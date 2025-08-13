Зеленский прибыл в Берлин. ВИДЕО
Сегодня, 13 августа 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Берлин.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на Офис Президента сообщает Укринформ.
Также читайте: ужно закончить войну, но сейчас нет никаких признаков, что россияне готовятся к этому, - Зеленский
Ранее сообщалось, что глава государства примет участие в видеоконференции, которую проведет президент США Дональд Трамп с европейскими лидерами перед встречей с Путиным.
Зеленский будет проводить звонок совместно с канцлером Мерцом, который прерывает свой летний отпуск.
А в ОПі що, Інтернет за несплату відключили?
От мерзенне створіння. А за чий рахунок ті всі забави?
15 августа русский Дракула, торжествуя сойдет с самолета на базе Эльмендорф-Ричардсон ( Аляска).
Он ухмыльнется строю морпехов США и направится вновь, в большую политику, откуда был вытолкан под зад в феврале 2022 года.
Трудно представить себе момент более удобный для того, чтобы уложить упыря на бетон, заклепать в наручники и унести в неизвестном направлении.
Глупо упускать стопроцентный шанс мгновенно прекратить войну и остановить ту мерзость, которая с каждым днем все сильнее пропитывает мир.
Незатейливая процедура ареста решает сразу все проблемы, а Трампа делает реальным героем планеты.
Америка становится «снова великой».
Все банды, все подонки, палачи и террористы мира лишаются координатора, вдохновителя и спонсора. Аятолла переодевается смешариком.
Исчезает, как страшный сон угроза всемирной войны, руин, потоков крови и сотен миллионов беженцев.
Никаких ракетно-ядерных атак РФ не следует, ибо там все будут очень заняты распилом власти. Да и невозможно ракетировать страну, в подвалах которой содержится президент РФ.
В любом другом варианте Трампу суждена роль банщика, который заботливо отмывает военного преступника, трет ему спинку, пилингует урода и расчесывает.
Любые задушевные разговоры с путиным - это легализация пыток, лжи, массовых убийств, кражи детей, грабежа и репрессий невинных.
Впрочем, если Трамп не решится совершить главный поступок своей жизни, а займется отмыванием упыря, то миллионы людей, наконец-то лишатся «веры в добро», в справедливость и неизбежное наказание зла. Это тоже не плохо, ибо очень не хватает человечеству элементарной трезвости.
Невзоров
@nevzorovtv
мерц буде ручкатися з цим брехливим мародером, зе!гнідою?
хто його зустрічав? чиновники українського посольства?
В убежище
Звикло лапи загребущі простягати - ДАЙДАЙДАЙДАЙ
і взмозі профінансувати ВВП України, і звичайно військові витрати
нада ждать рускій мір
до тебе так і не дошло, що його переграють в одні ворота не на фронті, а в дипломатії. Не гроші і зброю треба було просити, а дослухатись і зібрати команду міжнародників, а не сексологинь. В першу чергу в усі провідні країни заходу. Висновків за 6 років не зроблено..
наркоману срати на все це що ви пишите, його цікавить виключно банківський рахунок і аплодісменти.