Шмыгаль и глава Минобороны Польши Косиняк-Камыш обсудили развитие совместных производств, в частности, в ОПК

Министр обороны Денис Шмыгаль провел разговор с вице-премьер-министром, министром обороны Польши Владиславом Косиняк-Камышем.

"Польша - наш надежный друг и партнер, который поддерживает Украину с первых минут полномасштабного вторжения. Чрезвычайно благодарны за военную помощь, тренировки наших воинов и неизменную поддержку", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны обсудили развитие совместных производств как в Украине, так и в Польше

"Убежден, что частный сектор и оборонно-промышленный комплекс наших стран имеют значительный потенциал для сотрудничества и развития.

Важным инструментом нашего сотрудничества может стать инициатива Security Action for Europe (SAFE) - масштабная программа инвестиций в оборону ЕС на сумму €150 млрд. Призвал Польшу активно инвестировать в приоритетные направления этого механизма", - добавил Шмыгаль.

Также министры говорили о сотрудничестве в рамках инструментов НАТО и совместном противодействии угрозам.

"Вместе укрепляем безопасность Украины и всей Европы", - подчеркнул глава Минобороны Украины.

