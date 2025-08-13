УКР
Сили оборони зачистили Степногірськ, росіяни просунулись в районі Покровська та Торецька, - DeepState. КАРТИ

Підрозділи Сил оборони зачистили Степногірськ в Запорізькій області, водночас росіяни просунулись біля трьох населених пунктів на Донеччині.

Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"Сили Оборони України зачистили околиці Степногірська. Ворог просунувся у Никанорівці, Щербинівці та поблизу Петрівки", - йдеться в повідомленні.

Росіяни просунулись на Донеччині

