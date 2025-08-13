Мінус 14 окупантів: артилеристи та оператори дронів бригади НГУ "Спартан" знищили ворожу штурмову групу поблизу Покровська. ВIДЕО
Артилеристи та оператори дронів бригади НГУ "Спартан" знищили ворожу штурмову групу із 14 окупантів поблизу Покровська.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.
"Українська артилерія та дрони знищують російську штурмову групу чисельністю 14 осіб, що висадились з БТР. Покровський напрямок фронту, Донецька область. Робота 3-ї бригади оперативного призначення "Спартан" Національної гвардії України", - зазначає у коментарі автор публікації.
допомагають в цій боротьбі з кацапською ордою 👍🏼👍🏼👍🏼❤️