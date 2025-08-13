Продали землю на 70 млн грн дешевше за ринкову вартість: обвинувачені експосадовець міськради Ужгорода та оцінювач, - ОГП
Прокурори Ужгородської окружної прокуратури скерували обвинувальний акт стосовно експосадовця Ужгородської міськради та приватного підприємця - оцінювача, які продали землі колишнього заводу на околиці м. Ужгорода за 16,7 млн грн при їх ринковій вартості 86,3 млн грн.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Генпрокурора.
Як продавали землю?
За матеріалами досудового розслідування, ексдиректор Департаменту Ужгородської міської ради, поверхово і несумлінно виконуючи свої обов’язки, погодив і підписав вісім договорів купівлі-продажу земельних ділянок, за ціною у 5 разів меншою, ніж ринкова. Вартість земель виставлених на продажу формувалась на підставі заниженої експертної оцінки.
Відповідно до проведених експертиз, шкода заподіяна територіальній громаді Ужгорода складає майже 70 млн грн.
Що інкримінують підозрюваним
За клопотанням прокурора посадовцю міськради обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення понад 1,2 млн грн застави. Підозрюваним інкриміновано:
- екскерівнику департаменту Ужгородської міськради - службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).
- підприємця-оцінювача – складання та видача оцінювачем завідомо підроблених офіційних документів (ч. 3 ст. 358 КК України).
