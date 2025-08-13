РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12961 посетитель онлайн
Новости Махинации с землей
682 6

Продали землю на 70 млн грн дешевле рыночной стоимости: обвиняемые экс-чиновник горсовета Ужгорода и оценщик

земля

Прокуроры Ужгородской окружной прокуратуры направили обвинительный акт в отношении экс-чиновника Ужгородского горсовета и частного предпринимателя - оценщика, которые продали земли бывшего завода на окраине Ужгорода за 16,7 млн грн при их рыночной стоимости 86,3 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Генпрокурора.

Как продавали землю?

По материалам досудебного расследования, экс-директор Департамента Ужгородского городского совета, поверхностно и недобросовестно выполняя свои обязанности, согласовал и подписал восемь договоров купли-продажи земельных участков, по цене в 5 раз меньше, чем рыночная. Стоимость земель выставленных на продажу формировалась на основании заниженной экспертной оценки.

Согласно проведенным экспертизам, ущерб причиненный территориальной общине Ужгорода составляет почти 70 млн грн.

Также смотрите: Экс-руководитель Госгеокадастра на Хмельнитчине незаконно выделил землю для предпринимателей: ущерб государству - 2,5 млн грн. ФОТОрепортаж

Что инкриминируют подозреваемым

По ходатайству прокурора должностному лицу горсовета избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения более 1,2 млн грн залога. Подозреваемым инкриминируется:

- экс-руководителю департамента Ужгородского горсовета - служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

- предпринимателю-оценщик - составление и выдача оценщиком заведомо поддельных официальных документов (ч. 3 ст. 358 УК Украины).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Продавал земли заповедного фонда: На Волыни разоблачили чиновника Госгеокадастра, - ГБР. ФОТОрепортаж

Автор: 

земля (1955) Ужгород (438) Офис Генпрокурора (2591) Закарпатская область (2651) Ужгородский район (15)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Порошенка не вдасться звинувачити. А хотілось ЗЕленій банді.
Ну а якщо серйозно, ці двоє - вилупки з ЗЕгнізда. Блазень всюди поставив своїх шакалів, До ЖЕКів поки не добрався, але і їх не пропустить
показать весь комментарий
13.08.2025 10:32 Ответить
Порошенко з своїми підручними також за вільний продаж (дерибан) землі голосував.
показать весь комментарий
13.08.2025 11:44 Ответить
Миколка, не напрягайся ти так. Стара відьма з косою, баба Бздюля Мошонка не похвалить тебе за твій пост. І члени. КПРС. А світова приктика ( не рахуючи сосіалістів і комуняк, вони виявилися тупіковою гілкою розвитку в історії і потихенько вимирають ) говорить про вільну продаж землі. Зверни увагу, при совку, коли в Україні раз чи два рази зібрали в районі 50 млн збіжжя, пропогандони трубили з кожного утюга про неймовірні успіхи сільського господарства. А коли колгоспи розігнали, як пережиток комунофашистів, в Україні урожай збіжжя доходив багато разів і по ( сімдесят ) мільйонів тон. Без всяких колгоспів і комуняк, які поступово виздихують на звалищі історії. . Так що не переймайся, така діалектика розвитку цивілізації, земля дає найбільші врожаї тільки у власника цієї землі, а не в колгоспі.
показать весь комментарий
13.08.2025 12:12 Ответить
найбільші врожаї тільки у власника цієї землі, а не в колгоспі. тільки власники цієї землі десь вже в лондонах, і Україні користі нуль з найбільших врожаїв. вони( власники) вижмуть з неї бистро все і перетворять грунти по складу в щось. що нагадує маріанські ( в Аргентині вже небезпечно для здоров.я перебувать на полі.)
показать весь комментарий
13.08.2025 12:42 Ответить
Вчергове нагадую про "славнозвісну" справу Краяна.
"НАБУ та САП закінчили розслідування стосовно ще однієї учасниці схеми заволодіння 92 млн грн місцевого бюджету Одеси під час придбання будівель ВАТ «ХК «Краян». 11 серпня 2021 року прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури скерували обвинувальний акт, складений детективами Національного бюро, до суду".
ВАКС продовжив розгляд по суті у справі заводу "Краян" /17 січня 2024/ (тобто "віз і нині там").
"За даними слідства, у 2016 році посадовці Одеської міськради та приватні особи заволоділи 92 мільйонами гривень місцевого бюджету Одеси під час придбання будівель ВАТ "ХК "Краян". Обвинуваченими по цій справі є міський голова Одеси Геннадій Труханов, його заступник Павло Вугельман, посадовці та депутати міськради, а також приватні особи."
Ось і все, що слід знати про "ефективність" антикорупційних та так званих правоохоронних органів.
показать весь комментарий
13.08.2025 11:14 Ответить
якщо там був вклинений хоч один етнічний мад'яр - очікуймо воні від Орбана. Хоча: багато громадян України Закарпаття мають угорські паспорти; і ці - не виключено, що мають.
показать весь комментарий
13.08.2025 11:31 Ответить
 
 