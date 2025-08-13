РУС
Новости Боевые действия на Покровском направлении
Минус 14 оккупантов: артиллеристы и операторы дронов бригады НГУ "Спартан" уничтожили вражескую штурмовую группу вблизи Покровска. ВИДЕО

Артиллеристы и операторы дронов бригады НГУ "Спартан" уничтожили вражескую штурмовую группу из 14 оккупантов вблизи Покровска.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Украинская артиллерия и дроны уничтожают российскую штурмовую группу численностью 14 человек, которые высадились с БТР. Покровское направление фронта, Донецкая область. Работа 3-й бригады оперативного назначения "Спартан" Национальной гвардии Украины", - отмечает в комментарии автор публикации.

Слава нашим Воїнам Украіни і всім іноземцям , які нам
допомагають в цій боротьбі з кацапською ордою 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
13.08.2025 12:35 Ответить
добре..
13.08.2025 12:37 Ответить
Добивали касетами...
13.08.2025 12:42 Ответить
уже нікто нікуда нє ідьот..
13.08.2025 12:52 Ответить
правильно організована оборона - це слідкуєш зранку до вечора й влучно стріляєш..., а ще маскуєшся...
13.08.2025 12:56 Ответить
Кучно та влучно!!
13.08.2025 13:19 Ответить
 
 