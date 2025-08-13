Россияне пытаются зайти и закрепиться в Днепропетровской области, - ОСГВ "Днепр"

На Новопавловском направлении российские войска пытаются зайти и закрепиться в Днепропетровской области.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил спикер ОСГВ "Днепр" Виктор Трегубов.

"На Новопавловском (направлении - ред.) попытки россиян зайти и закрепиться в Днепропетровской области до сих пор присутствуют, и там тоже не очень все просто, к сожалению", - рассказал спикер.

По его словам, на этом направлении российские оккупанты также применяют тактику малых пехотных групп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дачное в Днепропетровской области не находится под оккупацией армии РФ, - DeepState

"Это эффективнее. Большими группами валить нет смысла, а тактика быстрых передвижений не очень эффективной оказалась, когда они (россияне - ред.) использовали легкую технику. Сейчас лето, зеленки много, вот пехота и идет", - пояснил Трегубов.