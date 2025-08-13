Шмыгаль и глава Минобороны Польши Косиняк-Камыш обсудили развитие совместных производств, в частности, в ОПК
Министр обороны Денис Шмыгаль провел разговор с вице-премьер-министром, министром обороны Польши Владиславом Косиняк-Камышем.
Об этом Шмыгаль сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Польша - наш надежный друг и партнер, который поддерживает Украину с первых минут полномасштабного вторжения. Чрезвычайно благодарны за военную помощь, тренировки наших воинов и неизменную поддержку", - говорится в сообщении.
Отмечается, что стороны обсудили развитие совместных производств как в Украине, так и в Польше
"Убежден, что частный сектор и оборонно-промышленный комплекс наших стран имеют значительный потенциал для сотрудничества и развития.
Важным инструментом нашего сотрудничества может стать инициатива Security Action for Europe (SAFE) - масштабная программа инвестиций в оборону ЕС на сумму €150 млрд. Призвал Польшу активно инвестировать в приоритетные направления этого механизма", - добавил Шмыгаль.
Также министры говорили о сотрудничестве в рамках инструментов НАТО и совместном противодействии угрозам.
"Вместе укрепляем безопасность Украины и всей Европы", - подчеркнул глава Минобороны Украины.
