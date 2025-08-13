Россияне пытаются зайти и закрепиться в Днепропетровской области, - ОСГВ "Днепр"
На Новопавловском направлении российские войска пытаются зайти и закрепиться в Днепропетровской области.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил спикер ОСГВ "Днепр" Виктор Трегубов.
"На Новопавловском (направлении - ред.) попытки россиян зайти и закрепиться в Днепропетровской области до сих пор присутствуют, и там тоже не очень все просто, к сожалению", - рассказал спикер.
По его словам, на этом направлении российские оккупанты также применяют тактику малых пехотных групп.
"Это эффективнее. Большими группами валить нет смысла, а тактика быстрых передвижений не очень эффективной оказалась, когда они (россияне - ред.) использовали легкую технику. Сейчас лето, зеленки много, вот пехота и идет", - пояснил Трегубов.
Коли вам писали про Дачне, Маліївку та Січневе ви кізделі у стилі зеленсього та єрмакра.
Тепер самі с**е спростовуєте?
___________________________________________
Інформацію про нібито прорив військ РФ на Дніпропетровщину та, зокрема, їхнє просування до сіл Маліївка та Січневе, поширену в деяких ЗМІ, спростували в ОСУВ «Хортиця».