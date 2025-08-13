РУС
Новости Визит Зеленского в Германию
Зеленский прибыл в Берлин. ВИДЕО

Сегодня, 13 августа 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Берлин.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на Офис Президента сообщает Укринформ.

Также читайте: ужно закончить войну, но сейчас нет никаких признаков, что россияне готовятся к этому, - Зеленский

Ранее сообщалось, что глава государства примет участие в видеоконференции, которую проведет президент США Дональд Трамп с европейскими лидерами перед встречей с Путиным.

Зеленский будет проводить звонок совместно с канцлером Мерцом, который прерывает свой летний отпуск.

Топ комментарии
+7
В берлін, щоб взяти участь відеоконференції?
А в ОПі що, Інтернет за несплату відключили?
От мерзенне створіння. А за чий рахунок ті всі забави?
показать весь комментарий
13.08.2025 14:02 Ответить
+7
Арест путина для Трампа -это единственный способ сохранить не только своё историческое, но и политическое лицо.
15 августа русский Дракула, торжествуя сойдет с самолета на базе Эльмендорф-Ричардсон ( Аляска).
Он ухмыльнется строю морпехов США и направится вновь, в большую политику, откуда был вытолкан под зад в феврале 2022 года.
Трудно представить себе момент более удобный для того, чтобы уложить упыря на бетон, заклепать в наручники и унести в неизвестном направлении.
Глупо упускать стопроцентный шанс мгновенно прекратить войну и остановить ту мерзость, которая с каждым днем все сильнее пропитывает мир.
Незатейливая процедура ареста решает сразу все проблемы, а Трампа делает реальным героем планеты.
Америка становится «снова великой».
Все банды, все подонки, палачи и террористы мира лишаются координатора, вдохновителя и спонсора. Аятолла переодевается смешариком.
Исчезает, как страшный сон угроза всемирной войны, руин, потоков крови и сотен миллионов беженцев.
Никаких ракетно-ядерных атак РФ не следует, ибо там все будут очень заняты распилом власти. Да и невозможно ракетировать страну, в подвалах которой содержится президент РФ.

В любом другом варианте Трампу суждена роль банщика, который заботливо отмывает военного преступника, трет ему спинку, пилингует урода и расчесывает.

Любые задушевные разговоры с путиным - это легализация пыток, лжи, массовых убийств, кражи детей, грабежа и репрессий невинных.
Впрочем, если Трамп не решится совершить главный поступок своей жизни, а займется отмыванием упыря, то миллионы людей, наконец-то лишатся «веры в добро», в справедливость и неизбежное наказание зла. Это тоже не плохо, ибо очень не хватает человечеству элементарной трезвости.

Невзоров
@nevzorovtv
показать весь комментарий
13.08.2025 14:03 Ответить
+4
Єрмака не забув? а то якось тривожно
показать весь комментарий
13.08.2025 14:01 Ответить
Тот редкий случай, когда я полностью согласен с циником и мразью - с Невзоровым
показать весь комментарий
13.08.2025 14:52 Ответить
і, що?
мерц буде ручкатися з цим брехливим мародером, зе!гнідою?
хто його зустрічав? чиновники українського посольства?
показать весь комментарий
13.08.2025 14:03 Ответить
Да какие то дети в костюмах
показать весь комментарий
13.08.2025 14:35 Ответить
Метушиться, як Щур на дрипаному кораблі ! А в країні все ВПК ... стоїть або працює на дЄрмака. Гнати Щура у шию або під с.....
показать весь комментарий
13.08.2025 14:12 Ответить
Консилиум собирается, чтобы утихомиривать шизонутого Трампона...
показать весь комментарий
13.08.2025 14:20 Ответить
Надо подготовиться провести сегодняшнюю ночь
В убежище
показать весь комментарий
13.08.2025 14:20 Ответить
да до переговоров никто стрелять ничем особо по городам не будет,максимум 50 балаалаек размазаных по всей территории украйоны полетает на том и все,а уже с суботы,будем посмотреть,ну это для тех кто сильно переживает за вою жизненку.)
показать весь комментарий
13.08.2025 14:53 Ответить
Харашо нинчє в Бєрлинє?
показать весь комментарий
13.08.2025 14:22 Ответить
жаба знову буде клянчити бабло в союзників.
Звикло лапи загребущі простягати - ДАЙДАЙДАЙДАЙ
показать весь комментарий
13.08.2025 14:23 Ответить
Я вважаю,що ви фінансист і олігарх.
і взмозі профінансувати ВВП України, і звичайно військові витрати
показать весь комментарий
13.08.2025 14:35 Ответить
і не соромно йому, на фоні корупційних скандалів?
показать весь комментарий
13.08.2025 14:38 Ответить
От правильно...нехай всі країни перестануть надавати допомогу Україні в тому числі і військову..
нада ждать рускій мір
показать весь комментарий
13.08.2025 14:42 Ответить
що ти ***** несеш?
до тебе так і не дошло, що його переграють в одні ворота не на фронті, а в дипломатії. Не гроші і зброю треба було просити, а дослухатись і зібрати команду міжнародників, а не сексологинь. В першу чергу в усі провідні країни заходу. Висновків за 6 років не зроблено..
наркоману срати на все це що ви пишите, його цікавить виключно банківський рахунок і аплодісменти.
показать весь комментарий
13.08.2025 14:48 Ответить
Ви так ввічливо звертаєтесь
показать весь комментарий
13.08.2025 14:53 Ответить
І знову без пінджака, в "українській трикотажці", навмино, чи що?
показать весь комментарий
13.08.2025 14:36 Ответить
 
 