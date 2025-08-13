Силы обороны зачистили Степногорск, россияне продвинулись возле Покровска и Торецка, - DeepState. КАРТЫ
Подразделения Сил обороны зачистили Степногорск в Запорожской области, в то же время россияне продвинулись возле трех населенных пунктов в Донецкой области.
Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.
"Силы обороны Украины зачистили окрестности Степногорска. Враг продвинулся в Никаноровке, Щербиновке и вблизи Петровки", - говорится в сообщении.
