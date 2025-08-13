Зеленский прибыл в Берлин. ВИДЕО

Сегодня, 13 августа 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Берлин.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на Офис Президента сообщает Укринформ.

Ранее сообщалось, что глава государства примет участие в видеоконференции, которую проведет президент США Дональд Трамп с европейскими лидерами перед встречей с Путиным.

Зеленский будет проводить звонок совместно с канцлером Мерцом, который прерывает свой летний отпуск.