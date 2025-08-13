Шмигаль і глава Міноборони Польщі Косіняк-Камиш обговорили розвиток спільних виробництв, зокрема в ОПК

Міністр оборони Денис Шмигаль провів розмову з віцепремʼєр-міністром, міністром оборони Польщі Владиславом Косіняк-Камишем.

Про це Шмигаль повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Польща - наш надійний друг і партнер, який підтримує Україну з перших хвилин повномасштабного вторгнення. Надзвичайно вдячні за військову допомогу, тренування наших воїнів та незмінну підтримку", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сторони обговорили розвиток спільних виробництв як в Україні, так і в Польщі

"Переконаний, що приватний сектор та оборонно-промисловий комплекс наших країн мають значний потенціал для співпраці та розвитку.

Читайте: Запрошення Зеленського на зустріч Трампа та Путіна було б найкращим рішенням, - Косіняк-Камиш

Важливим інструментом нашого співробітництва може стати ініціатива Security Action for Europe (SAFE) — масштабна програма інвестицій в оборону ЄС на суму €150 млрд. Закликав Польщу активно інвестувати в пріоритетні напрямки цього механізму", - додав Шмигаль.

Також міністри говорили про співпрацю у межах інструментів НАТО та спільну протидію загрозам.

"Разом зміцнюємо безпеку України та всієї Європи", - наголосив глава Міноборони Україхни.

Також читайте: Косіняк-Камиш про заморозку допомоги США Україні: Я шкодую, що американці приймають таке рішення