Продали землю на 70 млн грн дешевле рыночной стоимости: обвиняемые экс-чиновник горсовета Ужгорода и оценщик
Прокуроры Ужгородской окружной прокуратуры направили обвинительный акт в отношении экс-чиновника Ужгородского горсовета и частного предпринимателя - оценщика, которые продали земли бывшего завода на окраине Ужгорода за 16,7 млн грн при их рыночной стоимости 86,3 млн грн.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Генпрокурора.
Как продавали землю?
По материалам досудебного расследования, экс-директор Департамента Ужгородского городского совета, поверхностно и недобросовестно выполняя свои обязанности, согласовал и подписал восемь договоров купли-продажи земельных участков, по цене в 5 раз меньше, чем рыночная. Стоимость земель выставленных на продажу формировалась на основании заниженной экспертной оценки.
Согласно проведенным экспертизам, ущерб причиненный территориальной общине Ужгорода составляет почти 70 млн грн.
Что инкриминируют подозреваемым
По ходатайству прокурора должностному лицу горсовета избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения более 1,2 млн грн залога. Подозреваемым инкриминируется:
- экс-руководителю департамента Ужгородского горсовета - служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).
- предпринимателю-оценщик - составление и выдача оценщиком заведомо поддельных официальных документов (ч. 3 ст. 358 УК Украины).
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ну а якщо серйозно, ці двоє - вилупки з ЗЕгнізда. Блазень всюди поставив своїх шакалів, До ЖЕКів поки не добрався, але і їх не пропустить
"НАБУ та САП закінчили розслідування стосовно ще однієї учасниці схеми заволодіння 92 млн грн місцевого бюджету Одеси під час придбання будівель ВАТ «ХК «Краян». 11 серпня 2021 року прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури скерували обвинувальний акт, складений детективами Національного бюро, до суду".
ВАКС продовжив розгляд по суті у справі заводу "Краян" /17 січня 2024/ (тобто "віз і нині там").
"За даними слідства, у 2016 році посадовці Одеської міськради та приватні особи заволоділи 92 мільйонами гривень місцевого бюджету Одеси під час придбання будівель ВАТ "ХК "Краян". Обвинуваченими по цій справі є міський голова Одеси Геннадій Труханов, його заступник Павло Вугельман, посадовці та депутати міськради, а також приватні особи."
Ось і все, що слід знати про "ефективність" антикорупційних та так званих правоохоронних органів.