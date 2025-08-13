Продали землю на 70 млн грн дешевле рыночной стоимости: обвиняемые экс-чиновник горсовета Ужгорода и оценщик

Прокуроры Ужгородской окружной прокуратуры направили обвинительный акт в отношении экс-чиновника Ужгородского горсовета и частного предпринимателя - оценщика, которые продали земли бывшего завода на окраине Ужгорода за 16,7 млн грн при их рыночной стоимости 86,3 млн грн.

Как продавали землю?

По материалам досудебного расследования, экс-директор Департамента Ужгородского городского совета, поверхностно и недобросовестно выполняя свои обязанности, согласовал и подписал восемь договоров купли-продажи земельных участков, по цене в 5 раз меньше, чем рыночная. Стоимость земель выставленных на продажу формировалась на основании заниженной экспертной оценки.

Согласно проведенным экспертизам, ущерб причиненный территориальной общине Ужгорода составляет почти 70 млн грн.

Что инкриминируют подозреваемым

По ходатайству прокурора должностному лицу горсовета избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения более 1,2 млн грн залога. Подозреваемым инкриминируется:

- экс-руководителю департамента Ужгородского горсовета - служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

- предпринимателю-оценщик - составление и выдача оценщиком заведомо поддельных официальных документов (ч. 3 ст. 358 УК Украины).

