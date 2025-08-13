РУС
Силы обороны зачистили Степногорск, россияне продвинулись возле Покровска и Торецка, - DeepState. КАРТЫ

Подразделения Сил обороны зачистили Степногорск в Запорожской области, в то же время россияне продвинулись возле трех населенных пунктов в Донецкой области.

Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"Силы обороны Украины зачистили окрестности Степногорска. Враг продвинулся в Никаноровке, Щербиновке и вблизи Петровки", - говорится в сообщении.

Смотрите: Враг продвинулся возле Воскресенки, Щербиновки, Григорьевки и Шевченко, - DeepState. КАРТЫ

Россияне продвинулись в Донецкой области

Запорожская область (3416) Донецкая область (10468) Бахмутский район (581) Покровский район (870) Васильевский район (99) Щербиновка (5) Петровка (6) Степногорск (39) DeepState (229)


ДРГ у Добропіллі коли зачистять?
13.08.2025 08:27 Ответить
Наверно когда в город зайдут тогда и зачистят
13.08.2025 09:49 Ответить
Так зачистили Степногірськ, чи лише околиці Степногірська. Скільки можна цим словоблуддям дурити народ? Ця брехня уже не допоможе режиму Зеленського - крах і кара незбіжні!
13.08.2025 08:33 Ответить
А карту включить ? Они зашли на край и их выбили, село не было захвачено
