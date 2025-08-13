Минус 14 оккупантов: артиллеристы и операторы дронов бригады НГУ "Спартан" уничтожили вражескую штурмовую группу вблизи Покровска. ВИДЕО

Артиллеристы и операторы дронов бригады НГУ "Спартан" уничтожили вражескую штурмовую группу из 14 оккупантов вблизи Покровска.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Украинская артиллерия и дроны уничтожают российскую штурмовую группу численностью 14 человек, которые высадились с БТР. Покровское направление фронта, Донецкая область. Работа 3-й бригады оперативного назначения "Спартан" Национальной гвардии Украины", - отмечает в комментарии автор публикации.

