РУС
Новости Продвижение врага к Днепропетровщине
619 8

Россияне пытаются зайти и закрепиться в Днепропетровской области, - ОСГВ "Днепр"

Ситуация в Днепропетровской области

На Новопавловском направлении российские войска пытаются зайти и закрепиться в Днепропетровской области.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил спикер ОСГВ "Днепр" Виктор Трегубов.

"На Новопавловском (направлении - ред.) попытки россиян зайти и закрепиться в Днепропетровской области до сих пор присутствуют, и там тоже не очень все просто, к сожалению", - рассказал спикер.

По его словам, на этом направлении российские оккупанты также применяют тактику малых пехотных групп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дачное в Днепропетровской области не находится под оккупацией армии РФ, - DeepState

"Это эффективнее. Большими группами валить нет смысла, а тактика быстрых передвижений не очень эффективной оказалась, когда они (россияне - ред.) использовали легкую технику. Сейчас лето, зеленки много, вот пехота и идет", - пояснил Трегубов.

Автор: 

боевые действия (4702) Днепропетровская область (4345) ОСГВ Днепр (9)


Ще не все втрачено. Самий Верговний гавнокомандувач не втратить шанс простати і це.
13.08.2025 17:44 Ответить
Нічого, щяс Зєлєпупєнскій послухає трампона , та згідно з оманськими домовленостями віддасть пуйлу окуповане, і той "зупиниться".
13.08.2025 17:49 Ответить
ОСУВ "Дніпро" ви **@#ати!
Коли вам писали про Дачне, Маліївку та Січневе ви кізделі у стилі зеленсього та єрмакра.
Тепер самі с**е спростовуєте?
___________________________________________
Інформацію про нібито прорив військ РФ на Дніпропетровщину та, зокрема, їхнє просування до сіл Маліївка та Січневе, поширену в деяких ЗМІ, спростували в ОСУВ «Хортиця».
13.08.2025 17:45 Ответить
Вчора малороська ******* Трегубов казав, що боїв на Дніпропетровщині не було.
13.08.2025 17:51 Ответить
https://novynarnia.com/2025/08/12/na-dnipropetrovshhyni-zagynuv-snajper-i-kolyshnij-svyashhennyk-yurij-volyk/ На Дніпропетровщині під час виконання бойового завдання, прикриваючи побратимів у стрілецькому бою, загинув військовослужбовець ЗСУ, колишній священник із Тростянця на Сумщині Юрій Волик. Йому було 36 років.
13.08.2025 17:53 Ответить
Ну тоді вже скоро "референдум" і новий суб'єкт рф.
13.08.2025 18:03 Ответить
Кто вас бл*дей тянул переименовывать Хортицу в Днипро.
13.08.2025 18:04 Ответить
 
 