" у війні в Україні.
"Ми зараз говоримо, ніби це війна з невизначеним результатом, але це не так. Українці програли війну. Росія виграла цю війну", – стверджує він.
Він вважає, що єдине питання – це "коли і за яких обставин Захід, який підтримує українців, визнає, що це сталося, і що буде результатом усього цього".
Також він заявив, що Європа втратила можливість провести переговори з Путіним за адміністрації колишнього президента США Джо Байдена і тепер ризикує, що її майбутнє буде вирішено без її участі.
"Якщо ти не сидиш за столом переговорів, ти в меню", – сказав Орбан, додавши, що він частково проти спільної заяви ЄС щодо України, оскільки вона робить Європу "смішною і жалюгідною".
Тепер новини будуть лише такі...
Програли просрали, нам пі..дєц, всьо пропало - якось же треба "обмін територіями" протягнуть...
історія завжди ходить по колу.
кацапи захапали землі про повернення яких вже не йдеться, де факто вони виграли, все інше просто балачки.
Вас, уважаемый Bus, шли убить. Убить ракетами, убить шахедами. Все, ФСБ и вояки, буряты и музыканты. 3,5 года убивают. А вы на Цензоре подписываете. В противостоянии Busa и кацапа, кто победил?
***** в день начала войны озвучил цели операции, они достигнуты? Украина засчищалась, она сохранила суверинитет?
5 мало. Пройдет 10 лет после войны. Та страна которая улучшит своё положение, чем до начала войны, та и будет считаться победителем.
Щось я не бачив Орбана за столом переговорів. Тобто він у меню...
Хоча ні - ***** його вже з'їло та висрало.
2. Він абсолютно правий щодо смішної та жалюгідної Європи, адже всі "коаліції рішучих" закінчилися пшиком, хоча пафосу було багато.
Нам би своїх приборкати... Зараз в Києві, Берестейський проспект 4, поруч з цирком, в НДІ, почалися капітальні ремонтні роботи. Залучено чоловіків призивного віку в чималій кількості. І гроші на це є. це логічні витрати під час війни?
Для остаточній перемоги Росії потрібно ще влаштувати Бородінську битву та СПАЛИТИ МОСКВУ!
В Хатванпусте нашли элитный особняк с бассейном, пальмами, фонтанами, библиотекой, подземным гаражом, прудом и личным зоопарком, где зебры, антилопы и буйволы щиплют травку элитного газона под охраной. По документам «ферма отца» Виктора Орбана - сельхоз уголок для скромного венгерского фермера.
Правительство Орбана неоднократно обвиняли в нецелевом использовании средств ЕС, а близкие к Орбану бизнесмены за годы его правления стали миллиардерами - он выстроил систему, в которой крупнейшие контракты и господряды получают его люди.
https://maps.app.goo.gl/XJwgzGDxvkDLshMq6
Але деякі висновки зробити таки треба :
пакт між Німеччиною та СРСР 1939 рік-туалетний папір;
договір про нерозповсюдження ядерної зброї 1968 рік-туалетний папір;
договір про непорушність кордонів (Гельсінські угоди) 1975 рік-туалетний папір;
приєдна́ння Украї́ни до Догово́ру про нерозповсю́дження я́дерної зброї 1994 рік-теж саме ;
будапештський меморандум 1994 рік-туалетний папір;
кримська декларація держдепу США 2018 рік- теж саме;
план перемоги 2024 рік- теж саме;
Доповнюйте за власним бажанням та запам'ятайте це назавжди. Ви самі, Ваші діти,
й діти Ваших дітей, й діти Їх дітей…
Чаушеску його вже чекає...разом з пуйлом...
що вся Європа не в ногу ,
а він , виродок , в ногу 😠
Коли йому закриють назавжди його хавальник?😡
Орбан доріс до власного "Межигір'я" - хоча вперто твердить, що це "ферма". І вона "батькова" і взагалі "недобудована". Якщо порівнювати фото з маєтком Януковича та інших наших адептів стилю бикоко - "бідненько, але чистенько".
Днями один з депутатів угорського парламенту організував для кількох тисяч людей екскурсію до Хатванпушти - саме там знайшовся маєток Орбана.
Відвідувачі з-за огорожі з драбин змогли зазирнути на огороджену територію, де будується комплекс із бібліотекою (зі стінними панелями 18 ст), каплицею, фонтанами, пальмовим садом, підземним гаражем, сонячною електростанцією, ставком та алеями для прогулянок. Асфальтові доріжки з підігрівом (очевидно, клімат під Будапештом різко посуворішав, а ніхто й не помітив, крім Орбана), підземні тунелі (надихнули спільні з Путіним друзі з ХАМАС?), бункер для сейфа... У соціальних мережах ширяться відео та фото з тамтешнього зоопарку: зокрема зебр, антилоп і буйволів. Страусів поки не бачили.
Лідер опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр пообіцяв, що в разі перемоги на виборах ініціює розслідування походження активів в тому числі й Орбана.
Власне, всі й так давно в курсі, що непристойна пристрасть Орбана до Путіна ґрунтована на банальному страху сісти за масштабну корупцію, щойно Орбан втратить владу.